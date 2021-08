Nowy typ egzoplanety. Hycean może być nośnikiem życia!

Natura wciąż nas zaskakuje. Wykrycie śladów życia na tego typu planetach zmieniłoby nasze rozumienie wszechświata.

Jeśli chodzi o poszukiwanie życia we wszechświecie, mamy tendencję do bycia bardzo ziemio-centrycznymi - szukamy planet, które są podobne do naszej, zakładając, że życie gdzie indziej będzie wymagało podobnych warunków. Jednak astronomowie z Uniwersytetu w Cambridge zidentyfikowali nowy typ egzoplanet i choć bardzo różni się on od Ziemi, to wciąż może być źródłem życia.

Nowa klasa planet nazywana jest Hycean, co oznacza świat pokryty oceanem z dużą ilością wodoru w atmosferze. Naukowcy uważają, że tego typu planety mogą występować powszechnie, a ponieważ są potencjalnie zdatne do zamieszkania, znacznie zwiększa to liczbę możliwych lokalizacji do poszukiwania życia poza naszym Układem Słonecznym.

Zobacz również:

Planety te są zazwyczaj większe od Ziemi i mogą być również gorętsze (z temperaturą atmosfery do 200 stopni Celsjusza). Jednakże, pomimo tak wysokich temperatur, ich oceany nadal mogą być siedliskiem życia mikrobiologicznego. Podobno planety typu Hycean oferują większe szanse na znalezienie śladów biosygnatur - chemicznych wskazówek życia, które są jednym z głównych sposobów poszukiwania życia we wszechświecie.

Polecamy: Rok z NASA. Największe sukcesy agencji w 2021 roku

Źródło: digitaltrends.com