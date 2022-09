Nvidia GeForce RTX 4000 – wszystko, co już wiemy [23.09.2022]

Karty graficzne nowej generacji Nvidii mogą zaoferować nawet dwukrotnie wyższą wydajność niż seria RTX 3000. I choć do premiery nowych układów pozostało sporo czasu, postawiliśmy zebrać wszystko, co do tej pory już wiemy.

Spis treści

Aktualizacja 23.09.2022

Mimo że nastapiła oficjalna prezentacja RTX 4000, wciąz dużo sczegółów pozostaje zagadką. Na wyjasnienie większości zapewnie będziemy musieli poczekać do oficjalnej premiery, jednak i teraz co chwile wyciekają nowe informacje. Jak dopatrzył się serwis Wccftech podczas spotkania dla pracy, Nvidia zaprezentowała swoją kartę graficzną RTX 4090 w krótkim pokazie wydajności. Jak łatwo można zauważyć zegar boost wynosił 2800 - 2850 MHz, który jest o około 300 MHz wyższy niż oficjalna specyfikacja. Warto nadmienić że pokazy przerowadzane dla zamkniętej grupiy dziennikarzy a mimo to nie zostały objęte embargiem, co oznacza, że ​​nVIDIA chciała, aby te informacje wyszły jak najszybciej.

Dodatkowo producent podał pełną specyfikajcę układów rodziny Ada Lovalace. dzieki niej poznaliśmy więcej strzegółów w tym wielkośc rdzeni AD102, AD103 i AD104 oraz ilośc z tranzystorów z któryc zostały zbydowane.

AD102 : rdzeń 608 mm², tranzystory 76,3 mld. tranzystorów

AD103 : rdzeń 378,6 mm², tranzystory 45,9 mld. tranzystorów

AD104 : rdzeń 294,5 mm², tranzystory 35,8 mld. tranzystorów

Oznacza to że nawet "najsłabszy" układ AD104 ​ma 7,5 miliarda tranzystorów więcej, niż topowy rdzeń Ampere GA102 (28,3 mld). Aby spojrzeć na to z szerszej perspektywy, GA102 jest ponad dwa razy większy niż AD104.

Zobacz również:

Aktualizacja 16.09.2022

Przy ostatniej aktualizacji wspominaliśmy o specyfikacji RTX 4080 wyposażonego w 12 GB pamięci GDDR6x. Model ten poniekąd miałby być przemianowanym RTX 4070, do roli wyższego modelu. Okazuje się jednak, że zieloni przygotowują drugi wariant 4080. Ten miałby bazować na układzie AD103-300, posiadać 9728 rdzeni Cuda oraz 16 GB pamięci GDDR6x. Jednak w tym przypadku mają zostać zastosowane szybsze - 23 Gbps moduły. Zegar boost rdzenia miałby osiągać 2505 MHz, przy TGP wynoszącym 340 Watów. Nvidia ma jednak pozwolić stworzyć swoim partnerom konfigurację z 516 Watowym limitem mocy. Pozostaje mieć nadzieje, że obie konfiguracje nawet jeżeli wyjdą do sprzedaży zostaną odpowiednio nazwane, ponieważ sama wzmianka o różnicy pamięci może być małym wyznacznikiem dla konsumentów. Wprowadzi to dodatkowe zamieszanie i problemy z identyfikacją kart oraz ich wydajności.

fot. NVIDIA via VideoCardz

Nvidia dalej, buduje napięcie przed prezentacją która ma nastąpić podczas trwającej konferencji GTC już 20 września. Na profilach społecznościowych zostały po raz kolejny udostępnione posty oznaczone Hashtagiem ProjectBeyond. Pierwszy prezentuje "Schemat obliczeń przez silnik liczb Bernoulliego" stworzony przez Ade Lowalace w 1843 roku. To właśnie po tej słynnej matematyczce nowe układu Nvidii będą nosiły swoją nazwę.

Dodatkowo na zwiastunie, który skrywał wiele informacji, można było zauważyć karteczkę przyczepioną do monitora. Liczy na niej zapisane mogą odnosić się do specyfikacji GPU AD102. Może to być wielkość matrycy (629 mm²) i liczba tranzystorów (75,38B). Znaczenie pierwszej liczby nie jest jasne, chociaż niektórzy uważają, że dotyczyć wydajności rdzenia AD102 nad GA102 ( wyższa 2,08 krotnie).

fot. NVIDIA via VideoCardz

Ostatnią informacją jaką otrzymaliśmy dziś jest przeciek dotyczący nowych kart od GALAX, które w naszym kraju konstrukcje te wydawane są pod marką KFA2. Producent również zapowiada wypuszczenie nowych modeli udostępniając wpis na portalu Twitter.

Dużo ciekawiej prezentują się jednak rendery przedstawiające wspomnianą kartę graficzną które udostępnił serwis VideoCardz. Prawdopodobnie konstrukcja wyposażona w aż 4 wentylatory to RTX 4090.

fot. VideoCardz fot. VideoCardz fot. VideoCardz

Aktualizacja 14.09.2022

Premiera RTX 4000 zbliża się, co potwierdzają co raz to nowe plotki. Obecnie prawie codziennie pojawiają się nowe informacje dotyczące nowych karty graficznych od NVIDII.

Zacznijmy od Lenovo które przygotowuje komputery wyposażone w nowego RTX 4090. Do sieci wycięły zdjęcia prezentujące tego 4 slotowego potwora wyposażone w 3 wentylatory. Przy tych garbatych wowy GeForce ledwo mieści się w obudowie należącej do serii Legion. Na pewno jest do nowy projekt zarówno dla karty jak i dla ułuda chłodzenia, z którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Karta do zasilania wykorzystuje pojedyncze złącze 12VHPWR

fot. wnxod/bbs.nga.cn via VideoCardz

Dodatkowo dziś do sieci trafiły zdjęcia pudełek RTX 4090 od Gigabyte. Podobnie jak na opakowaniach Zotaca rzuca się w oczy zmieniona czcionka przy nazwie serii. Z dodatkowych informacji wiemy że karta będzie wyposażona w chłodzenie o powiększonej komorze porowej (Vapor Chamber) odbierającej ciepło nie tylko z rdzenia ale i pamięci, a za chłodzenie będą odpowiadały trzy wentylatory, o równych kierunkach obrotu.

fot wnxod via VideoCardz fot wnxod via VideoCardz

Producent ten ma w planach ponoć przygotować aż 11 wariantów RTX 4090:

Gigabyte RTX 4090 Aorus Xtreme Waterforce (GV-N4090AORUSX W-24GD)

Gigabyte RTX 4090 Aorus Xtreme Waterblock (GV-N4090AORUSX WB-24GD)

Gigabyte RTX 4090 Aorus Xtreme (GV-N4090AORUS X-24GD)

Gigabyte RTX 4090 Aorus Master (GV-N4090AORUS M-24GD)

Gigabyte RTX 4090 Aorus Elite (GV-N4090AORUS E-24GD)

Gigabyte RTX 4090 Gaming OC (GV-N4090GAMING OC-24GD)

Gigabyte RTX 4090 Gaming (GV-N4090GAMING-24GD)

Gigabyte RTX 4090 Eagle OC (GV-N4090EAGLE OC-24GD)

Gigabyte RTX 4090 Eagle (GV-N4090EAGLE-24GD)

Gigabyte RTX 4090 Windforce 3X OC (GV-N4090WF3OC-24GD)

Gigabyte RTX 4090 Windforce 3X (GV-N4090WF3-24GD)

Dodatkowo serwis VideoCardz posumował wszystkie informacje dotyczące nadchodzących kart RTX 4000. Głównie opierali się na danych udostępnionych przez kopite7kimi oraz na forum Chiphell.

GeForce RTX 4090

Model ten wykorzystuje rdzeń AD102-300 , posiada 16384 rdzeni CUDA i zegar boost wynosi 2520 MHz . Karta ma posiadać 24 GB pamięci GDDR6X , taktowanej podobno na poziomie 21 Gbps . Oznacza to, że osiągnie przepustowość 1 TB/s, podobnie jak zrobił to RTX 3090 Ti. Do tej pory słyszeliśmy tylko o domyślnym TGP wynoszącym 450 W, ale według najnowszych informacji maksymalne konfigurowalne TGP może wynosić nawet 660 W . Pamiętaj tylko, że jest to maksymalny TGP, który można ustawić w BIOS-ie i może nie będzie dostępny dla wszystkich modeli.

GeForce RTX 4080 12 GB

Model ten to tak naprawdę to co wcześniej plotkach był określany jako RTX 4070 Ti lub RTX 4070. Informacje wskazują, że NVIDIA dokonała w ostatniej chwili zmiany nazwy tego modelu. Został on wyposażony w procesor graficzny AD104-400 z 7680 rdzeniami CUDA i i zegarem boost sięgający do 2610 MHz . Pojemność pamięci wynosi 12 GB i wykorzystuje moduły GDDR6X 21 Gb/s . TGP RTX 4080 12 GB wynosi 285 W i jego maksymalna wartość może wynosić 366 W.

Jak widać, na razie brak szczegółów dotyczących RTX 4070. Partnerzy NVIDII nie spodziewają się, że to się zmieni (w końcu do ogłoszenia zostało tylko 6 dni - 20 września konferencja GTC). Jeśli chodzi o harmonogram premiery, RTX 4090 spodziewany jest w pierwszej połowie października, natomiast seria RTX 4080 powinna zostać zaprezentowana w pierwszych dwóch tygodniach listopada. Do potwierdzenia wciąż pozostaje z która generacją PCIe będa kompatybilne nowe karty i oczywiście ich cena.

