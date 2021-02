Nvidia GeForce RTX 3060 - oficjalna premiera 25. lutego

Pod koniec miesiąca na rynku zadebiutuje mocna karta graficzna, zaliczająca się do tych "tańszych flagowców". Co ciekawe, niektórzy nabywcy otrzymają ją nawet i dwa tygodnie wcześniej.

Rodzina GeForce RTX 3060 była od dawna zapowiadana na luty, jednak bez podania dokładnej daty premiery. Ponieważ luty ma tylko 28 dni, debiut 25-go sprawia, że jest to właściwie na pograniczu lutego i marca. Wraz z ogłoszeniem tej daty karta pojawiła się w ofertach wybranych sprzedawców online - z pewnością ilość egzemplarzy jest limitowana, więc kto pierwszy zamówi w przedsprzedaży, ten lepszy. Dodatkowo osoby, które dokonają zakupu w ten sposób, otrzymają kartę nawet już 11-12 lutego, czyli za kilka dni, ponieważ pewna partia podzespołów została już przygotowana. Cena referencyjna, ustalona przez producenta, to 329,99 dolarów, czyli ok. 1230 złotych. Jednak ze względu na wspomniane problemy z ilością, zapewne w sklepie poniżej 1500 złotych jej nie kupimy.

Sercem karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3060 jest procesor graficzny GA106. Został stworzony przy wykorzystaniu architektury Ampere i jest trzecim gamingowym GPU, które stworzyła Nvidia. W stosunku do poprzedniej generacji - czyli GPU Turing - ma mieć 2,7 raza większą wydajność, nowe rdzenie RT są wydajniejsze o 1,7x, zaś rdzenie Tensor nawet do 2,7-raza. Wspomiane rdzenie RT korzystają z dedykowanego przyśpieszenia sprzętowego w dziedzinie ray tracingu oraz modelowania, co ma przełożyć się na jakość grafiki. W karcie znajduje się 3584 rdzeni CUDA oraz 112 TMU (texture mapping unit).

Źródło: WCCF Tech