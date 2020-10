Nvidia: GeForce RTX 3080 i RTX 3090 będą ciężko dostępne aż do 2021 roku

Nie mamy najlepszych wieści dla graczy "polujących" na nowe układy graficzne marki Nvidia. GeForce RTX 3080 i RTX 3090 będą łatwiej dostępne dopiero w przyszłym roku.

Nvidia z miejsca skradła serca graczy nowymi modelami kart graficznych z serii GeForce RTX 3000. Jeśli przymierzaliście się do zakupu GeForce RTX 3080 bądź RTX 3090, to nie mamy dla was najlepszych wieści.

"Zieloni" ewidentnie nie byli przygotowani na tak duże zainteresowanie ich nowymi układami i nabycie modeli RTX 3080 bądź RTX 3090 graniczy obecnie z cudem. Jeśli liczyliście na rychłą poprawę tej sytuacji, to musimy was rozczarować. Jak stwierdził Jen-Hsun Huang - prezes i współzałożyciel Nvidia Corporation - problem z dostępnością owych kart utrzyma się przynajmniej do początku 2021 roku!

Co ciekawe, szef Nvidii twierdzi, że wszystkiemu winni są... gracze. Jen-Hsun Huang odpiera zarzuty jakoby nowych kart wyprodukowano i dostarczono do sklepów w za małej ilości i twierdzi, że popyt na ich nowy sprzęt jest tak duży, iż niemożliwe było przygotowanie odpowiedniej ilości urządzeń.

Jeśli nie Nvidia GeForce RTX 3080, to może RTX 3070?

Dla niektórych graczy rozwiązaniem może być zakup teoretycznie najsłabszej karty z serii GeForce RTX 3000, a więc RTX 3070. Premiera tego GPU miała odbyć się pierwotnie już 15 października, ale Nvidia zdecydowała się na jej przesunięcie. Nowa data debiutu RTX 3070 to 29 października. Jak podkreślili włodarze Nvidii, dodatkowy czas pozwoli firmie na przygotowanie większej liczby urządzeń, co powinno sprostać wymaganiom rynku.

