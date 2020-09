Nvidia GeForce RTX 3070 z datą premiery

Właśnie poznaliśmy dokładną datę premiery najsłabszej karty graficznej z nowej serii - GeForce RTX 3000.

Sporo informacji napływa do nas dzisiaj na temat najnowszych kart graficznych marki Nvidia. Seria 3000, w której skład wchodzą modele GeForce RTX 3070, RTX 3080 i RTX 3090, ma, zdaniem producenta, przynieść rewolucję w gamingu. Czy tak właśnie będzie? O tym przekonamy się już niebawem.

Do tej pory potwierdzono jedynie datę premier droższych wariantów - RTX 3080, trafi do sklepów 17 września, natomiast RTX 3090 - tydzień później, 24 września. Największą niewiadomą pozostawał debiut "budżetowego" modelu - RTX 3070. Jak ujawnili dzisiaj przedstawiciele marki Nvidia, najsłabsza karta graficzna z rodziny 3000 trafi do sprzedaży 15 października. Jej cena wyniesie w Polsce 2359 złotych. Testy urządzenia powinny trafić do sieci znacznie przed premierą.

Jeśli jesteście ciekawi jak sprawuje się inny model z serii - RTX 3080, to do sieci trafiły już pierwsze testy wydajności, zarówno syntetyczne, jak i przeprowadzone w grach, m.in. w: Shadow of the Tomb Raider i Far Cry New Dawn.

