Nowy wygląd iCloud.com i aplikacji przypomnienia

Apple po latach aktualizuje wygląd portalu iCloud.com

Wygląd witryny WWW usługi iCloud.com od Apple jest nieco przestarzały. Oczekiwanie na premierę stabilnego wydania iOS 13 wraz z całkowicie przeprojektowaną aplikacją Przypomnienia to świetny moment na aktualizacje interfejsu, który nie był zmieniany od dobrych kilku lat.

Apple testuje nowy interfejs portalu iCloud.com w wersji beta. Docelowa wersja oferować będzie białe tło zamiast bąbelków oraz mniejsze ikony.

Same aplikacje w przeważającej większości pozostały nietknięte i nadal wyglądają tak samo. Find my Friends oraz Find my iPhone to nadal dwie oddzielne aplikacje pomimo tego, że wydzielono je w najnowszych systemach iOS 13 oraz macOS Catalina. Prawdopodobnie ulegnie to zmianie już po oficjalnym udostępnieniu tego rocznych systemów. W chwili obecnej przeważająca większość urządzeń nadal pracuje pod kontrolą iOS 12 oraz macOS 10.14 Mojave.

Jedynym wyjątkiem jest aplikacja przypomnienia, która została przebudowana. W chwili obecnej witryna iCloud w wersji beta informuje, że program zacznie działać w najbliższej przyszłości. Aplikację da się już uruchomić, ale nie oferuje on wszystkich nowości, jakie obecne są w iOS 13 oraz macOS 10.15 Catalina.

Apple nie informuje na razie o dacie premiery odświeżonej witryny iCloud.com. Podejrzewamy, że strona zostanie zaktualizowana u wszystkich użytkowników po premierze iOS 13 oraz macOS Catalina. W chwili obecnej można uzyskać dostęp do wersji beta witryny udając się na beta.icloud.com i logując się przy użyciu identyfikatora Apple ID.

iCloud to zestaw usług online oraz oprogramowania zaprezentowany przez apple na WWDC 2011. W 2018 roku usługa posiadała około 850 milionów użytkowników. Tak duża liczba byłą możliwa do osiągnięcia, ponieważ iCloud jest bardzo mocno zintegrowany z systemem iOS od wersji 5.0 wzwyż. Dzięki temu każdy iPhone z aktywnym kontem Apple ID wykorzystuje iCloud do synchronizacji danych. iCloud umożliwia wymianę i synchronizację plików pomiędzy urządzeniami z systemami iOS, Windows oraz macOS, a także wykonywanie kopii zapasowych urządzeń mobilnych od Apple. Dzięki usłudze można również w łatwy sposób synchronizować dane znajdujące się na pulpicie pomiędzy różnymi komputerami Mac.

Aby zapewnić działanie iCloud oraz umożliwić obsługę tak dużej ilości użytkowników Apple posiada jedenaście centrów danych. Sześć z nich znajduje się w Stanach Zjednoczonych, dwa w Danii oraz trzy w Azji. Pierwsze z nich powstało w Maiden w Północnej Karolinie.

iCloud korzysta z usług internetowych Amazon Web Service, Microsoft Azure oraz Google Cloud.