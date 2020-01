Nubia Red Magic 5G z przesyłaniem obrazu na duży ekran

Co kilka dni wyciekają nowe informacje o smartfonie gamingowym Nubia Red Magic 5G . Dzisiaj do sieci trafiło wideo, pokazujące przesyłanie obrazu ze smartfona na duży ekran.

Nubia Red Magic 5G będzie pierwszym smartfonem 5G tej marki. Współzałożyciel firmy, a zarazem jej prezes, Ni Fei, wrzucił dzisiaj do chińskiej sieci społecznościowej Weibo krótki klip wideo, pokazujący, w jaki sposób można łatwo przenieść widok z wyświetlacza smartfona na duży ekran telewizora. Niestety, obejrzeć go z Polski nie można. Na filmie widać smartfon, umieszczony w specjalnym, ochronnym etui. Pokazany jest także wyświetlacz - nie ma na nim notcha ani otworu na obiektyw aparatu przedniego, co może oznaczać wyskakujący aparat (lub jego brak) oraz wbudowanie w wyświetlacz czytnika linii papilarnych. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w poprzedniku, czyli telefonie Red Magic 3S.

Możliwość przesyłania obrazu z telefonu na ekran telewizora ma wpłynąć na poziom satysfakcji z cyfrowej zabawy. Ponieważ jest to rozwiązanie Low Latency Wireless Projection, w trakcie rozgrywek nie powinno być żadnych opóźnień. Jak wiemy z dotychczasowych przecieków, Red Magic 5G to nazwa tymczasowa - urządzenie może ukazać się na rynku pod całkowicie inną. W dokumentach certyfikacyjnych nosi kod NX659J. Wspomniane przecieki mówią o procesorze Snapdragon 865 i czterech stopniach odświeżania ekranu - 60Hz, 90Hz, 120Hz oraz 144Hz. Prawdopodobnie będzie zasilać je bateria 5000 mAh z ładowaniem 55W. Smartfon dla graczy ma trafić na rynek w pierwszym kwartale b.r.