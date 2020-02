Nubia Red Magic 5G - kolejny przeciek mówi o 16GB RAM

Nubia Red Magic 5G ma zostać oficjalnie zaprezentowana już wkrótce. Wciąż pojawiają się kolejne plotki na jej temat, a najnowsza mówi o 16GB RAM.

Cały czas czekamy na pierwszy smartfon z 16GB RAM. Być może będzie to gamingowa Nubia Red Magic 5G, która w założeniach ma być najmocniejszym urządzeniem do grania mobilnego. W tym miesiącu do sprzedaży powinien trafić największy rywal smartfona - czyli Black Shark 3. W ubiegłym tygodniu Nubia pokazała ładowanie 80W, a dzisiaj prezes marki, Ni Fei, wspomniał na profilu Weibo o 16GB RAM LPDDR5. Zadał też obserwującym go osobom pytanie, czy 16GB jest potrzebne? Pytanie to nieco retoryczne, ponieważ w gamingowym smartfonie im więcej RAM, tym lepiej. Ponadto ma w tym roku pojawić się kilka modeli z taką jej ilością, jak Xiaomi Mi 10 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G czy wspomniany Black Shark 3.

Flagowiec Nubia ma korzystać z procesora Snapdragon 865, a wyświetlacz cechować odświeżaniem 144Hz. Jak wiemy z przecieków, będzie mieć aparat tylny z trzema obiektywami, a całość zasila akumulator 5000 mAh. Jego oficjalna prezentacja ma odbyć się w tym miesiącu - choć jest możliwość, że przez koronawirus zostanie ona albo przesunięta, albo odbędzie wyłącznie online.

Źródło: Playfuld Droid