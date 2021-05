Nowy trailer Friends: The Reunion wzrusza

Ostatni odcinek serialu Friends został wyemitowany w 2004 roku. Nowy odcinek specjalny, na który czekają wszyscy fani, pojawi się już 27 maja.

W mediach społecznościowych pojawił się trailer zapowiadający nowy odcinek kultowego serialu. Widzimy na nim sześciu oryginalnych bohaterów idących ramię w ramię i tytuł planowanego odcinka The One Where They Get Back Together zapowiadający zejście się wszystkich przyjaciół. Filmowi towarzyszy wolniejsza wersja utworu przewodniego serialu - I’ll Be There for You zespołu The Rembrandts. Czy mogło być bardziej wzruszająco?

HBO Max zapowiedziało, że odcinek zostanie wyemitowany 27 maja. Oprócz głównych bohaterów zobaczymy także gości specjalnych, w tym: Davida Beckhama, Justina Biebera, BTS, Jamesa Cordena, Cindy Crawford, Carę Delevingne, Lady Gagę, Elliotta Goulda, Kita Haringtona, Larry'ego Hankina, Mindy Kaling, Thomasa Lennona, Christinę Pickles, Toma Sellecka, Jamesa Michaela Tylera, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon i Malalę Yousafzai.

Z początku pomysł nowego odcinka spotkał się z mieszanymi odczuciami krytyków i fanów. Jednak dziś wszyscy są ciekawi co działo się z Rachel, Phoebe, Monicą, Chandlerem, Joeyem i Rossem przez tyle lat.

Sami aktorzy czekają z niecierpliwością, w tym Jennifer Aniston:

Czy moglibyśmy być bardziej podekscytowani ?!

Także Coutney Cox, odgrywająca postać pedantycznej Moniki, napisała na swoim Instagramie:

Takie rzeczy nie zdarzają się co roku, a nawet co 10 czy 15 lat. Czuję się tak szczęśliwa, że mogłam ponownie spotkać się z moimi przyjaciółmi… i było lepiej niż kiedykolwiek.

Zobacz także: Netflix – premiery i nowości maja 2021 roku

Źródło: theguardian.com