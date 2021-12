Nowy wygląd Microsoft Office. Jak zaktualizować?

Jeśli jesteś użytkownikiem nowych wersji systemu Windows, możesz już wypróbować zaktualizowaną aplikację!

Jeszcze w czerwcu gigant oprogramowania ogłosił, że wygląd pakietu Office zostanie zaktualizowany. I chociaż nowa wersja będzie zaprojektowana dla systemu Windows 11, użytkownicy Windows 10 również będą mogli ją zainstalować.

Nowa aktualizacja wizualna dla pakietu Office ma być prosta i bardziej spójna w programach Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Outlook. Warto zauważyć, że jest ona dostępna nie dla wszystkich programów firmy - Access, Project, Publisher i Visio są poza listą.

Jak wypróbować aktualizację?

Wygląd aplikacji pakietu Office można łatwo zmieniać za pomocą funkcji Coming Soon, która znajduje się w prawym górnym rogu programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Aby rozpocząć, po prostu kliknij ikonę, a kiedy otworzysz panel Coming Soon, przejdź do dołu i użyj przełącznika.

Największą zmianą w tej aktualizacji wizualnej jest to, że Office jest teraz domyślnie dopasowany do motywu Windows 11. Oznacza to, że możesz również zmienić tryb na ciemny - Word Dark Mode, albo biały, kolorowy lub ciemnoszary.

fot. Microsoft

Kolejną zmianą jest to, że pasek narzędzi szybkiego dostępu jest teraz domyślnie ukryty, aby interfejs był prostszy. Aby go ponownie wyświetlić, wystarczy kliknąć ikonę Opcje wyświetlania wstążki, a następnie Pokaż pasek narzędzi szybkiego dostępu.

Aktualizacja wizualna Microsoftu jest już dostępna dla użytkowników korzystających z systemu Windows 11, a także dla tych, którzy korzystają z systemu Windows 10 w wersji 2110 i build 14527.20226 lub nowszej. Jeśli dalej nie widzisz aktualizacji, ponowne uruchomienie pakietu Office powinno sprawić, że się pojawi.

Źródło: techradar.com