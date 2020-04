Nvidia GeForce GTX 1650 - pierwsze testy nowego wariantu z wydajniejszą pamięcią GDDR6

Nvidia zaprezentuje wzmocnioną wersję GTX 1650. Chińczycy przetestowali już GTX'a 1650 z pamięcią GDDR6. Na jaki wzrost wydajności możemy liczyć?

Chiński portal Expreview opublikował dziś w sieci pierwszą recenzję niezaprezentowanego jeszcze układu Nvidia GeForce GTX 1650 wyposażonego w wydajniejszą pamięć GDDR6. Karta ta nie została jeszcze oficjalnie zaprezentowana, ale pojawiła się już na stronach internetowych producentów sprzętu komputerowego. Co ciekawe sama Nvidia przedstawiła jej specyfikacje techniczną w komunikacie dotyczącym GeForce RTX Super dla laptopów.

Źródło: expreview.com

Nowy układ graficzny GeForce GTX 1650 z pamięcią GDDR6 charakteryzuje się niższą częstotliwością taktowania procesora graficznego. Wynosi ona 1590 MHz zamiast 1665 MHz w modelu z pamięcią GDDR5. Z drugiej strony zaktualizowana wersja GTX'a 1650 posiada moduły pamięci o przepustowości 12 Gbps zamiast 8 Gbps.

Oznacza to, że maksymalna przepustowość pamięci wzrosła do 192 GB/s. To o aż 64 GB/s więcej niż w starszym modelu. Jest to szczególnie ważne dla najtańszych wariantów z ograniczoną ilością pamięci graficznej. Bazowe wersje nadal posiadają 4 GB pamięci, a większa przepustowość pozwoli na szybszą wymianę danych.

Karta graficzna nadal posiada identyczny procesor TU117-300 wyposażony w 896 rdzeni CUDA. Oznacza to, że w samym układzie graficznym nie zdecydowano się na wprowadzenie jakichkolwiek zmian.

Do pierwszych testów wydajności posłużyła karta graficzna produkcji ZOTAC, a dokładniej model Destroyer PA przeznaczony na rynek azjatycki. W sieci nie znajdziemy żadnych informacji na temat tego układu.

Testy Expreview ujawniły, że nowy model wyposażony w pamięć GDDR6 jest od 5 do 8 procent wydajniejszy w testach syntetycznych. Podczas grania karta graficzna jest wydajniejsza od 2 do 10 procent w zależności od wybranego tytułu. Wzrosty wydajności zostały osiągnięte pomimo zauważalnego obniżenia częstotliwości taktowania procesora.

Nowa karta graficzna jest także wydajniejsza energetycznie. Układy GTX 1650 z pamięcią GDDR6 pobiera średnio 76 W. Model wyposażony w pamięć typu GDDR5 w identycznym scenariuszu pobiera 83 W.

Karta graficzna kosztować będzie tyle samo, co model GDDR5, który po premierze dostępny będzie w nieco niższych cenach. W przyszłości model z GDDR6 wyprze z rynku starszą wersje z pamięcią GDD5.

Sprawdź, ile kosztuje karta graficzna Nvidia GeForce GTX1650.

Źródło: videocardz.com