Aktualizacja 13.09.2022

Wszystko wskazuje że poznaliśmy plany dotyczące premiery nowych RTX serii 4000. Autorem przecieku jest Moore's Law Is Dead znany z omawiania liczynych przecieków zarówno na YouTube, jak i na Twitterze. Tym razem wybrał tą drugą opcję do komunikacji. Według niego już w połowie pazdziernika zadebiutuje RTX 4090. Na RTX 4080 i na RTX 4070 będziemy musieli poczekać do połowy listopada.

CURRENT Lovelace Release Schedule:

1) RTX 4090 launches early/mid October

2) RTX 4080 launches early/mid November

3) RTX 4070 (Ti?) launches early/mid November



Tune into the next Broken Silicon for the full leak, & remember that you can subscribe to the Patreon to hear it early! — Moore's Law Is Dead (@mooreslawisdead) September 11, 2022

Niejakim potwierdzeniem tych doniesień są liczne przecieki z różnych sklepów. Jak donosił przez ostatnie dni serwis VideoCardz RTX 4090 mogliśmy zauważyć w Australijskich czy Vietnamskich sklepach. Niestety nie mamy dobrych informacji dotyczących ceny. Ta oscyluje w okolichach 3 000 dolarów. Pozostaje mieć nadzieję że jest to tak zwany "placeholder" i po premierze zostanie ona mieniona.

fot. Baidu via VideoCardz

Dodatkowo na chińskim forum Baidu pojawiły się zdjęcia z fabryki Zotaca. Możemy zobaczyć na nich wzór opakowania oraz samą kartę RTX 4090 w wariancie AMP od tego producenta. Warto zwrócić też uwagę na zmianę loga dla nowej serii. Wszysko sugeruje że została zmienona w czcionka w napise GeForce RTX i numerze serii.

fot. Baidu via VideoCardz

Aktualizacja 12.09.2022

Według najnowszego tweeta od Kopite7kimi, RTX 4060 może być małym rozczarowaniem. Autora wpisu twierdzi, że wydajność procesora graficznego NVIDIA AD106, który powinien zasilać karty graficzne z serii RTX 4060 , nie jest aż tak wysoka jak oczekiwano.

AD106 is not very strong. The typical TSE score is < 7000.

And both AD106 and AD107 are using PCIE x8. — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 10, 2022

Choć nie wiemy o jakiej konfiguracji mowa możemy przypuszczać, że Kopite7kimi odnosi się do modelu wyposażonego w pełny rdzeń AD106. W teście 3DMark Time Spy Extreme autor mówi, że GPU uzyskało mniej niż 7000 punktów. Taki wynik powinien sprawić, że RTX 4060 (Ti) wykorzystujący pełny rdzeń AD106 będzie wolniejszy niż RTX 3070 Ti i zrówna się z RTX 3070. Warto nadmienić jednak że mimo wszystko taki rezultat zapewni nawet 18% przewagę nad RTX 3060 Ti i 69% nad RTX 3060. I choć jest to duży skok wydajności, nie jest to 2 krotność, o czym mówi się w przypadku najwydajniejszych konstrukcji. Pamiętajmy też, że mówimy o wyniku osiągniętym w teście syntetycznym co nie przekłada się na takim sam rezultat w grach. Dodatowo Kopite7kimi, wspomina również, że procesory graficzne AD106 i AD107 „Ada Lovelace” będą wykorzystywać interfejs PCIe 4.0 z ośmioma liniami sygnałowymi.

Aktualizacja 9.09.2022

Wszystko, wskazuje że na chińskim forum Chiphell, został opublikowany pierwszy realny wynik osiągnięty przez nadchodzącą kartę graficzna Ada Lavalace. Po raz kolejny mowa tutaj teście w popularnym benchmarku 3DMark.

zdj. Chiphell Via. wccftech

Według plotki testowana karta ma osiągać ponad 20 tys. pkt w teście Time Spy Extreme. Oznaczałoby to dwukrotny wzrost w stosunku do RTX 3090 i 80% więcej niż RTX 3090 Ti. Z dodatkowych informacji autor wspomina również, że jest karta jest bardzo duża, więc może to być wspomniana wcześniej wersja inżynieryjna wykorzystująca pełny rdzeń AD102. Jednak według źródła przecieku TDP testowanego modelu było ograniczone do 450 watów. Mimo tak "okrojonego" limitu mocy rzekoma karta graficzna miała działać z zegarami przekraczającymi ponad 3,0 GHz (dokładnie 3015 MHz), podczas gdy pamięć działa z prędkością 21 Gb/s (efektywnie 1312,75 MHz).

zdj. Chiphell Via. wccftech

Pozostaje czekać na oficjalną zapowiedź kart RTX 4000. Ta może nastąpić już 20 września, ponieważ na ten dzień jest planowana wspomina wczoraj prezentacja ProjectBeyond.

Aktualizacja 8.09.2022

Wszystko wskazuje na to, że NVIDIA rozpoczęła kampanie nowych kart graficznych. I choć tajemniczy zwiastuj ukryty za hashtagiem ProjectBeyond niewiele mówi, to raczej na pewno dotyczy kart GeForce. Głowną wskazówka niech będzie, że jest on prezentowany głownie na kanałach związanych z konsumenckimi kartami graficznymi.

Od dawna oczekiwano, że NVIDIA wkrótce zaprezentuje swoją nową serię. Zwiastun pojawia się 12 dni przed przemówieniem dyrektora generalnego NVIDIA Jensena Huanga na GTC 2022, jedynym znanym wydarzeniu, na którym można było ogłosić nową serię produktów. Jednak niektórzy wspominają, że przeważnie konferencje te, dotyczą zaawansowanych technologi czy rozwiązań dla profesjonalistów.

Oczywiście istnieje możliwość, że ten konkretny zwiastun może nie dotyczyć konkretnie nowych kart, ale raczej nowej technologii, o której jeszcze nie słyszeliśmy, a która może być w jakiś sposób połączona z procesorami graficznymi GeForce (DLSS 3.0?). W rzeczywistości na oficjalnych stronach internetowych nie ma jeszcze odliczania ani żadnego innego zwiastuna. Warto jednak odnotować, że konta na Twitterze, Facebooku czy Instagramie uległy zmianie. Co więc planuje NVIDIA? Cóż, powinniśmy się wkrótce dowiedzieć.

Aktualizacja 6.09.2022

Ostatnio wspominaliśmy o wciąż nie rozstrzygniętej, specyfikacji RTX 4070. Okazuje się, że podobną sytuację mamy w przypadku RTX 4080. Zed__Wang wczorajszym wpisem na portalu Twitter, podzielił się informacjami dotyczącymi różnych projektów PCB kart graficznych. Według tych informacji najmocniejszy model RTX 4090 ma bazować aż na 14-warstwowej płytce drukowanej, co na pewno odbije się na cenie. Dużo ciekawej wyglądają informacje dotyczące RTX 4080. W tym przypadku Nnvidia opracowała dwa różne projekty PCB dla tych kart. model wyposażony w 16 GB pamięci ma posiadać 12 warstw, a 10 GB wariant "tylko" 10. Mowa tu o płytkach drukowanych dla konstrukcji referencyjnych, wykorzystywanych przez partnerów zielonych.

4080 12G GD6X 10layer PCB aic reference design

4080 16G GD6X 12layer PCB aic

reference design

4090 24G GD6X 14layer PCB aic reference design



note:4080 12G has a completely different pcb design from 4080 16G — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) September 5, 2022

Jednak według najnowszych doniesień oba modele RTX 4080 mają zadebiutować w tym samym momencie. Autor wpisu porównuje tą sytuację do wypuszczenia GTX 1060, który debiutował w dwóch wersjach 6 GB oraz 3 GB. Być może Nvidia w późniejszym etapie przemiany model z większą pamięcią na wersję super albo TI. Pozostaje nam czekać na oficjalną prezentację, która mamy nadzieję nastąpi już wkrótce.

4080 16G and 4080 12G will be released and launched at the same time, just like 1060 6G and 1060 3G https://t.co/nTWYuSGZUm — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) September 6, 2022

To nie koniec informacji, Greymon55 udostępnił zdjęcie które ma przedstawiać wczesną wersję inżynierską karty graficznej opartej o rdzeń AD102 z 600 W limitem mocy. Niestety cześć zdjęcia została zamazana, zapewne celu uniemożliwienia ustalenia źródła przecieku. Karta została wyposażona chłodzenie posiadające aż 3 wentylatory. Dodatkowo, można zwrócić uwagę na wielkość całej konstrukcji, która podobnie jak RTX 3090 wystaje poza standardową wysokość gniazda PCI.

Aktualizacja 1.09.2022

Według harukaze5719 Nvidia rozważa przełożenie premiery kart Ada Lovalace na październik czy nawet listopad. Do rozmowy na Twitterze włączył się również greymon55, który zasugerował, że zieloni mogą planować wypuczenie RTX 4090 Ti, od razu na premierę.

Someone said NV is considering to delay RTX 40's launch schedule Oct → Nov. I hope it is wrong. — 포시포시 (@harukaze5719) August 31, 2022

Dla przypomnienia w wcześniejszych przeciekach pojawiała się wzmianka o modelu zbudowanym na bazie pełnego rdzenia AD102, nazywana nowym Titanem czy po prostu Bestią.

