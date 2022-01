Nvidia GeForce RTX 4000 – wszystko, co już wiemy [28.01.2022]

Karty graficzne nowej generacji Nvidii mogą zaoferować nawet dwukrotnie wyższą wydajność niż seria RTX 3000. I choć do premiery nowych układów pozostało sporo czasu, postawiliśmy zebrać wszystko, co do tej pory już wiemy.

Spis treści

Aktualizacja 28.01.2022

Według informacji, którymi podzielił się po raz kolejny Greymonn55 w poście na portalu Twitter, wszystko wskazuje, że premiera nowych układów nie została w żaden sposób opóźniona. Oznacza to, że nowe modeli RTX serii 4000 powinniśmy zobaczyć już na jesień 2022 roku.

If lovelace gets up to 2.5GHz, you'll get about 90t of FP32, and 3090ti is just 40t.???? — Greymon55 (@greymon55) January 25, 2022

Dodatkowo ten sam użytkownik podzielił się informacją, że rdzenie Ada Lovelace są w stanie osiągnąć częstotliwość nawet 2,5 GHz. Dzięki czemu osiągają wydajność w obliczeniach FP32 sięgająca 90 TFLOP. Dla porównania debiutujący w niedługim czasie RTX 3090 Ti ma uzyskiwać "zaledwie" 40 TFLOP.

Aktualizacja 10.11.2021

Kolejny wpis dotyczący układów Ada Lovelce pojawił się na koncie znanego leakera Greymon55. Według najnowszych doniesień karta bazująca na rdzeniu AD102 ma osiągać wydajność 85-92 TFLOP’ów w obliczeniach pojedynczej precyzji (FP32). Wszystko dzięki 18432 rdzeniom CUDA pracującym z prędkością ponad 2,3 GHz.

Natomiast według kopite7kimi już w 3 kwartale 2022 roku powinniśmy doczekać się premiery układów RTX 4090, RTX 4080 i RTX 4070.

If nothing else, we will see 4090, 4080 and 4070 in 2022Q3. I don't think this is new information. — kopite7kimi (@kopite7kimi) November 8, 2021

Aktualizacja 22.09.2021

Po raz kolejny nowe informacje otrzymaliśmy z przecieków na Twitterze. Użytkownik creper9000 postanowił zebrać w tabeli wszystkie dane nadchodzących układach Ada Lovelce. Prezentuje ona przypuszczalne specyfikacje rdzeni pochodzących z różnych generacji oraz ich wydajność w porównaniu do układów Amper.

I choć cała zawartość tabeli jest mocno spekulacyjna to komentarzu wypowiedział się inny znany leaker kopite7kimi. Według niego możemy być pewni powstania rdzeni AD103, ale nie doczekamy się AD107. Oznaczałoby, że podobnie jak przy obecnej generacji nie otrzymalibyśmy niższych serii nowych GPU. Nawet obecnie Nvidia wolała wprowadzić ponownie do sprzedaży 12-nanometrową RTX 2060 powiększając jej pamięć do 12 GB pamięci niż stworzyć układ w nowej litografii, który potencjalnie mógłby przyjąć nazwę RTX 3050.

Aktualizacja 20.09.2021

Nowymi plotkami podzielił się na Twitterze po raz kolejny Greymon55. Według nowych informacji układ AD102 będzie wyposażony w 384-bitową szynę pamięci GDDR6x. Oznaczałoby to, że Nvidia nie planuje tutaj większych zmian w stosunku do kart z rodziny Ampere.

ad102 frequency:≥2.2ghz — Greymon55 (@greymon55) September 19, 2021

Dodatkowo Greymonn umieścił informację, że zegar kart miałby wynosić ponad 2.2 GHz. Biorąc pod uwagę, że obecne układy RTX 3000 pracują z częstotliwością 1800 MHz w boost, można założyć, że nowa plotka także dotyczy tego trybu. Byłby to znaczący progres w przypadku Nvidii, podobny do tego co osiągnęło AMD w RDNA2.

Ciekawym spostrzeżeniem podzielił sie na Twitterze serwis 3DCenter.org. Według ich obliczeń rdzeń AD102 wyposażony w 144 SM pracujący z zegarem 2.2 GHz osiągnąłby wydajność 81 TFlopów w obliczeniach FP32 (pojedynczej precyzji). Oznaczałoby to wzrost o 122% w stosunku do wyniku osiąganego przez jednostki GA102.

