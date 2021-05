Nvidia GeForce RTX 3070 vs AMD Radeon RX 6700 XT

Nvidia GeForce RTX 3070 uchodzi za jedną z najlepszych obecnie kart dla graczy, ale AMD Radeon RX 6700 XT jest tańsza i wyposażona w wiele ciekawych rozwiązań. Którą kartę lepiej kupić?

Spis treści

Jeśli chcesz zmodernizować komputer lub po prostu nabyć nową kartę graficzną, zarówno Nvidia GeForce RTX 3070, jak i AMD Radeon RX 6700 XT to dwie propozycje, które warto rozważyć. Oczywiście nie jest łatwo je nabyć, jednak jeśli pojawi się okazja do zakupu którejś z nich - czy warto? W poniższym pojedynku porównujemy możliwości obu i doradzamy, na którą lepiej postawić.

RTX 3070 vs RX 6700 XT - podstawowe informacje

Każda z tych kart posiada inne technologie, przygotowane przez producentów. Co je łączy, to wsparcie dla ray tracingu - ale Nvidia ma dodatkowo technologię DLSS (Deep Learning Super Sampling), która znacznie podnosi wydajność w grach, zaś AMD wyposażono w FidelityFX Super Resolution, aczkolwiek nie działa póki co we wszystkich grach - na razie obsługuje ją ponad 40 tytułów. Dalej - Nvidia Reflex redukuje lagi znacznie lepiej od technologii Radeon Anti-Lag.

Karty z rodziny GeForce mają rozwiązania istotne w zastosowaniach e-sportowych, streamingu, prowadzeniu rozmów wideo oraz kreatywnej pracy, podczas gdy AMD skupia się głównie na grach. Pod względem rzeczy dość istotnej dla wydajności, czyli pamięci, prowadzi karta AMD - 12 GB, podczas gdy RTX 3070 oferuje 8 GB. W celu lepszego wykorzystania dostępnych zasobów AMD udostępniło Infinity Cache oraz Smart Access Memory.

Kolejnym ważnym aspektem jest synchronizacja. Nvidia dostarcza G-Sync, ale AMD FreeSync przewyższa to rozwiązanie i jest dostępne nie tylko dla drogich, ale również tańszych monitorów.

Na końcu przyjrzyjmy się budowie i zapotrzebowaniu na moc obu modeli. To drugie wynosi 600 W. RTX 3070 korzysta z jednego złącza 8-pin, ale 6700 XT potrzebuje dwóch: 6- i 8-pin.

RTX 3070 vs RX 6700 XT - wydajność

Obie karty świetnie spisują się w grach przy ustawieniach 1080p i 1440p, aczkolwiek RTX 3070 wypada ok. 10 fps lepiej. Zawdzięcza to takim rozwiązaniom, jak DLSS i lepsza obsługa ray tracingu. Więcej na temat wydajności w grach obu kart przeczytasz w teście przeprowadzonym przez serwis TechSpot, który sprawił je w 45 produkcjach! A poniżej możesz sprawdzić benchmarki TechAdvisor - użyj przycisków nawigacyjnych do zmiany gry.

RTX 3070 wypada również lepiej w testach przy tworzeniu treści. W benchmarku Luxmarx Ball karta Nvidii zyskała wynik 52 220, podczas gdy 6700 XT miało mniej o 16 000 punktów. Ale są również obszary, gdzie to AMD jest zdecydowanie lepsze - zużywa znacznie mniej energii od RTX 3070, pracuje również ciszej od niej.

RTX 3070 vs RX 6700 XT - cena i dostępność

Karty AMD mają zazwyczaj większą wartość od propozycji firmy Nvidia, jednak w tym momencie ceny są szalone w obu przypadkach - w czym zasługa kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19 oraz gorączką kopania Ethereum. RX 6700 XT to w chwili obecnej wydatek ok. 4,7 tys. zł. Przy RTX 3070 trzeba liczyć się w wydatkiem ok. 5 tys. zł.

A jak jest z dostępnością? W obu przypadkach tak samo - ciężko nabyć te modele.

Karty Nvidia i AMD są produkowane w różnych wariantach przez takie marki, jak Asus, MSI, Gigabyte oraz Zotac. Tu ceny są znacznie większe od referencyjnych, ale dodatkowe elementy, w jakie wyposażają je producenci (np. dodatkowe 2 GB pamięci) sprawiają, że karty zwiększają wydajność oraz mają lepszą kulturę pracy.

RTX 3070 vs RX 6700 XT - werdykt

Obecnie sytuacja na rynku kart graficznych jest taka, że po prawdzie nie można niczego rekomendować. Choć karty mają potężne możliwości, ich ceny zwalają z nóg. Jednak pewnego dnia sytuacja wróci do normalności (tak, naprawdę w to wierzymy), a wówczas staniesz przed wyborem, czy kupić (już za rozsądną cenę) Nvidia GeForce RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6700 XT? Obie karty są świetnym wyborem dla graczy, a także - ze względu na wysokie częstotliwości odświeżania - e-sportowców.

I w takiej sytuacji doradzimy Ci RTX 3070. Choć obie karty są niemal równorzędne, to propozycja Nvidii jest nieco szybsza, ma kilka użytecznych funkcji więcej oraz większy wybór opcji. Natomiast 6700 XT możemy polecić osobom z mniejszym budżetem oraz posiadaczom procesorów AMD, z którymi karta ta perfekcyjnie współpracuje.

Źródło: TechAdvisor