Perhaps. And NV is preparing the 4090Ti. — Greymon55 (@greymon55) August 31, 2022

Aktualizacja 31.08.2022

Kopite7kimi po raz kolejny swoim wpisem na Twitterze wzbudził nie małe zamieszenie. Według nowych doniesień, NVIDIA dalej rozważa dwie możliwe konfiguracje RTX 4070. Pierwsza, mocniejsza o której wspominaliśmy ostatnio, wyposażona w 7680 Rdzeni Cuda i 12 GB pamięci GDDR6X. Karta z limitem mocy ustawionym na 285W miałaby osiągać 11 tys. pkt w teście 3DMark Time Spy Extreme. Drugim możliwym wariantem jest model wyposażony w 7168 rdzeni CUDA, 10 GB pamięci GDDR6X, oraz limit mocy wynoszący 250 Watów. Tak skonfigurowana karta miała by osiągać wynik 10 tys pkt w teście 3DMark. Jak łatwo można zauważyć drugi wariant zbiega się w wczesnymi informacjami o RTX 4070. Plotka ta potwierdza również, że NVIDIA, wciąż nie zamknęła specyfikacji nadchodzących kart Ada Lovalace więc raczej trudno oczekiwać szybkiej ich premiery.

Review the two possible specs of RTX 4070:

PG141-SKU340/341, 7680FP32, 12G 21Gbps GDDR6X, total card power 285W, TSE <11000.

PG141-SKU336/337, 7168FP32, 10G 21Gbps GDDR6X, total card power 250W, TSE <10000.

I found that I had made a typo before, mistaken wrote 341 as 331. ???? — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 29, 2022

Aktualizacja 27.08.2022

Nowe informacje pochodzą od użytkownika QbitLeak, który to na Twitterze udostępnił specyfikację oraz przybliżoną wydajność RTX 4060 Ti oraz RTX 4060.

Well it seems 4060 and 4060 Ti have been tested



4060 Ti: TSE ~8600, avg clock 26XX, power draw ~270-280W.



4060: TSE ~6000, avg clock 27XX, power draw ~230-240W. — FCL (@QbitLeaks) August 26, 2022

Według informatora, RTX 4060 Ti miałby pobierać do 270-280 W mocy, a w teście 3DMark Time Extreme osiągać 8600 pkt. Oznacza to wynik lepszy od RTX 3080. Natomiast RTX 4060 miałby zapewnić ok. 6000 punktów w tym samym teście, czyli o 20% więcej niż RTX 3060. Dodatkowo karta miałby zużywać maksymalnie 240 Watów mocy. Nowe plotki pokrywają się z wcześniejszymi doniesieniami od kopite7kimi, który to podawał właśnie, że pobór mocy przez RTX 4060 ma wynosić ok 220 W. QbitLeaks wspomina również, o zegarach boost z jakimi rzekomo miałby pracować nadchodzące karty Ada Lovelace. RTX 4060 Ti miałby osiągać 2600 MHz, podczas gdy RTX 4060 ponad 2700 MHz.

Aktualizacja 25.08.2022

Mimo że wciąż nie doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi, wszystko wskazuje, że karty graficzne RTX 4090 są już produkowane. Spore zamieszanie wzbudził wpis na Twitterze użytkownika o nicku harukaze5719. Podzielił się on zdjęciami dokumentów, sugerujących, że najwydajniejsza karta Ada Loavale trafiła już do produkcji 16 sierpnia. Niestety część informacji została zamazana, przez co nie np znamy częstotliwości rdzenia oraz pamięci Dowiedzieliśmy się natomiast że model będzie posiadał cztery złącza wideo (3x DP i 1x HDMI), oraz po raz kolejny potwierdzono obecność 24 GB pamięci VRAM. Niestety część, która potwierdziłaby, kiedy karty będą gotowe (ostatnia kolumna) nie jest w pełni widoczna i widzimy tylko informację, że w sierpniu.

Aktualizacja 23.08.2022

kopite7kimi po raz kolejny, w swoim wpisie na portalu Twitter zaktualizował specyfikacje RTX 4080. Przede wszystkim NVIDIA, raz jeszcze zredukowała moc karty, obecnie TGP ma wynosić 340 watów. Jednostka dalej jest wyposażona w 9728 rdzenie CUDA, ale ma otrzymać 16 GB szybszej pamięci GDDR6x. Moduły produkcji Microna mają pracować z prędkością 23 Gbps. Autor wpisu niestety nie wspomina nić o tym czy wspominana wcześniej wydajność nie uległa zmianie. Przypominamy że według wcześniejszych plotek RTX 4080 miał osiągać nawet 15 tys. punktów w teście Time Spy Extreme. Trudno orzec czy tak drastyczne zredukowanie mocy nie spowoduje niższych osiągów karty

Let's make some updates.

RTX 4080

PG136/139-SKU360

AD103-300-A1

9728FP32

16GB 23Gbps GDDR6X

total card power 340W — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 23, 2022

Aktualizacja 11.08.2022

Po ostatniej aktualizacji specyfikacji RTX 4070, która zwiększyła specyfikację rdzenia CUDA do 7680 i pojemności pamięci do 12 GB, Kopite7kimi podzielił się informacjami dotyczącymi częstotliwości zegara nadchodzącej karty graficznej.

Najpierw dowiedzieliśmy się, że prędkość pamięci nie wynosi 18 Gb/s, co oznaczałoby zastosowanie kości GDDR6, ale 21 Gb/s, co jest zgodne ze specyfikacją modułów GDDR6X. Zwiększona pojemność i prędkość oznaczają znaczny wzrost przepustowości w porównaniu ze starą specyfikacją, która obecnie ma wynosić 504 GB/s.

base 2310

boost 2610

max >2800

TGP 285W — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 10, 2022

W przypadku RTX 4070 podobno zegar bazowy ma wynosić 2310 MHz a w boost osiągać nawet 2610 MHz. Mając na uwadze, że deklarowany zegar doładowania NVIDII jest zawsze niższy niż ten rzeczywiście osiągany, Kopite7kimi twierdzi, że realna częstotliwość podczas gry może osiągać nawet 2,8 GHz. Dodatkowo RTX 4070 ma podobno mieć ograniczoną moc karty do 285 W, co oznacza wzrost o 45 W w porównaniu z RTX 3070. Pamiętajmy jednak, że to nie jest TDP dla rdzenia, ale całkowity limit dla PCB.

Aktualizacja 09.08.2022

Wszystko wskazuje, że Micron, jedyny producent pamięci GDDR6x, rozpoczął wytwarzanie modułów 24 Gbps. Pamiętajmy, że moduły te powstały z współpracy z Nvidia, w celu zapewnienia wyższej wydajności w RTX 3000. Jak już nie raz wspominaliśmy te szybkie pamięci mają również trafić do nachodzących RTX 4000. Tym razem @harukaze5719 swoim wpisem na Twitterze zwrócił uwagę, że w katalogu Microna pojawiły się wcześniej nie dostępne pamięci GDDR6x. Dodatkowo slajd udostępniony przez producenta głoszący "Feed the Beast", poniekąd odnosi się do wspomnianej w ostatnim wpisie najwydajniejszemu GPU bazującemu na rdzeniu Ada Lovalace.

fot. Micron via VideoCardz

Aktualizacja 07.08.2022

uaktualniona specyfikacja kart RTX 4000|| fot. @harukaze5719/Twitter

Według najnowszych doniesień NVIDIA zmieniła specyfikację nadchodzącego RTX 4080 oraz 4070. Po raz kolejny informacje te pochodzą od kopite7kimi, który podzielił się nimi w postach na portalu Twitter. Przejdźmy zatem do dobrych wiadomości. Wszystko wskazuje, że specyfikacja, którą ostatnio omawialiśmy, dotycząca pełnego rdzenia AD104, będzie wykorzystana w przypadku RTX 4070. Teoretycznie zatem powinniśmy otrzymać jeszcze mocniejszą kartę graficzną, posiadająca aż 7680 jednostek CUDA. Dodatkowo NVIDIA postanowiła wyposażyć RTX 4070 w 12 GB szybszej pamięci GDDR6x, a nie jak wskazywały wcześniejsze plotki 10 GB GDDR6. Zmianie uległa również szerokość szyny wykorzystywanej do komunikacji pamięci z rdzeniem - obecnie ma wynosić 192-bity i zapewniać transfer na poziomie ok 504 GB/s. Dzięki tym zmianom RTX 4070 miałby osiągać teście 3DMark TimeSpy Extreme wynik wyższy niż 11 tys pkt pokonując o 30% obecnie najwydajniejszego RTX 3090 Ti.

There is an update of RTX 4070.

PG141-SKU331

7680FP32

12G 21Gbps GDDR6X

300W

TSE >11000 — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 4, 2022

W przypadku RTX 4080 NVIDIA postanowiła jednak zredukować ilość bloków SM, z których składa się układ. Oznacza to, że model ten będzie posiadał 9728 a nie 10240 rdzeni CUDA. Reszta specyfikacji karty na szczęście nie uległa zmianie i dalej ma ona osiągać 15 tys. pkt w teście 3DMark TimeSpy Extreme przy poborze prądu wynoszącym ok 420 Watów.

