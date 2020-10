Nowy system ochrony przed cyberprzestępcami w Google

System ochrony przed cyberprzestępczością w przypadku usług Google jest najczęściej raczej bezradny. Do tej pory, jeżeli ktoś zalogował się na Twoje konto z nieznanego urządzenia to system automatycznie wysłał ostrzegawczego e-maila. Jednak ta funkcja pod względem bezpieczeństwa nie działa zbyt dobrze, bo w momencie, kiedy zauważymy tę widomość z opóźnieniem to może być już za późno na ratowanie naszego konta. Jeżeli nie zareagujemy od razu to haker zdąży zmienić nasze dane logowania lub po prostu wykradnie interesujące go informacje.

Safety is built into everything we do. Today we’re announcing updates to keep your information secure and put you in control, including new critical security alerts and Guest mode on Google Assistant. https://t.co/POrLFjYtT2