Nubia Red Magic 5G z certyfikatem, premiera może być blisko

Telefon gamingowy Nubia Red Magic 5, którego specyfikacja robi wrażenie, otrzymał certyfikat 3C. Najczęściej oznacza to, że do premiery nie zostało wiele czasu.

Nubia szykuje premierę swojego pierwszego gamingowego smartfona 5G w Chinach. Dzisiaj w internecie pojawiła się informacja, że urządzenie to - o kodzie NX659J - otrzymało certyfikat 3C. To "3C" to skrót od China Compulsory Certificate, oznaczający certyfikat przyznawany produktom, które mają trafić do sprzedaży zarówno w Chinach, jak i poza jego granicami. Jest odpowiednikiem wymaganego w Unii Europejskiej certyfikatu CE. Jego przyznanie oznacza, że produkt jest już gotowy i może wejść do sprzedaży. Patrząc na to, co wiemy o Nubia Red Magic 5G, można śmiało powiedzieć, że będzie to jeden z topowych smartfonów dla graczy, jakie obecnie znajdą się na rynku.

Smartfon gamingowy marki Nubia będzie korzystać prawdopodobnie z procesora Snapdragon 865, wyposażonego w modem 5G, wyświetlacz ma cechować odświeżanie 144 Hz, a urządzenie będzie zasilać bateria o pojemności 5000 mAh. Ma ono mieć aparat tylny z trzema obiektywami. I - niestety - jak na razie nic więcej na jego temat nie wiemy. Jednak certyfikat wskazuje na to, że telefon pojawi się w pierwszym kwartale b.r. na rynku, a więc powinniśmy poznać oficjalną specyfikację już niedługo. Nubia Red Magic 5G będzie zapewne godnym rywalem dla Black Shark 3 oraz Vivo iQOO 3, które mają trafić na rynek w tym samym okresie.

Zdjęcie: Nubia Red Magic 3s