I'm not a chatterbox, but I have to make some updates. I hope you don't mind.

a possible RTX 4080,

PG136/139-SKU360

AD103-300-A1

9728FP32

256bit 16G 21Gbps GDDR6X

total power ~420W

TSE ~15000

Now I have completed the latest update for 4090, 4080 and 4070. — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 5, 2022

Wszystko też wskazuję, że NVIDIA planuje wydanie mocniejszej karty niż RTX 4090, a w plotkach model ten nazywany jest Bestią (The Beast). Ten następca Titana. jak nazywają go niektórzy, miałby posiadać 18176 rdzeni CUDA, czyli bazowałyby na pełnym rdzeiu AD102. Karta miała być wyposażona w 48 GB pamięci GDDR6x komunikujących się przez 384 - bitową szynę danych. Można oczekiwać zatem że nie będzie to karta skierowana dla graczy, a bardziej do profesjonalistów wykorzystujących moc GPU do obliczeń, tworzenia animacji czy projektowania 3D. Wstępne iformacje wskazują, że model ten ma osiągać wydajność przekraczająca 21 tyś pkt w teście 3DMark, choć niektórzy przewidują przekroczenie nawet 24 tyś.

1. The TITAN have a chance to use a full-fat chip. I will update that when I confirm it.

2. A full-fat AD103 will have 64M L2, and AD104 will have 48M. Only RTX 4090 should have a L2 cut. (99%????) — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 5, 2022

Ostania informacja dotyczy ilości Cache dla modelu RTX 4090. Według karta ta ma otrzymać aż 72MB pamięci podręcznej drugiego poziomu. Oznaczałoby to, że tylko w modelu RTX 4090 ilość pamięci Cache została by zredukowana.

If everything goes well, RTX 4090 will have 72M L2. — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 1, 2022

Aktualizacja 01.08.2022

Po raz kolejny na swoim koncie na portalu Twitter Kopite7kimi podzielił się nowymi informacjami dotyczącymi RTX serii 4000. Pierwszy przeciek dotyczy oczekiwanego poziomu wydajności. Według autora wpisu zarówno RTX 4080, jak i RTX 4070 uzyskały w teście 3DMark TimeSpy Extreme wynik wyższy niż 10 tyś pkt. Według wcześniejszych przecieków RTX 4090 miałby osiągać 19 tyś.

RTX 4080, TSE >15000,

RTX 4070, TSE ~10000.

These scores are based on specs I mentioned before.

Honestly, it's not quite sure yet except RTX 4090. Well, I don't care. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 29, 2022

Warto zauważyć że osiągnięte wyniki biorą pod uwagę wcześniej już zaprezentowaną specyfikację dla obu tych kart. Oznacza to że RTX 4080 bazuje na rdzeniu AD103 z 10240 rdzeniami CUDA i RTX 4070 wykorzystujący rdzeń AD104 z 7168 rdzeniami CUDA dla RTX 4070.

Gdyby te wyniki okazały sie prawdziwe oznaczałoby to, że RTX 4070 osiągałby wydajność RTX 3090 czy Radeona RX 6900XT, a RTX 4080 byłby prawie dwukrotnie od swojego poprzednika - RTX 3080.

As I have mentioned before, there is an AD104 SKU with a 400W limit.

PG141-SKU331

a full-fat AD104 with 7680FP32

21Gbps 12G GDDR6X

It can easily match RTX 3090 Ti. — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 1, 2022

Kolejny przeciek dotyczy specyfikacji karty opartej o pełny rdzeń AD104. Śmiało można by założyć że układ ten trafiłby do RTX 4070 Ti.Pełny rdzeń AD104 składający się z 60 bloków SM, posiadałby 7680 rdzeniu Cuda. Z poprzednich przecieków wiemy również, że AD104 będzie wyposażony w 48 MB pamięci podręcznej L2 i do 160 jednostek ROP. Biorąc pod uwagę, że do produkcji używany jest proces TSMC 4N, możemy spodziewać się zegarów w zakresie 2,0-3,0 GHz. Zmianie miałaby również ulec konfiguracja systemu pamięci. RTX 4070 Ti miałby otrzymać 12 GB GDDR6X, komunikującej się przez 192-bitowy interfejs. Podczas gdy oczekuje się, że RTX 4070 osiągnie TBP wynoszące 300 W, to w przypadku RTX 4070 Ti Kopite7kimi wskazuję że limit mocy może wynosić nawet 400 W.

Aktualizacja 19.07.2022

Na Twitterze, po raz kolejny Kopite7kimi, podzielił się nowymi informacjami o RTX 4090. Tym razem otrzymaliśmy pierwsze potwierdzenie wysokiej wydajności flagowej karty graficznej Ada Lovalace. Układ ten rzekomo uzyskuje ponad 19 000 punktów GPU Score w teście 3DMark Time Spy Extreme.

RTX 4090, TSE >19000 — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 18, 2022

Szybkie porównanie do dwóch flagowych jednostek serii 3000 sugeruje, że RTX 4090 byłby szybszy o 66% od RTX 3090 Ti i o aż 82% od RTX 3090 tylko w tym jednym teście.

Jednak tylko jeden syntetyczny benchmark (bez sreeena potwierdzającego) nie mówi nam wszystkiego. Chociaż jest to ogromna przyrost wydajności w rozdzielczości 4K (używanej przez ustawienia Extreme), karta może zachowywać się inaczej w innych testach. Wciąż też nie wiemy nic o wydajności Raytracingu z serii RTX 4000.

Aktualizacja 05.07.2022

Kopite7kimi po raz kolejny zaktualizował specyfikację nadchodzących kart graficznych GeForce RTX serii 4000. Według najnowszych doniesień RTX 4090 ma posiadać standardowy zegar 2235 MHz, a dzięki trybowi boost może osiągnąć minimalnie 2520 MHz. Podczas gry, karta ma pracować z częstotliwością sięgającą nawet 2750 MHz. Wartości te są imponujące, zwłaszcza gdy porównamy je z osiągami RTX 3090. Sam zegar bazowy jest wyższy o 60% (1395 MHz).

Biorąc pod uwagę, że RTX 4090 ma posiadać 16384 jednostek CUDA, to przy wspomnianej „rzeczywistej” częstotliwości zegara wynoszącej 2750 MHz wydajność obliczeniowa karty mogłaby osiągnąć nawet 90 TFLOPS (dla obliczeń pojedynczej precyzji). Oznaczałby to dwukrotny wzrost wydajności w stosunku do RTX 3090.

Continue to update.

RTX 4090, AD102-300-A1, 16384FP32, 384bit 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, base 2235 boost 2520 actual max >2750;

RTX 4080, AD103-300-A1, 10240FP32, 256bit 21Gbps 16G GDDR6X, 420W,

RTX 4070, AD104-275-Kx(x is a number)-A1, 7168FP32, 160bit 18Gbps 10G GDDR6, 300W. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 4, 2022

Kopite7kimi przypomniał również o udostępnionych wcześniej specyfikacjach RTX 4080 i RTX 4070. Wygląda na to, że RTX 4080 będzie wyposażony w 256-bitową magistralę pamięci i 16 GB pamięci GDDR6X taktowanej z taką samą szybkością jak RTX 4090. Niestety, w przypadku RTX 4070 dalej nie otrzymaliśmy zmian w konfiguracji VRAM i model miałby otrzymać 10 GB pamięci GDDR6 komunikujących się przez 160-bitową magistralę.

Aktualizacja 23.06.2022

Kolejny raz kopite7kimi postem na portalu Twitter ujawnia specyfikację nadchodzących układów NVIDII. Flagowy model RTX 4090 ma bazować na rdzeniu AD102-300, posiadać 16384 rdzeni cuda oraz 24 GB pamięci GDDR6X komunikującej się przez 384-bitową magistralę. Prędkość zastosowanych modułów nie ulegnie zmianie i wynosi 21 Gbps, czyli identycznie jak w przypadku GeForca RTX 3090 Ti. Karta ma pobierać w standardowej konfiguracji 450 W.

Some updates.

RTX 4090, AD102-300, 16384FP32, 384bit 21Gbps 24G GDDR6X,

RTX 4080, AD103-300, 10240FP32, 256bit (?18Gbps 16G GDDR6?),

RTX 4070, AD104-275, 7168FP32, 160bit 18Gbps GDDR6 10G.

And DO NOT expect a lower MSRP. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 23, 2022

RTX 4080 natomiast, zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami będzie wykorzystywał rdzeń AD103-300 z 10240 jednostkami CUDA. NVIDIA w tym przypadku ma zastosować 16 GB pamięci GDDR6. Autor wpisu sugeruje że zastosowane moduły mają osiągać przepustowość 18 Gbps. TPD RTX 4080 ma wynosić 420 W.

Ostatnią wspomnianą kartą przez kopite7kimi był RTX 4070. Jednostka wykorzystująca układ AD104-275 ma posiadać 7168 rdzenii CUDA. To co jednak najbardziej zaskakuje to wykorzystanie 160-bit interfejsu dla 10 GB pamięci GDDR6, co może znacząco wpłynąć na jej wydajność, zwłaszcza w wyższych rozdzielczościach. Dodatkowo RTX 4070 ma pobierać, aż 300 W mocy.

And TBP, 450/420?/300W. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 23, 2022

Autor dodatkowo wspomina, że nie należy oczekiwać by NVIDIA planowała obniżenie sugerowanych cen detalicznych, co niekoniecznie jest informacją, którą chcieliśmy usłyszeć na dwa miesiące przed przypuszczalną premierą.

