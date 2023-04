Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB Founders Edition – ale jak to? Kolejna karta do 1440p?

Doczekaliśmy się! Dziś kończą się spekulacje i plotki dotyczące RTX 4070. Układ ten w końcu doczekał się swojej premiery. Jak zatem w testach wypada… kolejna karta do płynnej rozgrywki w 1440p?!

Jak nieraz powtarzałem, seria “70” od Nvidii, od lat cieszy się dużą popularnością. To właśnie karty z tym numerem były wybierane przez sporą grupę odbiorców. Wystarczy wspomnieć takie konstrukcje, jak choćby GTX 670, GTX 970, GTX 1070 czy nawet RTX 2070, aby wiedzieć, z jak wieloma udanymi modelami mieliśmy w niej do czynienia. Układy te nieraz powodowały rewolucję w naszych domowych komputerach, dysponując wystarczającą mocą, by móc cieszyć się płynną rozgrywką w najnowszych tytułach, przy okazji nie niszcząc domowego budżetu. Po zaskakująco udanym debiucie RTX 4070 Ti, Nvidia aż cztery miesiące kazała nam czekać na kolejnego, tym razem jeszcze tańszego przedstawiciela rodziny Ada Lovalace. Jak zatem w testach wypada RTX 4070?

Po raz kolejny AD104

Zanim omówimy otrzymaną do testów kartę graficzną, zapoznajmy się ze specyfikacją układu, na jakim bazuje. Jak we wszystkich kartach z serii RTX 4000, także ten model jest produkowany w oparciu o nowy proces technologiczny TSMC 4N, dostępny w fabrykach tajwańskiego producenta.

Występujący w kartach RTX 4070 układ GPU Nvidii - AD104 - znajdziemy również w RTX 4070 Ti. Bazuje na architekturze Ada Lovalace. Sam rdzeń ma powierzchnię 295 mm² oraz składa się z prawie 36 miliardów tranzystorów. Obsługuje DirectX 12 Ultimate, w tym w wersji 12_2, OpenCL 3.0 oraz instrukcje CUDA w wersji 8.9. Kompatybilność z DX12 Ultimate zapewnia wsparcie sprzętowe dla śledzenia promieni oraz cieni, czyli tak zwanego Ray Tracingu.

Niestety, układ AD104 w RTX 4070 został znacząco okrojony. Wyposażony jest w 5888 jednostek cieniujących (CUDA), 184 jednostki mapowania teksturowego (TMU) oraz 68 jednostek renderowania (ROP). Dodatkowo ma 184 rdzenie Tensor, które wspomagają szybkość działania aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe, między innymi DLSS. Karta wyposażona została w 46 rdzeni RT oraz domyślnie ma działać z 12 GB pamięci GDDR6X, które są podłączone przy użyciu 192-bitowej szyny. Bazowy zegar konstrukcji referencyjnej to 1920 MHz, z zegarem Boost sięgającym 2535 MHz. Pamiętając, na jakich zasadach działa tryb turbo Boost na kartach Nvidii, można spodziewać się wyższych zegarów przy zastosowaniu dobrego chłodzenia GPU. Zegar pamięci został ustawiony natomiast na 1313 MHz, co przekłada się na efektywną prędkość 21 Gbps. TDP układu, czyli średni pobór prądu dla karty, został określony na 200 W.

Nie ogranicza to partnerów Nvidii w produkcji kart i umożliwia przygotowanie konstrukcji dysponujących nawet 260 Watami mocy. Karta komunikuje się z komputerem poprzez interfejs PCI-Express w wersji 4.0 z pełną prędkością x16. Podobnie jak pozostali przedstawiciele kart Ada Lovalace, również RTX 4070 jest domyślnie wyposażony w trzy gniazda Display Port 1.4 oraz jedno HDMI 2.1.

Nvidia RTX 4070 Founders 12 GB

Do testów otrzymałem model Founders Edition, czyli kartę produkowaną bezpośrednio przez Nvidię. Warto odnotować fakt, że droższa wersja RTX 4070 Ti nie doczekała się takiej wersji. Podobnie jak w przypadku RTX 3000, modeli Founders nie należy traktować jako wersji referencyjnej. Konstrukcji Nvidii bliżej to topowych modeli od partnerów i to dla nich jest bezpośrednią konkurencją. Ma w tym pomóc na pewno dość agresywna polityka cenowa, ponieważ, mimo wykorzystania dużo lepszej klasy komponentów (np. sekcji zasilania), modele Founders są dostępne w cenie deklarowanej (MSRP), czyli 599 Dolarów (ok. 3 199 zł).

