Nvidia GeForce RTX 2060 Founders Edition - test i recenzja

Premiera GeForce RTX 2060 może być jednym z najważniejszych wydarzeń bieżącego roku. Karta ze średniej półki wyróżnia się wysoką wydajnością pracy w 1440p, konkurując bezpośrednio z modelem GTX 1070 Ti.

Nowa seria kart graficznych GeForce RTX zadebiutowała już w sierpniu ubiegłego roku. Jako pierwsze do użytkowników trafiły topowe układy oznaczone symbolami RTX 2070, RTX 2080 oraz RTX 2080 Ti. Odnotowany wzrost wydajności przyniósł analogiczne podwyżki wyjściowych cen układów. Dysponując kwotą 500 dolarów w maju 2016 roku można było nabyć nową kartę GeForce GTX 1080. Tymczasem w sierpniu ubiegłego roku za taką samą kwotę można było otrzymać premierowego GeForce RTX 2070. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku debiutującego modelu GeForce RTX 2060. Cena na poziomie 350 dolarów bezpośrednio nawiązuje do kwoty jaką trzeba było przeznaczyć na pemierowe układy GeForce GTX 1070. Tym samym NVIDIA na nowo definiuje pojęcie średniej półki cenowej. Zasadność takiej decyzji jest możliwa do obronienia, co potwierdziły przeprowadzone testy. Wyniki wydajności karty GeForce RTX 2060 są w stanie nawiązywać do rezultatów wyraźnie droższego (w chwili jego premiery) GeForce'a GTX 1070 Ti. Wcześniej prezentowane modele z serii RTX, nie mogły pochwalić się tak zracjonalizowanym stosunkiem ceny i możliwości.

Nvidia GeForce RTX 2060 - specyfikacja

Sercem karty GeForce RTX 2060 jest uproszczona wersja układu TU106, znanego chociażby z kart GeForce RTX 2070. Nowy model ma o 20 procent mniej rdzeni CUDA RTX 2070. Jednocześnie posiada ich o 33% więcej niż teoretyczny poprzednik w postaci modelu GTX 1060. Poniżej prezentujemy porównanie specyfikacji układów GeForce RTX 2060 i GTX 1060.

GPU GeForce GTX 1060 GeForce RTX 2060 Rdzenie CUDA 1280 1920 Jednostki teksturujące 80 120 Jednostki rasteryzujące 48 48 Taktowanie rdzenia (MHz) 1708 1680 Pojemnośc pamięci (MB) 6144 6144 Typ pamięci GDDR5 GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 192-bit Przepustowość pamięci (GB/s) 192 336,1 TDP (W) 120 160

Niepokój może wzbudzać zastosowana w RTX 2060 ilość pamięci. Mamy bowiem do czynienia z układem pozycjonowanym do rozgrywki w rozdzielczości 1440p. Tymczasem dotychczasowa narracja ekspertów wskazywała, że płynna gra z wykorzystaniem najnowszych oraz nadchodzących tytułów w najwyższych ustawieniach graficznych, będzie wymagała przynajmniej 8GB pamięci VRAM. Zastosowanie tak dużego bufora w przypadku GeForce RTX 2060 podniosłoby cenę ca lego układu. Przeprowadzone testy przynajmniej częściowo rozwiewają obawy w tym zakresie, nie wykazując żadnych nieprawidłowości związanych z niedoborem pamięci.

Testowany przez redakcję model to RTX 2060 w wersji Founders Edition. Znakiem rozpoznawczej serii FE są dwa wentylatory osiowe wyposażone w 13 łopatek. Zostały one ulokowane na szczycie radiatora pokrywającego PCB na całej długości. Konstrukcja została i elementy chłodzące, zostały zabezpieczone aluminiową osłoną. Zasilanie układu odbywa się za pośrednictwem pojedynczego, ośmiopinowego złącza, ulokowanego na końcu karty. Zastosowany panel złącz obejmuje gniazdo HDMI, dwa wtyki DisplayPort, pojedyncze DVI oraz złącze VirtualLink USB-C przeznaczone do podłączania zestawów VR. Ciekawostką jest brak złącza dla mostka SLI. NVIDIA zdecydowała, że praca z wykorzystaniem wielu GPU będzie możliwa tylko na topowych kartach GeForce RTX 2080 i RTX 2080 Ti.