Aktualizacja 20.06.2022

Po raz kolejny otrzymaliśmy informacje o poborze prądy przez nadchodzące układy Ada Lovalace. Przeciek po raz kolejny został udostępniony przez kopite7kimi na portalu Twitter. Według najnowszych doniesień układ AD102 ma pobierać do 800 W mocy. Nie wiemy tylko, czy dotyczy to RTX 4090 (Ti) czy konstrukcji przeznaczonych dla użytku profesjonalnego. Dodatkowo po raz pierwszy poznaliśmy informację o TDP układów nowej generacji przeznaczonych do laptopów. Choć w tym przypadku wiele zależy od producentów sprzętów, to NVIDIA po raz kolejny przygotowuje się do podniesienia maksymalnego poboru mocy przez mobilne jednostki.

A truth. The power limits:

AD102, 800W;

AD103 (DT), 450W, AD103 (Mobile), 175W;

AD104 (DT), 400W, AD104 (Mobile), 175W;

AD106 (DT), 260W, AD106 (Mobile), 140W.

But I don't think we need to use the full power cap. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 18, 2022

Wszystko skazuje jednak, że premiera układów Ada Lovelace została przełożona na czwarty kwartał tego roku. Przyczyna tego ma być problem z dostępnością komponentów.Jak donosi serwis Wccftech modeli RTX 4090 możemy zatem spodziewać się dopiero w październiku, a RTX 4080 w listopadzie. RTX 4060 miałyby zadebiutować dopiero na początku przyszłego roku, a ich prezentacja nastąpiła by na targach CES.

Aktualizacja 06.06.2022

Zarówno serwis VideoCardz jak i IgorLabs ostatnio, dość mocno spekulowali na temat nadchodzącej premiery RTX 4000. NVIDIA GeForce RTX 4090 miałby zadebiutować już w sierpniu. Według obecnego harmonogramu premiera RTX 4080 nastąpiłaby we wrześniu, a RTX 4070 moglibyśmy się spodziewać w październiku. Jak wskazuje portal VideoCardz daty te mogą ulec zmianie, ponieważ wielu partnerów NVIDII wciąż posiada duże zapasy układów obecnej generacji. Ostatnim na czym im obecnie zależy to ogłoszenie przez NVIDIa premiery nowych układów, które automatycznie wstrzymają sprzedaż RTX 3000. Należy pamiętać, że żadna data nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.

IgorsLab przedstawił dodatkowo prawdopodobny harmonogram prac nad układami Ada Lovalace. Jak zaznacza autor wpisu Nvidia, mogła zakończyć etap tak zwanej wstępnej walidacji, co pozwoliło określić maksymalne TDP układów, jak i ich specyfikację. Dopiero po tym etapie następuje faza testów. Jest to też jeden z powodów, dla którego do tej pory nie doczekaliśmy się się większych przecieków na temat wydajności nadchodzących RTX 4000.

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że RTX 4090 i RTX 4080 mogą mieć więcej wspólnego niż wcześniej oczekiwano. Mimo że obie jednostki mają używać różnych rdzeni graficznych (AD102 i AD103), będą wykorzystywać ten sam projekt płytki PCB oznaczonej symbolami PG136 raz PG139. Pierwszy prawdopodobnie dotyczy konstrukcji referencyjnych, drugi to natomiast posiadający wcięcie w kształcie litery V, zbliżony do tego którego mogliśmy obserwować w modelach Founders Edition.

I don't care about the real release date. I'm just curious about the performance of RTX 4060, which consumes more power than RTX 3070. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 5, 2022

Również Kopite7kimi podzielił się informacjami na Twitterze o RTX 4060. Według niego nowy układ od Nvidii ma pobierać ponad 220 W. Dla przypomnienia obecnie takie TDP posiadają modele RTX 3070. Automatycznie nasuwa się inwentyczne pytanie jak u autora wpisu, jaką wydajność ma zatem zapewnić nadchodzący model RTX 4060.

Aktualizacja 26.05.2022

Po raz kolejny otrzymaliśmy wgląd w specyfikację nadchodzących kart z serii RTX 4000. Użytkownik BullsLab Jay udostępnił na portalu Twitter, grafiki oryginalnie pochodzącą z chińskiego serwisu bilibili. Przedstawiają one zarówno hierarchię nowych modeli z ich specyfikacją, jak i szacunkowy wzrost wydajności względem układów Ampere. Poza potwierdzeniem wcześniejszych doniesień, że model RTX 4090 nie otrzyma pełnego chipestu AD102, po raz pierwszy została zaprezentowana specyfikacja RTX 4060. Karta ta ma bazować na rdzeniu Ada Lovalace AD106 i być zbudowana z 36 bloków SM. Oznacza to, że układ otrzyma 4608 Rdzeni CUDA. Jeśli Nvidia nie zmieni struktury swoich GPU, oznaczałoby by to również 36 jednostek obsługujących Ray Tracing (prawdopodobnie czwartej generacji). Mimo tylko 8 GB pamięci GDDR6, komunikującej się z przez 192-bitową szynę, karta ma zapewnić nawet 28% wzrost wydajności w porównaniu do RTX 3060.

fot. bilibili via Twitter BullsLab Jay fot. bilibili via Twitter BullsLab Jay

Aktualizacja 19.05.2022

Im bliżej premiery nowych układów od NVIDII, tym więcej informacji dociera do nas z nieoficjalnych źródeł. Po raz kolejny te pochodzą od kopie7kimi, który tym razem podzielił się na Twitterze specyfikacją oraz wydajnością nadchodzącego RTX 4090 oraz datą jego premiery.

Według autora wpisu, prezentacja układów Ada Lovelace nastąpi już w Lipcu. Wcześniej kopie7kimi podawał, że nastąpi w trzecim kwartale. Oznaczałoby to, że NVIDIA chce być pierwsza w zaprezentowaniu nowych GPU na rynku. Pamiętajmy, że wakacje są wskazywane jako możliwa data premiery jednostek Arc od Intela serii Alchemist.

Nie mniej ciekawie prezentuje się wydajność samego RTX 4090. Ten ma posiadać 126 bloków SM, co przekłada się na 16128 rdzeni CUDA. Jest to znacząca mniej niż donosiły pierwsze plotki. Przypominamy, że pełny rdzeń AD102 posiada 144 bloki SM. Ten prawdopodobnie trafi to kart dla profesjonalistów, następcy A6000. Nie jest również powiedziane, że w późniejszym terminie "zieloni", nie wypuszczą modelu RTX 4090 Ti. Tutaj wszystko będzie zależało od wydajności układów konkurencji.

OK, let's do a new summary.

RTX 4090, AD102-300, 16128FP32, 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, ~2x3090.

I am disappointed with RDNA3.

That's all. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 16, 2022

Ograniczenie ilości rdzeni CUDA spowodowało również obniżenie wartości TDP. Według kopite7kimi, ten nie wynosi już 600 W a 450 W, czyli tyle samo co w mającym niedawno premierę RTX 3090 Ti. Już wcześniej wspominano, że właśnie premiera tej karty jest testem dla NVIDII, jak producenci poradzą sobie z opanowaniem temperatur na tak prądożernych GPU.

Kopite7kimi powtórzył swoje wcześniejsze twierdzenia dotyczące specyfikacji pamięci RTX 4090. Karta będzie wyposażona w 24 GB pamięci GDDR6X o taktowaniu 21 Gbps. Oznacza to 384-bitową magistralę pamięci i przepustowość ponad 1 TB/s.

Kolejną ciekawostką jest opublikowanie na portalu Chiphell zdjęć przedstawiających referencyjną konstrukcję chłodzenia dla RTX 4090. Jak łatwo można zauważyć te jest niemal identyczne jak w RTX 3090 Ti, a jedyna różnica to ciaśniej umieszczone żebra radiatora. Taka konstrukcja systemu chłodzenia sugeruje, że po raz kolejny NVIDIA w modelach Founders zastosuje swoje autorskie PCB z wycięciem na końcu. Ze względu na charakter tego przecieku, czyli bardzo słabą rozdzielczość oryginalnych zdjęć, nie można mieć pewności, czy są to realne zdjęcia, a raczej sprawna edycja w programie graficznym.

fot. Chiphell fot. Chiphell fot. Chiphell

Aktualizacja 26.04.2022

Według kopite7kimi najnowsze RTX serii 4000 nie otrzymają wsparcia dla PCIe 5.0, za to dalej będą usługiwać starszy standard tego interfejsu. Informacja po raz kolejny została umieszczona na Twitterze i wzbudziła spore zainteresowanie wśród komentujących.

PCIe Gen4 — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 24, 2022

I choć większość dziwi się, że Nvidia nie postawiła na nowy standard, część użytkowników racjonalnie usprawiedliwia taką decyzję. Kompatybilność z PCIe 4.0 na pewno nie ograniczy wydajności nowych układów, a dodatkowo powinno choć w odrobinę obniżyć koszty produkcji kart RTX 4000. Pozostaje mieć nadzieję, że przynajmniej przy tej premierze produkt będzie dostępny na półkach w sklepie po niezawyżonych cenach.

Aktualizacja 14.04.2022

Wszystko wskazuje na to, że pierwszokwietniowy wpis kopite7kimi wcale nie był żartem, a coraz więcej źródeł je potwierdza. Autor, który znany jest z licznych przecieków na portalu Twitter, przedstawił specyfikację trzech topowych modeli GPU opartych o rdzenie Ada Lovalace.

