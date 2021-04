Nvidia DLSS pojawia się w Call of Duty: Warzone oraz Call of Duty: Modern Warfare

Gracze posiadający karty graficzne NVIDIA GeForce RTX mogą od dzisiaj cieszyć się wykorzystanie DLSS w grach z serii Call of Duty. A co się zmieni?

Jak podaje Nvidia, zastosowanie DLSS w grach Call of Duty: Warzone oraz Call of Duty: Modern Warfare pozwoli zwiększyć wydajność nawet o dodatkowe 70%! W przypadku Warzone można będzie zaobserwować ten skok w trybie battle royale, zaś w Warfare w wieloosobowym i Spec Ops. Potrzebne jest zainstalowanie wydanych dzisiaj aktualizacji i włączenie w opcjach każdej gry wsparcie dla techniki NVIDIA DLSS. Poniższy klip pokazuje, jak zmiana zmienia obraz i efekty wizualne w rozgrywce.

Na poniższym wykresie można z kolei porównać wydajność przed i po włączeniu DLSS.

Warto przypomnieć, że to nie jedyne gry które otrzymały wsparcie techniki DLSS w tym miesiącu. Pozostałe to Naraka: Bladepoint oraz Mortal Shell. Dzięki udostępnieniu wtyczki do Unreal Engine 4 oraz zapowiedzi integracji z silnikiem Unity do końca tego roku, w trakcie kolejnych miesięcy możemy spodziewać się wprowadzenia DLSS do następnych produkcji.