Nubia zaprezentuje Red Magic 5G na targach MWC 2020

Nubia nie boi się koronawirusa i pokaże na targach w Barcelonie pierwszy gamingowy smartfon 5G z odświeżaniem ekranu 144 Hz.

Nubia Red Magic 5G to gamingowy smartfon, który może okazać się hitem - o jego specyfikacji krąży sporo plotek, w tym mówiących aż o 16GB RAM i odświeżaniu ekranu 144 Hz. To drugie znalazło potwierdzenie na posterze reklamowym (widzisz go powyżej), na potwierdzenie (lub zaprzeczenie) tego pierwszego musimy zaczekać do targów Mobile World Congress, gdzie producent dokona oficjalnej prezentacji urządzenia. Również potwierdzoną informacją jest ładowanie 80W. Częstotliwość odświeżania 144 Hz przy rozdzielczości QHD+ jest możliwa dzięki zastosowaniu procesora Qualcomm Snapdragon 865. Od razu pozwala on na używanie standardu łączności 5G.

Powyższy poster zamieścił na swoim profilu Weibo Ni Fei, współzałożyciel i szef marki. To właśnie on chwalił się ładowaniem 80W, potwierdził także użycie pamięci LPDDR5 RAM. Wszystko to sprawia, że możemy mieć do czynienia z naprawdę mocny modelem, który ma szansę stać się globalnym hitem. Z pewnością tanio nie będzie, ale za takie parametry warto zapłacić.