April Fools' Day,

**90 PG139-SKU310, AD102-300, 24G 24Gbps, 600W;

**80 PG139-SKU330, AD102-200, 20G 24Gbps, 500W;

**70 PG141-SKU310, AD104-400, 12G 24Gbps, 400W.

????????????If I am wrong, pls don't kick my ass. ???????????? — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 1, 2022

Niestety, dalej potwierdzają się wcześniejsze doniesienia, że najmocniejszy nowy RTX będzie domyślnie posiadał TGP wynoszące 600W. Karta ma otrzymać 24 GB pamięci GDDR6x. Nvidia prawdopodobnie wykorzysta nowe kości produkcji Microna, które uzyskują prędkość 24 Gb/s. Jeżeli rdzenie AD102 będą posiadały dalej 384-bitową szynę danych, przepustowość magistrali pamięci referencyjnych modeli RTX 4090 (albo 5090) osiągnąłby 1152 GB/s.

Warto zaznaczyć, że nawet najniższy wymieniony model przez kopite7kimi przedstawiciel serii 70 (RTX 4070 albo RTX 5070) miałby otrzymać również moduły GDDR6x. Możemy jednak założyć że rdzenie AD104 będą posiadały 256-bitową szynę , co przełoży się na 768 GB/s przepustowości dla 12 GB pamięci.

Aktualizacja 11.04.2022

Nie wykluczone, że Nvidia szykuje się do zmiany nazewnictwa kart opartych o architekturę Ada Lovalace. Choć po raz pierwszy informacje o tym ujawnił kopite7kimi - znany leaker z Twittera, z racji że nastąpiło to 1 kwietnia, nikt nie potraktował ich na poważanie.

April Fools' Day,

**90 PG139-SKU310, AD102-300, 24G 24Gbps, 600W;

**80 PG139-SKU330, AD102-200, 20G 24Gbps, 500W;

**70 PG141-SKU310, AD104-400, 12G 24Gbps, 400W.

????????????If I am wrong, pls don't kick my ass. ???????????? — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 1, 2022

Jednak zarówno autor pierwszej wiadomości na twitterze, jak i harukaze5719, twierdzą dalej twierdzą, że taka zmiana jest możliwa. Nie byłby to pierwszy raz kiedy Nvidia zmienia numerację swoich GPU dla komputerów stacjonarnych. Podobną sytuację mogliśmy zaobserwować przy premierze kart serii GTX 400 (pominięto serię GTX 300), oraz GTX 900 (pominięto GTX 800, który był dostępny tylko w dla urządzeń mobilnych).

RTX 4000 series or RTX 5000 series?



Well... Whatever... — 포시포시 (@harukaze5719) April 10, 2022

**90 PG137/139-SKU330, AD102-300, 24G 21Gbps, 600W — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 11, 2022

Aktualizacja 28.03.2022

Serwis IgorsLab podzielił się ostatnio nowymi informacjami o nadchodzących kartach graficznych opartych na rdzeniach Ada Lovelace. Portal otrzymał ostatnio zdjęcie czystej płytki PCB. Dbając o swoje źródło, IgorsLab wykonał schemat projektu nowych RTX, w celu potwierdzenia informacji.

fot. IgorsLab

Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z konstrukcją referencyjną, którą Nvidia planuje wykorzystać w RTX 4090 oraz RTX 4080. Na podstawie zebranych informacji udało się potwierdzić wcześniejsze doniesienia o zapotrzebowaniu na 600 W mocy. Dla posiadaczy starszych zasilaczy niewyposażonych w nowe złącze zasilania 12+4 (12VHPWR) w zestawie ma być dodawana przejściówka 4x 6+2 (8-pin PCIe).

Za zasilanie rdzenia ma odpowiadać 24-fazowa sekcja. Biorąc jednak pod uwagę, że na chwilę obecną za sterowanie odpowiada układ uP9512, zdolny do zarządzania tylko 8 fazami można, przypuszczać, że nie wszystkie pola zostaną użyte, bądź Nvidia skorzysta z opcji dublowania faz.

Również sekcja zasilania pamięci VRAM wygląda imponująco, ponieważ mamy do czynienia z aż 4-fazowym układem. Według schematu dostępnych jest 12 gniazd lutowniczych dla modułów GDDR6X. Oznacza to, że po raz kolejny otrzymamy warianty RTX wyposażone w 12 bądź 24 GB pamięci.

Przejdźmy do informacji o chłodzeniu. Niektóre źródła portalu podają, że NVIDIA będzie polegać na chłodzeniu powietrznym zajmującym trzy gniazda w modelach referencyjnych lub FE. Widzieliśmy już takie rozwiązanie choćby w RTX 3090 FE. Partnerzy "zielonych" mają prawdopodobnie skłaniać się do konstrukcji zajmujących nawet 3,5 slotu. Oznacza to, że sporo nowych kart graficznych może ważyć nawet ponad 2 kg. Choć doczekamy się wersji wyposażonych w układy chłodzenia cieczą AIO czy wyposażone w bloki do chłodzenia wodnego, nie będą one traktowane jako standardowe rozwiązanie.

Aktualizacja 23.03.2022

Przedpremierowa wersja beta programu HWiNFO, bardzo popularnego narzędzia do zbierania i prezentowania informacji o sprzęcie komputerowym, dodała wsparcie dla nieopublikowanych i niepotwierdzonych jeszcze procesorów graficznych NVIDIA. W informacjach o najnowszym wydaniu HWiNFO wymieniono niektóre procesory graficzne Ada Lovelace, Blackwell oraz Hopper. Według informacji na stronie dodano, obsługę następujących GPU - AD102, AD103, AD104, AD106 i AD107. Te pięć procesorów graficznych będzie bazą dla nadchodzącej serii kart graficznych RTX 4000. Niestety nie ma możliwości weryfikacji szczegółowych danych układów.

Wymienione nazwy rdzeni odpowiadają tym, które pojawiały się już od jakiegoś czasu w przeciekach - łącznie z najświeższym powstałym po ataku hackerskim grupy Lapsus$, którzy ujawnili poufne dane NVIDIA. Nie jest jasne, czy narzędzie HWiNFO może faktycznie wykryć i zaraportować te układy. Jest całkiem możliwe, że twórcy popularnego narzędzia po prostu dodali nazwy do bazy programu jako symbole zastępcze i zamierzają dodać pełną ich obsługę w najbliższej przyszłości.

Aktualizacja 8.03.2022

Po raz kolejny na portalu Twitter zostały udostępnione specyfikacje układów Ada Lovelace. Użytkownik Olrack29_ zebrał wszystkie informacje, które wyszły na jaw po ostatniej kradzieży danych przez hakerów z serwerów NVIDII. Najmocniejszym układem dla konsumenckich kart zostaje AD102.

AD102

12 GPCs * 6 TPCs * 2SMs * 128FP32 = 18432 Cores

384 bit bus

96 MB L2 cache



AD103

7 GPCs * 6 TPCs * 2SMs * 128FP32 = 10752 Cores

256 bit bus

64 MB L2 cache



AD104

5 GPCs * 6 TPCs * 2SMs * 128FP32 = 7680 Cores

192 bit bus

48 MB L2 cache pic.twitter.com/tkGqDBEudj — Olrak (@Olrak29_) March 8, 2022

Składa się on z dwunastu klastrów obliczeniowych GPC, który każdy zawiera sześć bloków TPC (Texture / Processor Cluster). Oznacza to, że rdzeń będzie się składał ze 144 bloków (po 2 w każdym TPC) SM i 18432 jednostek CUDA (128 w jednym SM). Dodatkowo AD102 ma posiadać 96 MB pamięci drugiego poziomu oraz komunikować się z modułami GDDR6X za pomocą 384-bitowej szyny.

AD106

3 GPCs * 6 TPCs * 2SMs * 128FP32 = 4608 Cores

128 bit bus

32 MB L2 cache



AD107

3 GPCs * 4 TPCs * 2SMs * 128FP32 = 3702 Cores

128 bit bus

32 MB L2 cache pic.twitter.com/Zt7BNNr8r5 — Olrak (@Olrak29_) March 8, 2022

Olrack29 udostępnił też nieoficjalne schematy graficzne przyszłych układów NVIDII Ada Lovelace.

Aktualizacja 3.03.2022

Kolejne informacje dotyczące nadchodzących układów RTX 4000 zostają ujawniane. Kopite7kimi udostępnił na Twitterze, post zawierający konfigurację rdzeni Ada Lovalece oraz szerokości szyny komunikacji z pamięcią karty. Jest to kolejne potwierdzenie wcześniejszych doniesień.

I know these before,

AD102 12*6 384bit ~600mm²

NOT MY SOURCES,

AD103 7*6 256bit

AD104 5*6 192bit

AD106 3*6 128bit

AD107 3*4 128bit

Celebrate the leak!

You don't need me anymore. ???????????? — kopite7kimi (@kopite7kimi) March 2, 2022

Najwydajniejsze układy wciąż będą korzystać z 384-bitowego interfejsu. Biorąc pod jednak pod uwagę wczorajsze informacje o zwiększonym cache drugiego poziomu, możemy podejrzewać, że znacząco wzrośnie przepustowość pamięci. Wszystko wskazuje na to, że NVIDIA opracowała własny odpowiednik Infinity Cache od AMD.

Jensen cost down some small features like NVLINK or extra dp links to reduce pin usage to add gpu power. — kopite7kimi (@kopite7kimi) March 2, 2022

Autor wpisu twierdzi również, że karty są pozbawiane mniejszych funkcji, jak NVLINK czy dodatkowych linii sygnałowych dla złącz DP. Wszystko po to, by zapewnić większa ilość mocy dla samego rdzenia. Przypominamy, że już wcześniej pojawiały się informacje według których układy Ada Lavalece miałby by pobierać nawet 600 W.

