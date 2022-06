Nowy system iRobot jeszcze bardziej inteligentny. Jesteśmy pod wrażeniem!

Te wyjątkowe funkcje spodobają się nie tylko posiadaczom zwierząt. Sprawdzamy, co potrafi seria iRobot Roomba j7.

Roboty są już nieodłączną częścią naszego życia. Urządzenia elektroniczne mają ułatwiać naszą codzienność i wspierać nas w niemal każdej jej dziedzinie. Producenci stale pracują nad nowymi rozwiązaniami, które mają na celu udoskonalanie pracy robotów. Takim właśnie projektem jest nowy system operacyjny iRobot OS. Założeniem producenta jest umożliwienie inteligentnym urządzeniom wykonywanie powierzanych im zadań w taki sposób, by wraz z domownikami tworzyły one ekosystem inteligentnego domu. Trzeba przyznać, że to, co potrafią te wyjątkowe odkurzacze, jest imponujące.

Fot. iRobot

iRobot OS sprawia, że nasze roboty stają się coraz bardziej inteligentne i sprzątają efektywniej z biegiem czasu. Mowa tu np. o wprowadzaniu nowych funkcji, z których korzystają wszyscy klienci, w tym właściciele zwierząt, zapracowane rodziny i osoby, które chcą jak najlepiej wykorzystać możliwości swoich asystentów głosowych. To dopiero początek i już nie możemy się doczekać dalszego rozwoju iRobot OS, aby zapewnić naszym klientom jeszcze więcej przemyślanych sposobów na efektywne i gruntowne sprzątanie w nadchodzących miesiącach i latach

– podkreślił Collin Angle, prezes zarządu w iRobot.

Fot. iRobot Fot. iRobot Fot. iRobot

Co potrafi iRobot Roomba serii j7?

Roboty serii j7 iRobot Roomba mogą być sterowane przy pomocy komend głosowych. Obsługują ich aż ok. 600, we współpracy z asystentami takimi, jak Alexa, Google Assistant oraz Siri.

Potrafią też rozpoznawać różne obiekty, które staną im na drodze. Jeśli więc jesteś posiadaczem czworonoga i przed zakupem takiego samodzielnie sprzątającego urządzenia powstrzymuje cię tylko wizja roztartych po całej podłodze odchodów – już nie masz się czego obawiać. Robot rozpozna i ominie każdą taką pułapkę.

iRobot rozpoznaje coraz więcej przeszkód

Dzięki systemowi iRobot OS to wymarzone urządzenia dla posiadaczy pupili. Mają m.in. specjalną blokadę Pet Lock, która uniemożliwia przypadkowe uruchomienie sprzętu. Oprócz tego możliwe jest tworzenie stref bez dostępu, co może być przydatne, gdy chcemy powstrzymać robota przed sprzątaniem w okolicy misek czy posłania zwierzaka. Kropką nad i będą więc specjalne harmonogramy, które dopasują tryb sprzątania do sezonu linienia zwierząt.

Oczywiście, równie dobrze iRoboty z serii j7 radzą sobie z omijaniem innych przedmiotów, jak ręczniki, buty, skarpety i inne części garderoby, a także kable i słuchawki. Platforma identyfikacji wizualnej pomaga tym urządzeniom rozpoznawać ponad 80 powszechnie występujących obiektów i iRobot wciąż jeszcze nie mówi tu ostatniego słowa – biblioteka ma być stale rozwijana.

Fot. iRobot Fot. iRobot