Aktualizacja 09.08.2021

Udostępniono więcej informacji na temat serii RTX 4000, następcy Ampere o nazwie kodowej Lovelace. W przeciwieństwie do RDNA3 od AMD, architektura nie wykorzystuje projektu Multi-Chip-Module (MCM), a będzie zbudowana z pojedynczego rdzenia. Według Greymon55, NVIDIA planuje start nowych kart graficznych w październiku 2022 roku, ale nie podano, czy jest to planowana data premiery, czy tylko termin prezentacji.

Next-gen gpu will be in October next year, about a year from now. — Greymon55 (@greymon55) September 7, 2021

Wcześniej też potwierdzono, że nowe układy będą produkowane w zakładach TSMC z wykorzystaniem 5 nm litografii.

RTX 4000

Seria GeForce RTX 3000 od Nvidii zaoferowała znaczny skok wydajności w porównaniu z serią RTX 2000. Plotki sugerują, że możemy spodziewać się podobnego wzrostu w przypadku RTX 4000 w stosunku do obecnej generacji. Należy jednak pamiętać, że nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej informacji ze strony producenta, a cały proces produkcji utrzymywany jest w tajemnicy.

Choć jesteśmy dalecy od daty premiery, wszelkie plotki wskazują że nowe karty graficzne będą produkowane w 5 nm litografii, a rdzeń zostanie oparty o architekturę Ada Lovelce. Ma to zapewnić nawet dwukrotny wzrost wydajności.

Kiedy zostaną wydane RTX 4000?

Jednego możemy być pewni, na pewno premiery nie możemy oczekiwać w 2021. Przeważnie Nvidia decyduje się na zachowanie dwuletniej przerwy między seriami. Potwierdza to poniekąd Greymon55 - częste źródło przecieków i plotek na Twiterze. Według niego karty nie wyjdą szybciej niż przed końcem 2022 roku, choć wspomina również o możliwości przełożenia tej daty nawet na pierwszy kwartał 2023 roku. Co ma sens biorąc pod uwagę, że dopiero na 2023 rok jest przewidziana premiera serwerowych układów Grace, które również mają być produkowane w 5 nm procesie litograficznym. Ostatnimi laty wpierw były prezentowane nowe rozwiązania dla zastosowań profesjonalnych, a dopiero później te przeznaczone na rynek detaliczny.

Nie oznacza to jednak, że do końca 2022 nie dostaniemy nowych kart graficznych od Nvidii. Wciąż, przecież nie zostali zaprezentowani następcy popularnych tanich układów jak GTX 1050 czy GTX 1650. Zwyczajem z poprzednich generacji możemy się także spodziewać kolejnych odświeżonych i poprawionych wersji obecnej generacji RTX 3000. Wszystko, aby zadowolić graczy i zapełnić rynek przed premierą nowej serii.

Wydanie RTX 4000 w pierwszym kwartale 2023 może wszystkim nam wyjść na dobre. Pozostaje mieć nadzieję, że Nvidia oraz wszyscy inni producenci będą mieli wystarczająco dużo czasu, aby przezwyciężyć obecny niedobór komponentów, powodujący chaos w produkcji w całej branży technologicznej.

Ile będzie kosztować seria Nvidia RTX 4000?

Od premiery dzieli nas jeszcze sporo czasu i ciężko przewidzieć ile będą mogły kosztować nowe karty graficzne. Zakładając optymistyczny scenariusz i to, ze debiutujące układy zastąpiłyby swoje odpowiedniki z serii RTX 3000, możemy spodziewać się powielenia cen sugerowanych przez producenta w przypadku rodziny Ampere:

Nvidia GeForce RTX 3060 - 329 USD / 1599 zł

- 329 USD / 1599 zł Nvidia GeForce RTX 3060 Ti - 399 USD / 1899 zł

- 399 USD / 1899 zł Nvidia GeForce RTX 3070 - 499 USD / 2359 zł

- 499 USD / 2359 zł Nvidia GeForce RTX 3070 Ti - 599 USD / 2800 zł

- 599 USD / 2800 zł Nvidia GeForce RTX 3080 - 699 USD / 3279 zł

- 699 USD / 3279 zł Nvidia GeForce RTX 3080 Ti - 1199 USD /5600 zł

- 1199 USD /5600 zł Nvidia GeForce RTX 3090 - 1499 USD / 7029 zł

Począwszy od RTX 3060, którego cena detaliczna powinna rozpoczynać się od 329 dolarów, da się zauważyć, że Nvidia jest tańsza od konkurencyjnych Radeonów z serii RX 6000. Pozostaje mieć nadzieję, iż ten trend się utrzyma w następnej generacji mimo skoku wydajności. Zresztą podobnego skoku wydajności doświadczyliśmy przy premierze kart z serii Ampere, a karty te “choć w teorii”, dalej zostały konkurencyjna cenowo.