Aktualizacja 2.03.2022

Ostatnio, NVIDIA została zhakowana, w wyniku czego do sieci trafiło ponad 1 TB poufnych informacji. Obecnie są one upubliczniane przez co dowiadujemy się o możliwości choćby ominięcia technologi LHR, czy nazw kodowych przyszłych architektur układów.

Według najnowszych doniesień, NVIDIA przygotowuje przynajmniej sześć rdzeni należących do rodziny Ada Lovalece. Są to układy AD102, AD103, AD104, AD106, AD107, and AD10B. Pierwsze pięć odnajdziemy w przyszłych konstrukcjach przeznaczonych zarówno do naszych komputerów stacjonarnych jak i laptopów, a na ich bazie powstaną nowe karty GeForce jak i jednostki RTX przeznaczone do stacji roboczych. Ostatni wymieniony rdzeń - AD10B według Kopite7kimi ma zostać użyty w najnowszej odsłonie układów Tegra, które napędzają konsole m.in Nintenndo Switch. Po raz kolejny otrzymaliśmy również potwierdzenie konfiguracji jednostek Ada Lovalece.

from Nvidia Leak :

102 : 144 SM + 384bit + 96MB L2

103 : 84 SM + 256bit + 64MB L2

104 : 60 SM + 192bit + 48MB L2

106 : 36 SM + 128bit + 32MB L2

107 : 24 SM + 128bit + 32MB L2 — No one (@no_one180) March 2, 2022

Aktualizacja 21.02.2022

Wszystko wskazuje, że wcześniejsze doniesienia o wyższej cenie RTX 4000 się potwierdziły. Po raz kolejny Graymon55 udostępnił na Twitterze wiadomość, w której wskazuje, że RTX 4090 może kosztować nawet 2000 dolarów. Dla przypomnienia cena MSRP za RTX 3090 wynosiła w dniu zapowiedzi 1 199 dolarów. Oznaczałby to aż 60 % wzrost. Można zatem przypuszczać, że pozostałe modele również będą oferowane w dużo wyższej cenie.

I would say 4090 is around $1500-2000. — Greymon55 (@greymon55) February 20, 2022

Na szczęście autor wpisu podzielił się również dobrą informacja. Według posiadanych przez niego danych już w przyszłym miesiącu powinniśmy doczekać się sporych obniżek cen kart graficznych obecnej generacji

It looks like GPU prices are going to drop dramatically next month. I hope that's true.???? — Greymon55 (@greymon55) February 20, 2022

Aktualizacja 14.02.2022

Po raz kolejny Graymon55 podzielił się nową porcją informacji o przyszłych modelach GPU. Tym razem otrzymaliśmy listę układów Ada Lovelace wraz z modelami kart graficznych, do których miałby by one trafić.

Here are my guesses on the chips and models for the next gen.

AD102 (RTX 4080-90 series) 5nm

AD103 (RTX 4070series) 5nm

AD104 (RTX 4070series) 5nm

AD106 (RTX 4060series) 5nm

N31 (RX 7900series) 5nm

N32 (RX 7800series) 5nm

N33 (RX 7700series) 6nm

N22 (RX 7600series) 6nm — Greymon55 (@greymon55) February 13, 2022

Zgodnie z poprzednimi przeciekami najmocniejszy układ AD102 odnajdziemy w RTX 4090 oraz 4080. Graymonn55 jest również zdania, że wszystkie układy będą produkowane w zakładach TSMC z wykorzystaniem 5 nm procesu produkcji. Niektórzy użytkownicy na Twitterze są zdania, że biorąc pod uwagę ograniczone zdolności produkcyjne Taiwańskich zakładów, Nvidia może zdecydować się podzielenie produkcji i wykorzystanie z zakładów Samsunga, które obecnie wytwarzają układy Ampere.

Aktualizacja 08.02.2022

Według serwisu 3DCenter, NVIDIA ma szanse poprawić skalowanie układów w nadchodzącej architekturze Ada Lovalace dla najwydajniejszych układów. Według wpisu na portalu Twitter rdzeń AD102 ma zapewnić o 71 % wyższą wydajność od GA102 bazującego na architekturze Ampere. Warto zaznaczyć, że porównywany rdzeń Ada Lovalace posiada 12 modułów GPC, co przekłada się na 144 bloki SM. Oznaczałoby to, że wewnętrzna konstrukcja modułów nie uległa zmianie i dalej mówimy o modelu wyposażonym w 18432 jednostki CUDA.

Lovelace gives nVidia the chance to improve the poor scaling of Ampere at high-end solutions:

GA104 -> 6 GPC, 48 SM

GA102 -> 7 GPC, 84 SM (+17%, +75%)



AD102 -> 12 GPC, 144 SM

+100%, +200% vs GA104

+71%, +71% vs GA102 — 3DCenter.org (@3DCenter_org) February 6, 2022

Trochę innego zdania jest znowu Greymonn55. Według niego, w architekturze Lavalace nie zaszły większe zmiany, a różnica w wydajności wynika tylko z większej ilości jednostek obliczeniowych i wyższej częstotliwości pracy układu.

The Lovelace architecture doesn't change much. — Greymon55 (@greymon55) February 5, 2022

Aktualizacja 28.01.2022

Według informacji, którymi podzielił się po raz kolejny Greymonn55 w poście na portalu Twitter, wszystko wskazuje, że premiera nowych układów nie została w żaden sposób opóźniona. Oznacza to, że nowe modeli RTX serii 4000 powinniśmy zobaczyć już na jesień 2022 roku.

If lovelace gets up to 2.5GHz, you'll get about 90t of FP32, and 3090ti is just 40t.???? — Greymon55 (@greymon55) January 25, 2022

Dodatkowo ten sam użytkownik podzielił się informacją, że rdzenie Ada Lovelace są w stanie osiągnąć częstotliwość nawet 2,5 GHz. Dzięki czemu osiągają wydajność w obliczeniach FP32 sięgająca 90 TFLOP. Dla porównania debiutujący w niedługim czasie RTX 3090 Ti ma uzyskiwać "zaledwie" 40 TFLOP.

Aktualizacja 10.11.2021

Kolejny wpis dotyczący układów Ada Lovelce pojawił się na koncie znanego leakera Greymon55. Według najnowszych doniesień karta bazująca na rdzeniu AD102 ma osiągać wydajność 85-92 TFLOP’ów w obliczeniach pojedynczej precyzji (FP32). Wszystko dzięki 18432 rdzeniom CUDA pracującym z prędkością ponad 2,3 GHz.

AD102

5nm TSMC

144SM 18432CUDA

384bit 24G GDDR6X 21Gbps?

2.3~2.5GHz?

85~92T FP32? — Greymon55 (@greymon55) November 9, 2021

Natomiast według kopite7kimi już w 3 kwartale 2022 roku powinniśmy doczekać się premiery układów RTX 4090, RTX 4080 i RTX 4070.

If nothing else, we will see 4090, 4080 and 4070 in 2022Q3. I don't think this is new information. — kopite7kimi (@kopite7kimi) November 8, 2021

Aktualizacja 22.09.2021

Po raz kolejny nowe informacje otrzymaliśmy z przecieków na Twitterze. Użytkownik creper9000 postanowił zebrać w tabeli wszystkie dane nadchodzących układach Ada Lovelce. Prezentuje ona przypuszczalne specyfikacje rdzeni pochodzących z różnych generacji oraz ich wydajność w porównaniu do układów Amper.

I choć cała zawartość tabeli jest mocno spekulacyjna to komentarzu wypowiedział się inny znany leaker kopite7kimi. Według niego możemy być pewni powstania rdzeni AD103, ale nie doczekamy się AD107. Oznaczałoby, że podobnie jak przy obecnej generacji nie otrzymalibyśmy niższych serii nowych GPU. Nawet obecnie Nvidia wolała wprowadzić ponownie do sprzedaży 12-nanometrową RTX 2060 powiększając jej pamięć do 12 GB pamięci niż stworzyć układ w nowej litografii, który potencjalnie mógłby przyjąć nazwę RTX 3050.

Aktualizacja 20.09.2021

Nowymi plotkami podzielił się na Twitterze po raz kolejny Greymon55. Według nowych informacji układ AD102 będzie wyposażony w 384-bitową szynę pamięci GDDR6x. Oznaczałoby to, że Nvidia nie planuje tutaj większych zmian w stosunku do kart z rodziny Ampere.

ad102 frequency:≥2.2ghz — Greymon55 (@greymon55) September 19, 2021

Dodatkowo Greymonn umieścił informację, że zegar kart miałby wynosić ponad 2.2 GHz. Biorąc pod uwagę, że obecne układy RTX 3000 pracują z częstotliwością 1800 MHz w boost, można założyć, że nowa plotka także dotyczy tego trybu. Byłby to znaczący progres w przypadku Nvidii, podobny do tego co osiągnęło AMD w RDNA2.

Ciekawym spostrzeżeniem podzielił sie na Twitterze serwis 3DCenter.org. Według ich obliczeń rdzeń AD102 wyposażony w 144 SM pracujący z zegarem 2.2 GHz osiągnąłby wydajność 81 TFlopów w obliczeniach FP32 (pojedynczej precyzji). Oznaczałoby to wzrost o 122% w stosunku do wyniku osiąganego przez jednostki GA102.

