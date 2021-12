Nvidia GeForce RTX 2060 12GB - jest pierwsza oficjalna cena!

RTX 2060 12GB ma oficjalnie pojawić się jutro, jednak sprzedawcy już wstawiają kartę do swoich sklepów. Wiemy dzięki temu, ile będzie kosztować.

RTX 2060 12GB to powrót byłego flagowca wymuszony niejako przez brak komponentów do produkcji modeli z linii RTX 30. Skoro mają go już pierwsi sprzedawcy, okazuje się, że plotki z końca lata były prawdziwe i Nvidia już na jesieni uruchomiła ponownie produkcję układu ze zwiększoną ilością pamięci RAM na pokładzie. Pojawił się on już w przesprzedaży na stronie francuskiego sklepu z podzespołami - PC21. Dostępne są dwa modele: MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC oraz... MSI RTX 2060 VENTUS 12G OC Nvidia Geforce. Ceny w przedsprzedaży to odpowiednio 528 oraz 645 euro, czyli ok. 2425 i ok. 2960 zł.

MSI ma w swojej ofercie dwa modele RTX 2060 6GB w rodzinie Ventus - Ventus oraz Ventus XS. Ich cechą charakterystyczną jest ciekawy design układu chłodzącego. W dodatku istnieje jeszcze wariant SUPER. Można się w tym nieco pogubić, prawda? Jeśli zaś chodzi o samą Nvidię, producent zapowiedział, że nie ustali ceny referencyjnej RTX 2060. Będzie ona zależała tylko i wyłącznie od kontrahentów oraz sprzedawców. Tak więc może być bardzo różnie.

Zobacz również:

Źródło: VideoCardz