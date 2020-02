Nubia Red Magic 5G - potwierdzono 16GB RAM!

Jak dotąd na rynku nie ma jeszcze smartfona z 16GB RAM, ale już wiemy, że pionierem w takiej ilości pamięci operacyjnej będzie gamingowa Nubia Red Magic 5G. Potwierdza to osobiście szef tej marki.

Nubia Red Magic 5G to smartfon gamingowy, który miał zostać zaprezentowany na targach Mobile World Congress 2020, a ostatecznie będzie pokazany w Chinach. Zapowiada się na jeden z najmocniejszych telefonów w historii, a szef marki poinformował dzisiaj - za pośrednictwem chińskiej sieci społecznościowej Weibo - że urządzenie będzie mieć do 16GB pamięci RAM LPDDR5. Potwierdził również, że Red Magic 5G korzysta z procesora Snapdragon 865 z modemem X55 oraz ma 256 GB pamięci. Całość działa pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką RedOS w wersji 3.0.

W lewym, górnym rogu widzimy 144 Hz koło symbolu wiatraczka. Symbol oznacza prawdopodobnie działający system chłodzenia smartfona, a 144 HZ to oczywiście częstotliwość odświeżania obrazu. I jak na smartfona gamingowego przystało - jest ona bardzo wysoka, co przełoży się na satysfakcję płynącą z jego użytkowania. Telefon zapowiada się wręcz rewelacyjnie, jednak kwestią otwartą pozostaje jego cena. Niska z pewnością nie będzie, ale na dokładniejsze informacje musimy zaczekać do oficjalnej prezentacji.