At 2.2 GHz, nVidia's AD102 would reach 81 TFlops FP32 raw power (with all 144 SM activated).



With +71% more SM than GA102, the overall jump in raw power between GA102 and AD102 would reach +122% (not 22% more, it's a stunning 122% more).https://t.co/cCuCeESrZn — 3DCenter.org (@3DCenter_org) September 19, 2021

Aktualizacja 09.08.2021

Udostępniono więcej informacji na temat serii RTX 4000, następcy Ampere o nazwie kodowej Lovelace. W przeciwieństwie do RDNA3 od AMD, architektura nie wykorzystuje projektu Multi-Chip-Module (MCM), a będzie zbudowana z pojedynczego rdzenia. Według Greymon55, NVIDIA planuje start nowych kart graficznych w październiku 2022 roku, ale nie podano, czy jest to planowana data premiery, czy tylko termin prezentacji.

Next-gen gpu will be in October next year, about a year from now. — Greymon55 (@greymon55) September 7, 2021

Wcześniej też potwierdzono, że nowe układy będą produkowane w zakładach TSMC z wykorzystaniem 5 nm litografii.

RTX 4000

Seria GeForce RTX 3000 od Nvidii zaoferowała znaczny skok wydajności w porównaniu z serią RTX 2000. Plotki sugerują, że możemy spodziewać się podobnego wzrostu w przypadku RTX 4000 w stosunku do obecnej generacji. Należy jednak pamiętać, że nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej informacji ze strony producenta, a cały proces produkcji utrzymywany jest w tajemnicy.

Choć jesteśmy dalecy od daty premiery, wszelkie plotki wskazują że nowe karty graficzne będą produkowane w 5 nm litografii, a rdzeń zostanie oparty o architekturę Ada Lovelce. Ma to zapewnić nawet dwukrotny wzrost wydajności.

fot. Nvidia

Kiedy zostaną wydane RTX 4000?

Jednego możemy być pewni, na pewno premiery nie możemy oczekiwać w 2021. Przeważnie Nvidia decyduje się na zachowanie dwuletniej przerwy między seriami. Potwierdza to poniekąd Greymon55 - częste źródło przecieków i plotek na Twiterze. Według niego karty nie wyjdą szybciej niż przed końcem 2022 roku, choć wspomina również o możliwości przełożenia tej daty nawet na pierwszy kwartał 2023 roku. Co ma sens biorąc pod uwagę, że dopiero na 2023 rok jest przewidziana premiera serwerowych układów Grace, które również mają być produkowane w 5 nm procesie litograficznym. Ostatnimi laty wpierw były prezentowane nowe rozwiązania dla zastosowań profesjonalnych, a dopiero później te przeznaczone na rynek detaliczny.

Nie oznacza to jednak, że do końca 2022 nie dostaniemy nowych kart graficznych od Nvidii. Wciąż, przecież nie zostali zaprezentowani następcy popularnych tanich układów jak GTX 1050 czy GTX 1650. Zwyczajem z poprzednich generacji możemy się także spodziewać kolejnych odświeżonych i poprawionych wersji obecnej generacji RTX 3000. Wszystko, aby zadowolić graczy i zapełnić rynek przed premierą nowej serii.

Wydanie RTX 4000 w pierwszym kwartale 2023 może wszystkim nam wyjść na dobre. Pozostaje mieć nadzieję, że Nvidia oraz wszyscy inni producenci będą mieli wystarczająco dużo czasu, aby przezwyciężyć obecny niedobór komponentów, powodujący chaos w produkcji w całej branży technologicznej.

Ile będzie kosztować seria Nvidia RTX 4000?

Od premiery dzieli nas jeszcze sporo czasu i ciężko przewidzieć ile będą mogły kosztować nowe karty graficzne. Zakładając optymistyczny scenariusz i to, ze debiutujące układy zastąpiłyby swoje odpowiedniki z serii RTX 3000, możemy spodziewać się powielenia cen sugerowanych przez producenta w przypadku rodziny Ampere:

Nvidia GeForce RTX 3060 - 329 USD / 1599 zł

- 329 USD / 1599 zł Nvidia GeForce RTX 3060 Ti - 399 USD / 1899 zł

- 399 USD / 1899 zł Nvidia GeForce RTX 3070 - 499 USD / 2359 zł

- 499 USD / 2359 zł Nvidia GeForce RTX 3070 Ti - 599 USD / 2800 zł

- 599 USD / 2800 zł Nvidia GeForce RTX 3080 - 699 USD / 3279 zł

- 699 USD / 3279 zł Nvidia GeForce RTX 3080 Ti - 1199 USD /5600 zł

- 1199 USD /5600 zł Nvidia GeForce RTX 3090 - 1499 USD / 7029 zł

Począwszy od RTX 3060, którego cena detaliczna powinna rozpoczynać się od 329 dolarów, da się zauważyć, że Nvidia jest tańsza od konkurencyjnych Radeonów z serii RX 6000. Pozostaje mieć nadzieję, iż ten trend się utrzyma w następnej generacji mimo skoku wydajności. Zresztą podobnego skoku wydajności doświadczyliśmy przy premierze kart z serii Ampere, a karty te “choć w teorii”, dalej zostały konkurencyjna cenowo.

Problemem, którego większość z nas ma świadomość, jest brak zapasów, który powoduje wzrost cen kart graficznych. Sprzedawcy zaczęli znacząco zawyżać ceny na niespotykane wcześniej poziomy. Warto wspomnieć o RTX 3070, którego cena powinna wynosić 499 dolarów (2359 zł), gdzie w sklepach jest on dostępny często za ponad dwukrotność tej kwoty. Co najgorsze, ludzie faktycznie kupują układy w tych cenach. Nvidia mogła zobaczyć, że gracze są gotowi zapłacić znacznie więcej niż sugerowana cena. To może w skłonić producenta do podniesienia ceny dla całej przyszłej serii RTX 4000. Zresztą podobne plotki docierają do nas ze strony konkurencji i dotyczą Radeonów RX 7000. Miejmy nadzieję, że tak się jednak nie stanie. Myślę, że po uspokojeniu sytuacji z niedoborami na rynku, wszyscy potrzebujemy powrotu do “normalności”.

Czego można się spodziewać od RTX 4000?

Jak już wspominaliśmy wcześniej według Greymon55 nowe karty będą bazowały na monolityczntch rdzeniach Ada Lovelace. Będą one produkowane z wykorzystaniem 5 nm litografii w zakładach TSMC. Nvidia swoim zwyczajem nazywa kolejne mikro architektury po sławnych badaczach z dziedziny matematyki, czy fizyki. Tym razem padło właśnie na żyjącą w XIX wieku brytyjską matematyczkę, znaną przede wszystkim z publikacji na temat mechanicznego komputera Charlesa Babbage’a. Praca zawiera pierwszy opublikowany algorytm napisany z zamiarem wykonania na maszynie analitycznej.

Poprawa wydajności

Pomimo ogromnego wzrostu wydajności, jaki oferuje seria RTX 3000 w porównaniu z serią 2000, oczekuje się, że seria RTX 40 zapewni podobny wzrost wydajności. Plotka ta pochodzi tym razem od innego użytkowania Twittera TtLexington. Potwierdza to wcześniejsze plotki o wydajności wynoszącej 66,4 TFLOPa dla układu opartego na rdzeniu Lovelace AD102 (38,7 TFLOPa uzyskuje GA102). Liczby te mogą sugerować również zwiększenie ilości modułów SM do 144, przez co ilość jednostek cieniujących (rdzeni CUDA) mogłaby wynosić nawet 18 432. Ponad 75 % więcej niż RTX 3090 kosztujący 1499 dolarów.

Te same źródło podaje że karty z rodziny ADA będą posiadały dużo wyższe TDP na poziomie ok. 450 W, a nawet i 500 W. Nie wiadomo co prawda czy ta plotka dotyczy pełnego układu GA102 do zastosowań profesjonalnych czy tego z przeznaczaniem do rozwiązań konsumenckich. Mimo to zmiana ta oznacza, że po raz kolejny mielibyśmy do czynienia z takim wzrostem. Taki pobór mocy na pewno odbije się także na ilości ciepła wydzielanego przez układ. Czy czeka nas kolejna rewolucja w systemach chłodzenia?

Krążą również pogłoski, że nowa seria RTX 4000 może oferować częstotliwości taktowania między 2,2 GHz, a nawet 2,5 GHz w trybie Boost. Stanowiłoby to przyzwoity wzrost w stosunku do tego co obecnie osiągają karty z rodziny Ampere, czyli między 1,7 –1,9 GHz. Porównując to 2,5 GHz osiągane przez konkurencyjne układy AMD oparte o architekturę RDNA2, może wydawać się, że to niewiele. Należy jednak pamiętać, że przy wydajnym procesorze zegar nie odgrywa, aż tak dużej roli co uwodniło AMD procesorami ZEN2 oraz ZEN3. Karty z serii Ada będą jednak rywalizować z RDNA3, oby oba układy były konkurencyjne ze sobą, da to nam choć cień szansy na niższe ceny.

Podsumowując:

premiery spodziewamy się koniec 2022 roku

spodziewamy się ponad 2 krotnego wzrostu wydajności

przypuszczamy że TPD wzrośnie nawet do poziomu 500 W

Jeżeli szukasz informacji gdzie kupić karty z rodziny Amper przygotowaliśmy zestawienie sklepów w raz z dostępnością RTX 3090, RTX 3080 TI, RTX 3070