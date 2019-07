Nowy wygląd ekranów startowych Windows i Xbox ujawniony

Microsoft zmienia wygląd ekranów startowych swoich systemów i usuwa Cortanę z Xbox'a.

W środę Microsoft pokazał najnowsze wersje ekranów startowych systemu Windows 10 dla komputerów PC i konsoli Xbox. Ujawnienie jednego z nich było planowane, a drugi pokazano przypadkowo.

Wersje "Canary" systemu Windows, które jako pierwsze pokazują nowe funkcje zostały zaktualizowane w środę o nowe menu startowe. Microsoft pozbył się z niego kafelkowego wyglądu, który został zastąpiony wieloma ikonami o znacznie większych rozmiarach. Dzięki temu całość stała się bardziej czytelna.

Najnowsza wersja poglądowa systemu Windows pojawia się u losowo wybranych użytkowników Windows Insider. Firma Microsoft poinformowała, że wewnętrzny build został w sposób niezamierzony udostępniony szerszej grupie odbiorców, niż się spodziewano. Aby wrócić do poprzednich wersji użytkownicy Microsoft Insider muszą skorzystać z funkcji cofania do wcześniejszej wersji. Znajduje się ona w Ustawieniach.

Nowe menu start wygląda znacznie inaczej od tego, które stosowano dotychczas. Na samej górze znajduje się duży logotyp ze zdjęciem użytkownika. W wersji poglądowej znajduje się także wersja wydania, która zniknie w finalnej wersji. Nieco niżej znajduje się wyszukiwarka, do której podpięte są sugerowane aplikacje. Pod nimi umieszczono listę z wszystkimi aplikacjami, która przypomina pionowo przesuwaną szufladkę z aplikacjami, jaka znana jest z niektórych urządzeń z Androidem. Istnieje możliwość powrotu do kafelkowego menu start.

Dodatkowo Microsoft potwierdził, że zmian doczeka się także ekran startowy konsoli Xbox One. Dodano kilka przycisków i lekko zmodyfikowano położenie kafelków. Zmiany w porównaniu do nowego menu start w systemie Windows 10 są kosmetyczne.

Nowy wygląd interfejsu systemu konsoli Xbox dostępny jest dla użytkowników Insider korzystających z wydań Alpha. W przyszłości pojawi się on w bardziej stabilnych wersjach.

Microsoft oficjalnie potwierdziło także, że jesienią tego roku konsola Xbox One straci jedną ze swoich funkcji. Nie będzie już możliwości bezpośredniej rozmowy z asystentem głosowym Cortana. Pierwotnie była ona zaprojektowana, aby korzystać z dodatkowego Kinect'a, a później dedykowanego zestawu słuchawkowego. Od teraz dowodzenie Xbox będzie możliwe przy pomocy Xbox Skill for Cortana dla systemu Windows oraz poprzez aplikację na iOS i Androida. W przyszłości głośniki Alexa również będą mogły kontrolować Xbox'a. Microsoft wprowadzi zmiany w Cortanie na konsoli Xbox One dla użytkowników Insider korzystających z wersji Alpha jeszcze w tym tygodniu.