Nvidia CMP 220HX będzie szybko kopać kryptowaluty, ale kosztuje tyle, że strach się bać

Karta do kopania kryptowalut będzie wydobywać je z szybkością 210 MH/s. Jednak - jeśli pogłoski się potwierdzą - stać będzie na nią jedynie nielicznych.

Kilka dni temu Nvidia poinformowała, że jej karty CMP - przeznaczone do kopania kryptowalut - będą korzystać z procesora graficznego Ampere A100. Ma być to najmocniejszy w historii układ do kopania kryptowalut, aczkolwiek nie podano jego specyfikacji. Jednak w dzisiejszym przecieku pojawiły się trzy informacje. Pierwsza mówi o modelu CMP 220HX, który nie był wcześniej zapowiedziany - rodzina ma składać się z kart 30HX, 40HX, 50HX oraz 90HX. Druga podaje szybkości kopania przez nią Etherum - wynosi ona imponujące 210 MH/s, podczas gdy w przypadku 90HX jest to "tylko" 86 MH/s. Trzecia z kolei mówi o cenie karty - i tutaj mamy 3000 dolarów, czyli ok. 11 650 złotych.

Oczywiście w tej cenie można dostać flagowe karty gamingowe, jednak biorąc pod uwagę, że gamingowe mogą posłużyć i do kopania i do gier (oraz obróbki grafiki, etc.), a CMP nie mają nawet wyjść wideo, to bardzo droga kwota. Z drugiej jednak strony Nvidia A100 PCIe kosztuje około... 11 tysięcy dolarów, a więc mimo wszystko CMP 220HX może być konkurencyjne na tym tle. Oczywiście póki co mamy wyłącznie do czynienia z nieoficjalnymi przeciekami, a sama Nvidia na razie nie komentuje sprawy.

Źródło: WCCF Tech