Nvidia GeForce RTX 3090 SUPER - 450 W potwór z 10752 rdzeniami

Chociaż wielu graczy wciąż ma problemy z zakupem kart GeForce, wszystko wskazuje na to, że Nvidia przygotowuje kolejną.

Źródłem plotek jest znany z licznych przecieków użytkownik Twittera Greymon55. Tym razem wydaje się, że ma on pierwsze informacje na temat nadchodzącej flagowej karty graficznej należącej do serii SUPER. Układ ten będzie wciąż bazować na architekturze Ampere.

Według Greymon55 można oczekiwać, że Nvidia wyda nowe karty serii SUPER do końca tego roku. Chociaż nie jest jasne, czy zobaczymy odświeżenie całego line-upu RTX 3000, to możemy spodziewać się RTX 3090 SUPER. Miałaby ona mieć pełny rdzeń GA102 z 10752 rdzeniami CUDA i jeszcze szybszą pamięć GDDR6X osiągającą 21 Gbps. Dodatkowo, jak podaje kopite7kimi, karta może stracić wsparcie dla SLI i zostanie pozbawiona złącza NVLink. W tym momencie można by się zastanawiać, dlaczego Nvidia nie wypuszcza po prostu TITAN-a nowej generacji, ale może to wynikać z problemów z umieszczeniem większej ilości pamięci w modelach GA102. Dlatego też modele RTX dla stacji roboczych wciąż używają wolniejszej pamięci GDDR6 zamiast GDDR6X.

Maybe,

RTX 3090 Super

"GA102-350-A1

10752FP32, no NVLINK

Original 21Gbps MEM

TGP>=450W"

Launch in 2021.

???????????? — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 26, 2021

Według plotki RTX 3090 SUPER ma mieć TDP wynoszące powyżej 450 W, czyli o co najmniej 100 W więcej niż dotychczasowy model.

Wcześniej mówiono, że Nvidia może wprowadzić na rynek nowy procesor graficzny GA103 w celu wypuszczenia RTX 3080 i RTX 3070 SUPER, a także nowych wysokowydajnych układów dla laptopów. RTX 3090 SUPER może zapewnić pewien wzrost wydajności, ale nie powinniśmy liczyć na duże różnice w stosunku do istniejącego modelu RTX 3090, który ma tylko 256 rdzeni CUDA mniej.

Plotki o pojawieniu się serii SUPER zbiegają się z niedawną zapowiedzią serii Intel ARC, której premiera została oficjalnie potwierdzona na pierwszy kwartał 2022 roku. Zakładając, że ta plotka jest prawdziwa, GeForce RTX 3090 SUPER na pewno nie będzie tańszy od dotychczasowego modelu RTX 3090 .

źródło: Videocartz