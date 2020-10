Nvidia GeForce RTX 3080 20 GB i RTX 3070 16 GB anulowane?

Jeśli czekacie na ulepszone wersje kart graficznych z serii Geforce RTX 3000, to nie mamy dla was najlepszych wieści.

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że premiera ulepszonych kart graficznych GeForce'a RTX 3080 z 20 GB pamięci VRAM i RTX 3070 z 16 GB VRAM jest niczym nie zagrożona. Choć Nvidia oficjalnie na ich temat się nie wypowiadała, to liczne źródła, bliskie z producentem, były niemal pewne, że "zieloni" zaserwują nam nowy sprzęt już w grudniu tego roku. Okazuje się jednak, że prawda jest zgoła odmienna.

Jak donosi serwis VideoCardz, Nvidia zrezygnowała z produkcji modeli z numerami fabrycznymi: PG141 SKU5 (RTX 3070 16 GB), PG132 SKU20 (RTX 3080 20 GB) i PG141 SKU0 (RTX 3070 Ti). Skąd ta decyzja? Tego niestety nie wiadomo. Sugeruje się jedynie, że niska dostępność modułów pamięci GDDR6X zmusiła producenta kart do zmiany swojej polityki. Wszak już teraz ma on ogromne problemy z dostarczeniem odpowiedniej ilości standardowych układów z linii Ampere do sklepów. Co więcej, sytuacja ta nie ulegnie poprawie do przyszłego roku.

Cóż, jeśli zatem planowaliście zakup karty graficznej z nowej generacji od Nvidii, to pozostają wam do wyboru standardowe modele GeForce RTX 3070, RTX 3080 bądź RTX 3090.

Zobacz również: Nvidia GeForce RTX 3070, 3080 i 3090 - specyfikacje i ceny