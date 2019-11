Nuclear Throne i RUINER - dwie kolejne gry za darmo w Epic Games Store

Od dzisiaj można pobierać w sklepie Epic Games dwie gry - obie stawiają na szybką akcję.

Nuclear Throne to postapokaliptyczna strzelanka typu roguelike z widokiem z góry. Nie jest to jednak postapokalipsa spod znaku „jesteś ostatnią nadzieją ludzkości”, lecz raczej „ludzkość wyginęła, a świat należy do mutantów i potworów”. Korzystając z potężnego arsenału, walcz na pustkowiach i zbieraj promieniowanie, aby w wyniku mutacji zyskiwać nowe kończyny i zdolności. Gra oferuje jeszcze więcej ciekawych rozwiązań... dla osób, które potrafią w nią grać. Czy dasz radę zdobyć Nuklearny Tron?

RUINER to brutalna strzelanka osadzona w roku 2091 w cybermetropolii Rengkok. Kierując się wskazówkami tajemniczej hakerki, wściekły psychopata podejmuje walkę ze skorumpowaną korporacją, aby odkryć prawdę i odzyskać porwanego brata. Wykorzystaj nadnaturalną szybkość, taktyczne wspomaganie oraz broń poległych wrogów, aby zniszczyć korporację HEAVEN, a także wszelkiego rodzaju zaawansowaną technologicznie broń palną i broń do walki wręcz, aby pokonać każdego, kto stanie na Twojej drodze. Posługuj się najnowszymi gadżetami, takimi jak tarcza energetyczna, wspomaganie umożliwiające błyskawiczny ruch oraz pistolet, który chwilowo wyłączy przeciwnika z walki lub pozwoli go zhakować. Podejmując podróż przez szalony świat z pomocą tajemniczej hakerki, szybko przekonasz się, że przemoc jest tylko kolejnym środkiem do osiągnięcia celu, a zaufanie nie ma racji bytu w Rengkok.

Obie gry dostępne są za darmo do 14 listopada 2019. Można będzie pobierać je od dzisiejszego popołudnia.