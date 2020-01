Nowy wariant Honor 9 zyskał certyfikację w TENAA

Smartfon Honor, o oznaczeniu kodowym HLK-AL00a, został wypatrzony na witrynie TENAA. Poznaliśmy również specyfikację tego urządzenia.

Honor o numerze kodowym HLK-AL00a kojarzy się z Honor HLK-AL00/TL00, czyli kodami smartfonów z linii Honor 9. Pozwala to na przypuszczenie, że będzie nowym modelem z tej serii. Jednak w przeciwieństwie do aktualnie dostępnych, których jednostką centralną jest procesor Kirin 810 2.27GHz, ma napędzać go działania ośmiordzeniowy procesor z rdzeniami taktowanymi na 2.0GHz. Specyfikacja opublikowana na TENAA pokazuje nam pełnoekranowy wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,59", a także wysuwany obiektyw aparatu przedniego 16 Mpix. Z tyłu z kolei widzimy dwa obiektywy aparatu tylnego z lampą błyskową LED. Obiektywy te to 48 Mpix oraz 2Mpix. Nie ma czytnika linii papilarnych - został on wbudowany w przycisk zasilania, umieszczony po prawej stronie.

Nowy smartfon Honor będzie dostępny w wariantach 4 i 6GB RAM oraz z opcjami pamięci 64, 128 i 256GB. Zaskakuje bateria - ma pojemność 3900 mAh, zamiast standardowego dla rodziny 4000 mAh. Wspiera tylko ładowanie 10W. Urządzenie ma wymiary 163,1x77,2x8,8mm i waży zaledwie 206 gramów. Będzie dostępne w trzech wersjach kolorystycznych - czarnej, niebieskiej oraz czerwonej. Kiedy i za ile? Na takie informacje musimy jeszcze poczekać.

Źródło: Playful Droid

Źródło zdjęcia: TENAA