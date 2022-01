Nvidia GeForce RTX 3060 vs. RTX 3060 Ti: Którą kartę graficzną kupić?

Niech rozpocznie się bitwa rodzeństwa GPU Nvidii - GeForce RTX 3060 kontra RTX 3060 Ti. Podpowiadamy, czym różnią się te dwie karty graficzne oraz która jest bardziej opłacalna.

Fot. Brad Chacos / IDG

Po pierwsze, zajmiemy się cenami i dostępnością tych popularnych opcji w aktualnych warunkach rynkowych. Co ważniejsze, wyjaśnimy niejasności dotyczące tego, który z tych dwóch GPU jest najlepszą kartą graficzną dla Ciebie. Czy będzie to RTX 3060 z 12 GB VRAM? A może to 3060 Ti wygra, nawet z 8 GB VRAM?

Nvidia GeForce RTX 3060 vs. RTX 3060 Ti: Cena i dostępność

Wyrzućmy z głowy słynne sugerowane ceny detaliczne - raczej nie zapłacisz ani 1300 zł za RTX 3060, ani nie będziesz miał szczęścia z RTX 3060 Ti za 1600 zł. Powodem tego jest ciągły niedobór GPU połączony z szalonym popytem ze strony graczy i górników kryptowalut.

Ile powinieneś zapłacić na rynku wtórnym?

Za 3060-tkę prawdopodobnie zapłacisz w granicach 2800 - 3000 zł. Model 3060 Ti zwiększy Twój wydatek do prawie 3200 zł. Z pewnością nie jest to idealne rozwiązanie i jest bardzo dalekie od rozsądku na dzisiejszym rynku. Jeśli możesz poczekać na lepsze ceny, to będzie to dobry ruch. Pamiętaj, że ceny te mogą się drastycznie zmieniać z tygodnia na tydzień.

Własna karta graficzna EVGA GeForce RTX 3060 Fot. Thiago Trevisan/IDG

Jak wydobycie kryptowalut wpłynęło na dostępność?

Firma Nvidia wprowadziła ograniczenia hash-rate dla obu procesorów graficznych (czytaj więcej na LHR), aby uczynić je mniej użytecznymi dla górników i zwolnić zapasy dla graczy. Okazało się to tylko w niewielkim stopniu skuteczne; górnicy kryptowalut szybko znajdują obejścia lub wydobywają je z mniejszą wydajnością podczas ostatnich szczytów opłacalności. W połączeniu z ich niższą ceną wejścia dla graczy, bardziej prawdopodobne jest, że znajdziesz RTX 3090 w magazynie, niż którąkolwiek z tych kart.

Nvidia GeForce RTX 3060 vs. RTX 3060 Ti: Wydajność

Wyjaśnijmy sobie pewne niejasności: O co chodzi z tym, że tańszy RTX 3060 ma 12 GB pamięci VRAM, podczas gdy RTX 3060 Ti ma 8 GB? Prawdopodobnie jest to potencjalne posunięcie marketingowe Nvidii, mające na celu lepszą konkurencję z wyższymi ofertami VRAM od AMD. Pod względem brutalnej wydajności w grach, 3060 Ti jest generalnie lepszym GPU, nawet z mniejszą ilością VRAM.

Fot. Brad Chacos / IDG

Przypadki użycia, w których 12 GB VRAM w RTX 3060 byłoby lepsze, są rzadkie. 8 GB VRAM w RTX 3060 Ti jest wystarczające dla docelowej grupy odbiorców - graczy grających w rozdzielczości 1440p. Jak na ironię, w rozdzielczości 4K i wyższej przydałoby się 12 GB VRAM, ale nie w przypadku sprzętu, który znajduje się w RTX 3060. (Dla lepszej wydajności w 4K lepiej przesiąść się na RTX 3080).

W grach takich jak Horizon Zero Dawn, zauważysz, że RTX 3060 Ti jest często bliższy wydajności RTX 3070 niż RTX 3060. To stawia go w wyższej klasie GPU, niezależnie od wielkości pamięci VRAM. Pamiętaj, że RTX 3070 też ma tylko 8 GB VRAM, a w większości scenariuszy gier radzi sobie świetnie.

Fot. Brad Chacos / IDG

W grze Metro Exodus, z włączonymi efektami takimi jak ray tracing i hairworks, RTX 3060 Ti utrzymuje przewagę wydajności nad swoim młodszym bratem, RTX 3060.

Nvidia GeForce RTX 3060 vs. RTX 3060 Ti: Moc i inne informacje

RTX 3060 Ti o mocy 200 W TDP pobiera zazwyczaj więcej energii niż RTX 3060 o mocy 170 W TDP, na co wskazywałaby jego wyższa wydajność. W wielu przypadkach można się spodziewać średnio około 15%, ale ich termika jest często podobna.

RTX 3060 był też pierwszą próbą ograniczenia przez Nvidię hash-rate'u na kartach graficznych RTX 3000, ale szybko pojawiły się obejścia, które go odblokowały. 3060 Ti będzie należał do grupy LHR (Lite Hash Rate), czyli procesorów graficznych, które są trudniejsze do pełnego odblokowania. (Wersja Founders Edition RTX 3060 Ti nie jest jednak dotknięta przez LHR).

Nvidia GeForce RTX 3060 vs. RTX 3060 Ti: Werdykt

Fot. Brad Chacos / IDG

RTX 3060 Ti jest zdecydowanie zwycięzcą i lepszym GPU. Przewaga pamięci VRAM w RTX 3060 jest nieistotna w rozdzielczościach, do których skierowane są te karty graficzne - 1080p i 1440p. Jest oczywiste, że bardziej wydajny sprzęt w RTX 3060 Ti sprawia, że jest on lepszy w grach i znacznie bliższy RTX 3070.

Czy powinieneś kupić je po zawyżonych cenach?

To skomplikowane i zależy od Twoich aktualnych potrzeb. Ze względu na swoją wydajność i niższą barierę wejścia, nadal są to jedne z najpopularniejszych kart graficznych i to się w najbliższym czasie nie zmieni. Jeśli uda Ci się znaleźć taką kartę w sugerowanej cenie detalicznej, to jest to bardzo opłacalne, zwłaszcza model RTX 3060 Ti. Radzilibyśmy jednak nie płacić za nie niebotycznych cen, jakie często osiągają te karty. Jeśli w przyszłości ceny spadną, będziesz mógł nabyć GPU wyższej klasy za podobne pieniądze.