Nvidia GeForce RTX 2060 - platforma testowa

Wykorzystana podczas testów platforma, składała się z następujących komponentów:

Procesor: Intel Core i7-8700K

Chłodzenie: EVGA CLC 240

Płyta główna: Asus Maximus X Hero

Pamięć: 64GB HyperX Predator RGB DDR4/2933

Zasilacz: EVGA 1200W SuperNova P2

Obudowa: Corsair Crystal 570X RGB (ze ze zdemontowanym panelem górnym i przednim oraz zainstalowanym dodatkowym wentylatorem)

Dysk:2x 500GB Samsung 860 EVO SSDs

Procedura testowa

Podczas testów nowy GeForce RTX 2060 Founders Edition został zestawiony z układami GeForce GTX 1070 (FE), GeForce GTX 1070 TI (FE) oraz GeForce GTX 1080 (FE), a także GeForce GTX 1060 w wersji SSC od EVEGA. Dodatkowo test uzupełniły karty z oferty AMD, w tym: XFX Radeon RX 390 Fatboy, Radeon Vega 56 i Radeon Vega 64. Wszystkie testy zostały przeprowadzone przy najwyższych możliwych ustawieniach graficznych. Technologie producenckie, jak również rozwiązania z zakresu synchronizacji obrazu zostały wyłączone

Nvidia GeForce RTX 2060 - wydajność w grach

Strange Brigade

Testy rozpoczęliśmy od klasycznej strzelanki z perspektywą trzecioosobową. Gra została oparta na najnowszej generacji API Vulkan, wykorzystując przy tym biblioteki DirectX 12 i oferując obraz w trybie HDR. Niestandardowy silnik Azure Rebellion to ciekawy materiał do porównań. Niebieskie linie wykresu wskazują wydajność w rozdzielczości 1440p, natomiast czerwone w 1080p. Łatwo zauważyć, że GeForce RTX 2060 pracując w rozdzielczości 1440p uzyskuje blisko 55% wyższe rezultaty niż jej poprzednik - i to w wersji podkręconej. Różnica między RTX'em 2060, a cenowo konkurencyjnym GTX'em 2070 to już zaledwie około 12%. Finalnie układ prezentuje się w roli bezpośredniego konkurenta dla kart GeForce GTX 1070 Ti i Radeon Vega 56.

Shadow of the Tomb Raider

Kolejny tytuł to najnowsza odsłona przygód Lary Croft. Ponownie niebieskie linie wykresu wskazują wydajność w rozdzielczości 1440p, natomiast czerwone w 1080p. Gra została zoptymalizowana do wykorzystania bibliotek DX12, jednakże ich zastosowanie nie jest zalecane na starszych platformach. Nasze testy przeprowadziliśmy z zastosowaniem DirectX 12. Tutaj różnica GeForce RTX 2060, a GeForce GTX 1070 wyniosła, już całe 20 procent. Karta osiągnęła również nieznacznie lepsze rezultaty niż GeForce GTX 1070 Ti.

Far Cry 5

Pierwsza w zestawieniu gra wykorzystująca biblioteki DirectX 11. Nowy GeForce RTX 2060 bez problemu przekracza magiczną granicę 100 FPS w 1080p. Niebieskie linie wskazują wydajność w rozdzielczości 1440p, natomiast czerwone w 1080p.

Ghost Recon Wildlands

Ghost Recon Wildlands to bardzo wymagający tytuł oparty na silniku AnvilNext 2.0 . Tutaj również GeForce RTX 2060 plasuje się między GeForce GTX 1070 Ti, a AMD Radeon Vega 64. Teoretyczny poprzednik w postaci karty GeForce GTX 1060, podczas pracy w 1440p balansował na krawędzi płynnej rozgrywki.

Śródziemie: Cień wojny

Ciekawy przykład gry, w której konieczne było obniżenie jakości tekstur i cieniowania do ustawienia wysokiego. Wszystko to przez wzgląd na prawdopodobieństwo konieczności zastosowania 8 GB pamięci VRAM przy maksymalnych nastawach. Również w tym wypadku pozycja RTX 2060 między GeForce GTX 1070 Ti, a AMD Radeon Vega 64 pozostaje bez zmian. Niebieskie linie wskazują wydajność w rozdzielczości 1440p, natomiast czerwone w 1080p.

