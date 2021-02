Nvidia GeForce RTX 3060 - pierwsze recenzje ze świata

Wczoraj oficjalnie zadebiutowała karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060, a już dzisiaj mamy dla naszych Czytelników zestawienie jej recenzji z największych serwisów internetowych na świecie. Hit czy kit?

Spis treści

Strona TechSpot zebrała dwanaście recenzji wraz z ich podsumowaniem. Zanim do nich przejdziemy, warto wyjaśnić, że skala oceny RTX 3060 wynosiła od 0 do 100 punktów, przy czym 100 to oczywiście wynik perfekcyjny. Jak dotąd najniższy - 70 punktów - karta firmy Nvidia otrzymała tylko od jednego recenzenta. Również od jednego było to 80 punktów, a pozostała dziesiątka przyznała jej bardzo mocne 90 punktów. Podsumowując wady i zalety ze wszystkich recenzji, można zrobić takie zestawienie:

GeForce RTX 3060 - zalety

niewielkie gabaryty

relatywnie cicha praca

przy włączonym ray tracingu osiąga wydajność na poziomie RTX 2070 Super

ray tracing jest możliwy dzięki DLSS

dwa porty HDMI 2.1

wszystkie funkcje Ampere

GeForce RTX 3060 - wady

nie jest najlepszym wyborem dla 1440p

przy 1080p tylko o 8% szybsza od RX 5700

nie przekona posiadaczy RTX z rodziny 20

GeForce RTX 3060 - przegląd recenzji

Zaczynamy od recenzji, w której RTX 3060 uzyskało najniższy wynik - 70/100. Pojawiła się ona na portalu The Verge, a w podsumowaniu czytamy: "Jeśli czekałeś na kosztującą 300 dolarów kartę, która zastąpi twoją starą, przez następnych kilka lat RTX 3060 pozwoli ci cieszyć się grami w niższych ustawieniach. Lepiej jednak odłożyć nieco więcej na RTX 3070 albo na RTX 3060 Ti".

KitGuru dało karcie 80/100, uzasadniając: "RTX 3060 można opisać jako niemal perfekcyjną, ale poczekajmy, co pokaże AMD ze swoimi RX 6700 oraz RX 6700 XT".

A teraz podsumowania z wynikiem 90/100. Co ciekawe, choć testerzy chwalą kartę, wielu z nich poleca zakup... innej.

eTeknix - MSI umieściło na karcie sporo kosztownych rozwiązań. I choć nie jest to najszybsza karta na rynku, z pewnością jest jedną z najlepiej zaprojektowanych oraz wyglądających. Wspomniane rozwiązania mają bardzo pozytywny wpływ na napięcie, emisję hałasu oraz stabilność. Sprawia to, że RTX 3060 jest kartą, którą powinien chcieć posiadać każdy gracz.

- MSI umieściło na karcie sporo kosztownych rozwiązań. I choć nie jest to najszybsza karta na rynku, z pewnością jest jedną z najlepiej zaprojektowanych oraz wyglądających. Wspomniane rozwiązania mają bardzo pozytywny wpływ na napięcie, emisję hałasu oraz stabilność. Sprawia to, że RTX 3060 jest kartą, którą powinien chcieć posiadać każdy gracz. TweakTown - GeForce RTX 3060 GAMING X TRIO to godny następca GTX 1060, warto jednak zastanowić się, czy nie lepsze będzie RTX 3070?

- GeForce RTX 3060 GAMING X TRIO to godny następca GTX 1060, warto jednak zastanowić się, czy nie lepsze będzie RTX 3070? HotHardware - w swojej kategorii cenowej RTX 3060 jest solidnym wyborem, choć z pewnością nie będzie to karta, która posłuży przez długie lata.

- w swojej kategorii cenowej RTX 3060 jest solidnym wyborem, choć z pewnością nie będzie to karta, która posłuży przez długie lata. Think Computers - karta ma 202 mm długości i wymaga dwóch gniazd, co oznacza, że zmieści się w każdej obudowie. System chłodzenia działa bardzo solidnie, nie czyniąc przy tym większego hałasu. Jakieś minusy? Można za taki policzyć brak podświetlenia RGB.

