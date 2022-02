Nowy zwiastun Star Wars: The Old Republic wygląda wspaniale. Zobacz wideo

W sieci pojawił się nowy zwiastun Star Wars: The Old Republic.

Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith ma dzisiaj swoją premierę. W związku z tym twórcy przygotowali zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej.

Legacy of the Sith to dodatek fabularny do MMO Star Wars: The Old Republic. Jest to największy i najbardziej ambitny dodatek w historii produkcji. Poza nową opowieścią możemy liczyć na sporo zmian w podstawowych systemach rozgrywki. Odświeżenia doczekał się m.in. system rozwoju postaci. Twórcy zdecydowali się na powrót do klasycznych drzewek. Co więcej, nie będziemy już przypisani do konkretnej roli w grze. Będziemy mogli stworzyć własną, epicką opowieść i tylko od nas będzie zależało, jak potoczą się nasze losy.

Zobacz również:

Dodatek będzie w pełni dostępny dzisiaj w okolicach godziny 19:00. Wtedy też ponownie zostaną włączone serwery.

Zobacz także: Zobacz, jak Cyberpunk 2077 wygląda na PS5 i Xbox Series X