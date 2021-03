Nowy sterownik GeForce Game Ready - zobacz listę poprawek i nowości

Sterownik Game Ready 461.92 WHQL jest dostępny dla wielu kart Nvidia. Poprawki dotyczą m.in. Fortnite i aplikacji Zoom.

Nie jest to sterownik, który odblokowuje możliwość kopania Etherum z pełną szybkością - ten nosi numer 470.05 i jego stabilna wersja pojawi się dopiero w przyszłości. Game Ready 461.92 WHQL to przetestowana wersja bez niespodzianek.

Sterownik likwiduje następujące błędy:

niektóre aplikacje migoczą

migotanie górnej części wyświetlacza (dotyczy GeForce GTX 1660 SUPER)

Red Dead Redemption 2: artefakty na skórach postaci

Rocket League: długi ładowanie meczów

Fortnite: problemy ze shaderami

Detroit: Become Human: wyłączenie gry przy uruchomieniu Image Sharpening

Dungeon & Fighter: migotanie ekranu przy wyborze bohaterów

Zoom: przy starcie spotkania uruchamia się GeForce Experience In-game Overlay

problem z włączeniem NVIDIA Surround przy 4K HDMI 2.1

ekran śmierci przy podłączaniu/odłacząniu telewizorów Samsung 8K

Pozostaje jednak sporo rzeczy do naprawienia, m.in. błędy i problemy pojawiające się w grach Rainbow Six Siege, World of Warcraft: Shadowlands czy grach Steam VR. Nowy sterownik powinni pobrać i zainstalować posiadacze kart:

NVIDIA TITAN RTX, NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z

GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3060

GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060

GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650

GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030, GeForce GT 1010

GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950

GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710

GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630

Źródło: Nvidia