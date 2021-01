Nvidia 461.40 WHQL - drugi w tym roku sterownik Game Ready gotowy

Jest on dedykowany posiadaczom laptopów z grafikami RTX 3080, RTX 3070 oraz RTX 3060, a także przynosi wsparcie dla jednej nowej, a w dodatku polskiej gry.

Nvidia 461.40 WHQL można pobierać już dzisiaj zarówno ze strony Nvidia, jak i przy wykorzystaniu aplikacji GeForce Experience. Jego główne zadanie to wsparcie dla kart graficznych z rodziny RTX 30, czyli wymienionych powyżej. Instalacja jest zalecana dla każdego posiadacza laptopa z taką kartą - po instalacji można będzie dostrzec wyraźne zwiększenie wydajności, sięgające nawet 50%! Ponadto na liście poprawek znajdziemy m.in. ulepszenie współpracy z takimi grami, jak X4: Foundations, Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry V, Detroit: Become Human oraz usprawnioną współpracę ze Steam VR. Zmiany wpłyną także pozytywnie na programy - Zoom oraz Adobe Premiere Pro. Jeśli chodzi o nową, polską grę, Nvidia 461.40 WHQL daje pełną obsługę debiutującego jutro horroru The Medium. Dzięki temu będzie można korzystać z pełni możliwości dawanych przez ray tracing oraz DLSS.

Jednak pozostało jeszcze kilka problemów, które znajdą rozwiązanie dopiero w następnych sterownikach - są to m.in. wzrost zużycia mocy przez monitory G-0Sync, problemy z odtwarzaniem wideo na YouTube, a także niewielkie defekty podczas zabawy z World of Warcfat: Shadowland i Batman Arkham Knight.

Źródło: Neowin