- karta ma 202 mm długości i wymaga dwóch gniazd, co oznacza, że zmieści się w każdej obudowie. System chłodzenia działa bardzo solidnie, nie czyniąc przy tym większego hałasu. Jakieś minusy? Można za taki policzyć brak podświetlenia RGB. EuroGamer - RTX 3060 ma dużo elementów, za które można ją polubić, jednak bez wątpienia nie jest tak mocna, jak RTX 3060 Ti. Kosztuje o 20% więcej, jednak to Ti jest szybsze o 26-36% przy 1440p i 2160p. Przy 1080p jest wystarczająca. Dlatego lepiej zastanowić się na edycją Ti.

- RTX 3060 ma dużo elementów, za które można ją polubić, jednak bez wątpienia nie jest tak mocna, jak RTX 3060 Ti. Kosztuje o 20% więcej, jednak to Ti jest szybsze o 26-36% przy 1440p i 2160p. Przy 1080p jest wystarczająca. Dlatego lepiej zastanowić się na edycją Ti. PCPer - jeśli mamy do wyboru RTX 3060 lub RTX 3060 Tu, rekomendujemy raczej droższy 3060 Ti, aczkolwiek RTX 3060 zbliża się wydajnością do RTX 2080 Super.

- jeśli mamy do wyboru RTX 3060 lub RTX 3060 Tu, rekomendujemy raczej droższy 3060 Ti, aczkolwiek RTX 3060 zbliża się wydajnością do RTX 2080 Super. Forbes - po pojawieniu się RTX 3060 moglibyśmy ogłosić kartę nowym królem średniaków, ale zaczekamy do marca, aby zobaczyć odpowiednik AMD. Póki co możemy polecić RTX 2060 do modernizacji sprzętu osobom korzystającym z RTX 1060 oraz RTX 2060. Ze wszystkich wariantów szczególnie wart uwagi jest Zotac RTX 3060 Twin Edge - kompaktowy, świetnie wyglądający i ekstremalnie cichy.

- po pojawieniu się RTX 3060 moglibyśmy ogłosić kartę nowym królem średniaków, ale zaczekamy do marca, aby zobaczyć odpowiednik AMD. Póki co możemy polecić RTX 2060 do modernizacji sprzętu osobom korzystającym z RTX 1060 oraz RTX 2060. Ze wszystkich wariantów szczególnie wart uwagi jest Zotac RTX 3060 Twin Edge - kompaktowy, świetnie wyglądający i ekstremalnie cichy. TechPowerUp - dopóki ceny RTX 3060 się nie ustabilizują, polecam graczom alternatywy takie, jak RX 5700, RX 5700 XT, RTX 2070, RTX 2070 Super, GTX 1080 Ti.

- dopóki ceny RTX 3060 się nie ustabilizują, polecam graczom alternatywy takie, jak RX 5700, RX 5700 XT, RTX 2070, RTX 2070 Super, GTX 1080 Ti. WCCFTech - wszystkie warianty RTX 3060 wykonują solidną pracę, pozwalając na pełne wykorzystanie możliwości GA106. Jeśli ceny pozostaną na rozsądnym poziomie, RTX 3060 będzie rozsądnym wyborem dla graczy.

- wszystkie warianty RTX 3060 wykonują solidną pracę, pozwalając na pełne wykorzystanie możliwości GA106. Jeśli ceny pozostaną na rozsądnym poziomie, RTX 3060 będzie rozsądnym wyborem dla graczy. Vortez - GIGABYTE RTX 3060 GAMING OC oferuje doskonały balans pomiędzy wydajnością w grach, chłodzeniem a cichą pracą. Jeśli preferujesz gry w 1080p z ray tracingiem, to jest to!

- GIGABYTE RTX 3060 GAMING OC oferuje doskonały balans pomiędzy wydajnością w grach, chłodzeniem a cichą pracą. Jeśli preferujesz gry w 1080p z ray tracingiem, to jest to! Ars Technica - możesz grzebać w testach i benchmarkach, pokazujących, o ile lepsza jest RTX 3060 od 2060 albo po prostu zapewnić sobie wyraźny skok wydajności i kupić RTX 3060.

Jak widać, choć oceny takie same, zdania są podzielone.

Zdjęcie główne: EuroGamerTekst: TechSpot