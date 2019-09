Nubia Z20 - smartfon z dwoma wyświetlaczami zadebiutuje 14 października

Producenci smartfonów starają się zaskoczyć użytkowników różnymi metodami. W przypadku Nubia Z20 mają być to dwa wyświetlacze.

W zeszły roku Nubia pokazała model Nubia X. Był to prototyp smartfona z dwoma wyświetlaczami - ten drugi umieszczono na plecakach. Za trzy tygodnie model ten wejdzie do globalnej sprzedaży pod oficjalną nazwą Nubia Z20, a obecnie jest dostępny jedynie w Chinach. Zanim przejdziemy do wyświetlaczy, zobaczymy, co kryje się pod obudową. Znajdziemy tam procesor Snapdragon 855 Plus, korzystający z 8GB RAM. Przewidziano 256GB miejsca na dane, a całość zasila akumulator o pojemności 4000 mAh, wspierającym szybkie ładowanie 27W. A teraz przejdźmy do wyświetlaczy. Na przednim nie uświadczymy notcha, ani dziurki obiektywu - aby zrobić selfie, należy skorzystać z tylnej części urządzenia, gdzie umieszczono trzy obiektywy: główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 16 Mpix, a także teleobiektyw 8 MPix z zoomem optycznym x3. Aparat wspiera nagrywanie filmów w 8K i HDR10, może korzystać także z bardzo podrasowanego trybu nocnego, aby robić zdjęcia nocą i w warunkach niedostatecznego oświetlenia.

A teraz wyświetlacze. przedni to 6,42" i jakość obrazu Full HD + (2340 x 1080 pikseli). Tylny jest wyraźnie mniejszy - 5,1". Zostaje on wygaszony podczas używania przedniego, jednak można ustawić go w tryb ciągłej pracy, dzięki czemu będzie działać cały czas, niezależnie od przedniego. Oba ekrany wyposażony we wbudowany czytnik linii papilarnych. Chociaż ceny za smartfona jeszcze nie podano, wiadomo, że będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: Twilight Blue oraz Diamond Black.