F1 2018

Jedyna gra wyścigowa wykorzystana do testów. Została zaprojektowana na czwartej generacji silnika Ego. Test obejmował dwa okrążenia w Australii przy bezchmurnej pogodzie. Niebieskie linie wskazują wydajność w rozdzielczości 1440p, natomiast czerwone w 1080p.

GTA V

Dość wiekowy tytuł, który nadal potrafi zaskoczyć wymaganiami. Podczas wyświetlania obrazu w 1080p, testowany GeForce RTX 2060 musiał uznać wyższość zarówno GeForce GTX 1070 Ti, jak również podstawowej wersji GTX 1070.

Ashes of the Singularity: Escalation

Jedna z pierwszych gier wykorzystujących DX12. Jednocześnie pierwszy tytuł w którym GeForce GTX 1070 Ti uzyskał znaczącą przewagę nad testowaną nowością od NVIDII. Nieco lepsze wyniki zanotował również AMD Radeon Vega 64.

Rainbow Six Siege

Gra która debiutowała jeszcze w 2015 roku, ale wciąż może się podobać. Przedstawiciel minionej generacji gier najmocniej zamieszał w zestawieniu. Tytuł wyraźnie faworyzuje układy od AMD. Testowany GeForce RTX 2060 odnotował wyraźnie gorsze wyniki niż AMD Radeon Vega 64, ale również niż AMD Radeon Vega 56.

Battlefield V

Dodatkowo przeprowadziliśmy krótki test płynności z wykorzystaniem Battlefield V. Przypominając - jest to pierwsza gra wykorzystująca Ray Tracing, szeroko stosowany w nowych układach GeForce RTX. Co ciekawe NVIDIA zapowiedziała promocję w ramach której osoby, które zakupią w sklepach biorących udział w akcji kartę graficzną GeForce RTX 2060 lub komputer stacjonarny w nią wyposażony, otrzymają do wyboru grę Anthem lub Battlefield V.

1080p RTX 2060 Battlefield V: RT wyłączone 90 Battlefield V: RT włączone 65 Battlefield V: RT włączone + DLSS 88

Nvidia GeForce RTX 2060 - pobór mocy

Test poboru mocy odbył się z wykorzystaniem zapętlonego benchmarka F1 2018. Wyniki wykazują na wyraźny wzrost poboru energii względem układu poprzedniej generacji. Jednocześnie GeForce RTX 2060 ma wyraźnie mniejszy apetyt na prąd niż jej bezpośredni konkurenci w zakresie wydajności.

Nvidia GeForce RTX 2060 - temperatury

Testy uzyskiwanych przez kartę temperatur zostały wykonane z pomocą HWInfo podczas 5-okrążeniowego testu w F1 2018. Prezentowane dane to najwyższe odnotowane temperatury na zakończenie testu. Zastosowany w wersji Founders Edition system chłodzenia nie tylko wygląda znakomicie, ale również świetnie spisuje się w praktyce. Przed producentami stoi trudne zadanie osiągnięcia podobnych lub lepszych rezultatów bez przekraczania wyjściowego poziomu cen.

Czy warto kupić kartę Nvidia GeForce RTX 2060

Można przyjąć, że model GeForce RTX 2060 to najbardziej udane dzieło w nowej rodzinie NVIDII. Mamy do czynienia z udaną kartą, zapewniającą satysfakcjonujące wyniki wydajności w rozdzielczości 1440p. Dodatkowo edycja Founders Edition to wzorowo wykonany wariant ze świetnym chłodzeniem, który może napsuć krwi producentom.

Przez wzgląd na zastosowane ceny można zakładać, że RTX 2060 jest tak naprawdę bezpośrednim następcą GTX 1070. Oznacza to, że w ciągu 2,5 roku, NVIDIA udoskonaliła swoje układy zapewniając 10-20 procentowy wzrost wydajności. Model nie jest w stanie nawiązać równorzędnej walki z układami GTX 1080 i Radeonem Vega 64 wygrywając bezpośrednio dopiero z modelem GeForce GTX 1070 Ti. Na plus należy zaliczyć obecność technologii Ray Tacingu. Niestety posiadacze GeForce RTX wykorzystają tą nowość głównie w grach online - spadki wydajności między włączonym, a wyłączonym RT są dość dotkliwe. Wszystko wskazuje na to, że w swojej kategorii cenowej GeForce RTX 2060 będzie najlepszym wyborem.