Nvidia A100 Ampere po testach - to najwydajniejsza karta graficzna świata

Najnowszy, niezaprezentowany układ graficzny został przetestowany w popularnym benchmarku. To najwydajniejsza grafika na świecie.

Jules Urbach - szef firmy OTOY, która zajmuje się holograficznym renderingiem w chmurze podzielił się pierwszymi wynikami testów syntetycznych akceleratora graficznego Nvidia A100.

Akcelerator Nvidia A100

Nvidia A100 to obecnie jedyny układ graficzny oparty na technologii Ampere. Chociaż Nvidia poinformowała już o natychmiastowej dostępności układu A100, w sieci aż do dziś nie pojawiły się wyniki testów syntetycznych najnowszego produktu.

Procesor graficzny Nvidia A100 to pierwszy 7 nm produkt zielonych. W środku znajdziemy układ Nvidia GA100. Procesor wyposażono w 6912 rdzeni CUDA i aż 40 GB wysokowydajnej pamięci HBM2. To także pierwsza karta graficzna wyposażona w interfejs PCIe 4.0 lub SXM4 - jest to zależne od wybranego wariantu.

Kartę graficzną przetestowano w charakterystycznym dla układów Nvidii benchmarku OctaneBench. Służy on do testowania wydajności OctaneRender. Jest to pierwszy dostępny na rynku benchmark wykorzystujący raytracing w układach graficznych. Oprogramowanie działa tylko i wyłącznie na układach Nvidii, ponieważ korzysta z autorskiego rozwiązania CUDA. Z tego powodu nie możemy bezpośrednio porównać wydajności do kart od AMD.

Wyniki testów Źródło: videocardz.com

Nvidia A100 uzyskała najwyższy wynik w historii testu. Układ graficzny osiągnął aż 446 punktów. Dla porównania RTX 2080 Super uzyskał w identycznym teście 231 punktów. Profesjonalne akceleratory graficzne takie, jak Grid RTX8000 osiągała ponad 100 punktów mniej.

Tym samym Nvidia A100 stała się chwilowo najwydajniejszym układem graficznym na rynku. Trzeba jednak pamiętać, że jest to akcelerator graficzny dedykowany do specyficznych zadań. Układ ten z pewnością nie nada się do grania i nigdy nie trafi do komputerów stacjonarnych.

Źródło: videocardz.com