Nowy trailer Samsunga Galaxy S21 - Koreańczycy promują aparat

Samsung udostępnił w sieci nowy trailer. Po raz pierwszy widać na nim sylwetkę Galaxy S21. Koreańczycy potwierdzili, że nowy model wprowadzi usprawnienia w zakresie aparatu.

W tym roku smartfony z rodziny Galaxy S zadebiutują zaskakująco wcześnie. Już w czwartek na rynku pojawią się nowe modele z serii Galaxy S21.

Galaxy Unpacked 2021

Samsung na dwa dni przed premierą po raz pierwszy potwierdził, jak wyglądać będą flagowce na 2021 rok. Koreańczycy w tym roku skupią się na ulepszeniu aparatu, co widoczne jest na najnowszym materiale promocyjnym.

Dodatkowo Samsung Galaxy S21 Ultra może zaoferować wsparcie dla pióra S-Pen, co może spowodować zaprzestanie produkcji Samsunga Galaxy Note.

Wydarzeniu Galaxy Unpacked, na którym pojawi się Samsung Galaxy S21 towarzyszy slogan Welcome to the Everyday Epic.

Na poniższym materiale promocyjnym można zobaczyć Samsunga Galaxy S21, wybrane elementy interfejsu One Ui 3.1 oraz możliwości fotograficzne nadchodzących smartfonów Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra.

Źródło: gsmarena.com