Problemem, którego większość z nas ma świadomość, jest brak zapasów, który powoduje wzrost cen kart graficznych. Sprzedawcy zaczęli znacząco zawyżać ceny na niespotykane wcześniej poziomy. Warto wspomnieć o RTX 3070, którego cena powinna wynosić 499 dolarów (2359 zł), gdzie w sklepach jest on dostępny często za ponad dwukrotność tej kwoty. Co najgorsze, ludzie faktycznie kupują układy w tych cenach. Nvidia mogła zobaczyć, że gracze są gotowi zapłacić znacznie więcej niż sugerowana cena. To może w skłonić producenta do podniesienia ceny dla całej przyszłej serii RTX 4000. Zresztą podobne plotki docierają do nas ze strony konkurencji i dotyczą Radeonów RX 7000. Miejmy nadzieję, że tak się jednak nie stanie. Myślę, że po uspokojeniu sytuacji z niedoborami na rynku, wszyscy potrzebujemy powrotu do “normalności”.

Czego można się spodziewać od RTX 4000?

Jak już wspominaliśmy wcześniej według Greymon55 nowe karty będą bazowały na monolityczntch rdzeniach Ada Lovelace. Będą one produkowane z wykorzystaniem 5 nm litografii w zakładach TSMC. Nvidia swoim zwyczajem nazywa kolejne mikro architektury po sławnych badaczach z dziedziny matematyki, czy fizyki. Tym razem padło właśnie na żyjącą w XIX wieku brytyjską matematyczkę, znaną przede wszystkim z publikacji na temat mechanicznego komputera Charlesa Babbage’a. Praca zawiera pierwszy opublikowany algorytm napisany z zamiarem wykonania na maszynie analitycznej.

Poprawa wydajności

Pomimo ogromnego wzrostu wydajności, jaki oferuje seria RTX 3000 w porównaniu z serią 2000, oczekuje się, że seria RTX 40 zapewni podobny wzrost wydajności. Plotka ta pochodzi tym razem od innego użytkowania Twittera TtLexington. Potwierdza to wcześniejsze plotki o wydajności wynoszącej 66,4 TFLOPa dla układu opartego na rdzeniu Lovelace AD102 (38,7 TFLOPa uzyskuje GA102). Liczby te mogą sugerować również zwiększenie ilości modułów SM do 144, przez co ilość jednostek cieniujących (rdzeni CUDA) mogłaby wynosić nawet 18 432. Ponad 75 % więcej niż RTX 3090 kosztujący 1499 dolarów.

Te same źródło podaje że karty z rodziny ADA będą posiadały dużo wyższe TDP na poziomie ok. 450 W, a nawet i 500 W. Nie wiadomo co prawda czy ta plotka dotyczy pełnego układu GA102 do zastosowań profesjonalnych czy tego z przeznaczaniem do rozwiązań konsumenckich. Mimo to zmiana ta oznacza, że po raz kolejny mielibyśmy do czynienia z takim wzrostem. Taki pobór mocy na pewno odbije się także na ilości ciepła wydzielanego przez układ. Czy czeka nas kolejna rewolucja w systemach chłodzenia?

Krążą również pogłoski, że nowa seria RTX 4000 może oferować częstotliwości taktowania między 2,2 GHz, a nawet 2,5 GHz w trybie Boost. Stanowiłoby to przyzwoity wzrost w stosunku do tego co obecnie osiągają karty z rodziny Ampere, czyli między 1,7 –1,9 GHz. Porównując to 2,5 GHz osiągane przez konkurencyjne układy AMD oparte o architekturę RDNA2, może wydawać się, że to niewiele. Należy jednak pamiętać, że przy wydajnym procesorze zegar nie odgrywa, aż tak dużej roli co uwodniło AMD procesorami ZEN2 oraz ZEN3. Karty z serii Ada będą jednak rywalizować z RDNA3, oby oba układy były konkurencyjne ze sobą, da to nam choć cień szansy na niższe ceny.

Podsumowując:

premiery spodziewamy się koniec 2022 roku

spodziewamy się ponad 2 krotnego wzrostu wydajności

przypuszczamy że TPD wzrośnie nawet do poziomu 500 W

