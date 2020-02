Nubia chwali się szybkim 80 W ładowaniem niezgodnym z USB PD

Nubia posiada system super szybkiego ładowania przewodowego do smartfonów, który korzysta z autorskiej technologii.

Chiński producent Nubia jest bardzo aktywny na początku roku. Na chińskich portalach takich, jak Weibo co chwilę pojawiają się kolejne informacje na temat nadchodzących smartfonów. Niektóre z nich umieszczane są przez samych pracowników, z prezesem na czele.

Źródło: techadvisor.co.uk

Najnowsza wiadomość z Chin donosi, że Nubia posiada system ładowania z mocą 80 W, który zostanie wykorzystany w smartfonie. Na papierze rozwiązanie to wygląda bardzo imponująca. Dziś nawet wydajne laptopy posiadają zaledwie 65 W ładowarki, a w przypadku smartfonów nikt nie przybił jeszcze tej bariery.

Niestety tak szybki system ładowania wzbudza także obawy o wytrzymałość baterii zastosowanej w smartfonie, a także bezpieczeństwo całego rozwiązania. Dodatkowo Nubia twierdzi, że system ładowania jest zgodny z USB Power Delivery, a zgodnie z przedstawioną fotografią specyfikacja USB PD jest łamana.

Obrazek, który pojawił się na portalu społecznościowym twierdzi, że Nubia naładuje się z mocą 80 W przy napięciu 8,4 V i natężeniu 9,6 A. To znacznie większe wartości, niż kiedykolwiek widzieliśmy w przypadku urządzeń korzystających z USB Power Delivery.

W przypadku wykorzystaniu USB PD najczęściej producenci zwiększają napięcie na przykład do 20 V przy jednoczesnym pozostawieniu natężenia prądu na poziomie około 3 A. Z takich zasilaczy korzystają wysokowydajne komputery przenośne.

Rzecznik prasowy USB IF po zapytaniu przez redaktorów portalu Android Police poinformował, że parametry ładowania zastosowane przez Nubia nie są zgodne ze standardem USB Power Delivery. Według USB IF albo obrazek jest sfałszowany, albo system ładowania najnowszego smartfona Nubia łamie specyfikację Power Delivery.

Co to oznacza? Brak wsparcia dla standardu USB Power Delivery powoduje, że tak szybkie ładowanie możliwe będzie jedynie przy wykorzystaniu specjalnych ładowarek dostarczonych przez producenta, które będą w stanie dostarczyć prąd o wyżej wymienionych parametrach. Podłączenie ładowarki USB PD do nowego smartfona nie pozwoli na ładowanie go z mocą 80 W.

Źródło: androidpolice.com