Nubia Red Magic 3s trafi do Europy już w przyszłym miesiącu

Włodarze marki Nubia poinformowali, że światowa premiera smartfonu dla graczy - Nubia Red Magic 3s, odbędzie się już 16 października.

Red Magic to zapoczątkowana w kwietniu 2018 roku seria smartfonów dla graczy, która doczekała się już czterech przedstawicieli, najmłodszy z nich - Nubia Red Magic 3s, za niespełna trzy tygodnie będzie dostępny w sprzedaży na terenie Europy.

Smartfon Nubia Red Magic 3s to marzenie każdego gracza. Dla przypomnienia, wyposażono go w 6,65-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2340 x 1080 z 90 Hz częstotliwością odświeżania. Do tego możemy liczyć na procesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus z GPU Adreno 640 oraz 8 GB lub 12 GB pamięci RAM. Przestrzeni na dane otrzymamy 128 GB lub 256 GB.

Chiński producent zadbał również o solidny zestaw aparatów. Na tylnym panelu urządzenia znajduje się 48 Mpix aparat główny (Sony IMX 586), który jest w stanie nagrywać filmy w rozdzielczości 8K (maksymalnie 15 kl./s). Na froncie znajduje się natomiast 16 Mpix kamerka do selfie.

Jak przystało na sprzęt dla graczy, nie zabrakło w nim takich dodatków jak: głośniki stereo, potężny akumulator o pojemności 5000 mAh (z funkcją szybkiego ładowania), podwójny system chłodzenia (pasywny - rurka cieplna i aktywny - specjalny wiatraczek) oraz dwa dodatkowe przyciski umieszczone na bocznej ramce, które działają jak triggery w klasycznym padzie.

Niestety producent nie ujawnił jeszcze ile dokładnie będzie kosztować smartfon w Europie, ale warto dodać, że jego nieco starszy brat - Red Magic 3, wyceniono na 479 Euro (8 GB RAM + 128 GB) lub 599 Euro (12 GB RAM + 256 GB).