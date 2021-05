Nowy tablet od Samsunga. Co wiemy o Galaxy Tab S7 FE?

Samsung już od jakiegoś pracuje nad ulepszoną wersją Galaxy Tab S6 Lite. Dotychczas mówiło się o możliwości powstania tabletu o nazwie Galaxy Tab S7+ Lite albo Galaxy Tab S7 XL Lite. My już wiemy, że urządzenie, na które czekamy to Galaxy Tab S7 FE 5G.

Galaxy Tab S7 źródło: slashgear.com

Nowy tablet od Samsunga ma posiadać 12,4-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 1600 x 2560 pikseli i system operacyjny Android 11. Z wcześniejszych informacji wiemy już, że będzie wyposażony w procesor Snapdragon 750G i 4 GB pamięci RAM oraz czytnik linii papilarnych. Mimo ładowarki 15 W, możemy spodziewać się szybkiego ładowania 44,5 W, aczkolwiek nie mamy informacji co do samej baterii. Tablet ma obsługiwać rysik S Pen oraz zawierać dwie kamery. Prawdopodobnie tablet ma być dostępny w wersjach 5G, 4G LTE i Wi-Fi. Kolory, w jakich ma występować to: czarny, srebrny, różowy i zielony. Oficjalna zapowiedź firmy przewidywana jest na czerwiec. Wtedy usłyszymy również więcej informacji na temat drugiego oczekiwanego tabletu - Galaxy Tab A7 Lite.

Źródło: gizmochina.com