Otrzymany do testów RTX 4070 to tak naprawdę mój pierwszy “Founders”, z którym miałem możliwość obcować na żywo. Niestety, karty te nie są przeważnie dostępne w naszym kraju w dniu premiery ani na stronie Nvidii, ani w sklepach internetowych. A szkoda! Jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie. Wizualnie karta nie różni się od choćby RTX 3080 FE. Konstrukcja chłodzenia już na pierwszy rzut oka sugeruje, że nie mamy do czynienia z najtańszą wersją. Już przy premierze RTX 3000 docierały do nas plotki, że wykonywany maszynowo system chłodzenia może kosztować nawet 150 dolarów i szczerze powiedziawszy, jestem w stanie w to uwierzyć.

Dlaczego więc projekt Founders Edition jest tak niezwykły? Całe chłodzenie wykonane zostało z aluminium. Mówimy tutaj nie tylko o finach radiatora, ale i obudowie okalającej całą konstrukcję. Ten anodyzowany element został wyfrezowany z jednego bloku metalu! Odbiło się to na wadze karty, która - mimo niewielkich wymiarów (245 x 98 x 40 mm) - wynosi ponad 1 kg. Podobnie jak w topowych modelach obecnej i poprzedniej generacji, nadal używane są tutaj dwa wentylatory. Wentylator zamontowany z przodu wypycha powietrze z komputera: w tym celu szczeliny w panelu I/O są poszerzone, a żebra chłodnicy w najbliższej strefie są ustawione prostopadle do kratki. Drugi wentylator został zainstalowany po przeciwnej stronie karty, aby zapewnić jak najlepszy przepływ powietrza przez ożebrowaną część radiatora umieszczą za PCB.

Karta Nvidia GeForce RTX 4070 Founders Edition, podobnie jak pozostali przedstawiciele serii Ada Lovalace, korzysta z 16-pionowego złącza zasilania (12VHPWR). W zestawie znajdziemy odpowiedni adapter, do którego podłączymy dwie 8-pinoiwe wtyczki PCI-e. Producent również nie zdecydował się na zmianę w przypadku wyjść wideo i do dyspozycji mamy standardowy komplet, składający się z trzech DisplayPortów 1.4 oraz jednego HDMI 2.1.

RTX 4070 – kolejna karta do 1440p?

Warto zwrócić uwagę, jak sama NVidia lokuje RTX 4070. We wszystkich komunikatach medialnych otrzymamy informację, że najnowszy GeForce to idealna karta do rozgrywki w rozdzielczości 1440p. Dzięki obecności DLSS 3 ma on zapewnić ponad 100 FPS przy najwyższych ustawieniach graficznych, nawet w najnowszych tytułach obsługujących śledzenie promieni. Cóż - kwestię wydajności omówimy za chwilę.

Czy przypadkiem przy premierze RTX 4070 Ti nie słyszeliśmy tego samego? Czyżby obie karty miały konkurować same ze sobą? Cóż - być może udany debiut droższego GeForca zmienił samo podejście Nvidii. Nawet my w licznych naszych testach zauważyliśmy, że model ten często jest znacząco wydajniejszy choćby od RTX 3080 i to nawet bez pomocy DLSS. Tak naprawdę im nowsza gra, czy nowsza wersja API, tym lepiej sobie radzą RTX oparte na architekturze Ada Lovalace.

Z danych, które Nvidia zebrała z aplikacji GeForce Experience ,wynikało, że ponad 62% graczy posiada przynajmniej monitor 144 Hz, a tylko 28% zależy na rozgrywce w 4K. Niestety - obecna sytuacja z cenami elektroniki dalej nie jest najlepsza. Wspomniany RTX 3080, który przecież debiutował w cenie ok. 3200 zł, dziś dalej kosztuje bliżej 4000 zł. RTX 3070 czy RTX 3070 Ti również trzymają swoją cenę w okolicach 2700 czy 3000 zł. Ale tym modelom powoli może brakować pamięci VRAM do płynnej rozgrywki w najnowsze tytuły, zwłaszcza przy najwyższych ustawieniach graficznych w 1440p.

Nie ma zatem co się dziwić, że “zieloni” postanowili załatać powstałą dziurę na rynku właśnie za pomocą RTX 4070. Karta została wyceniona na 3 199 zł. Jednak czy to wystarczy, aby nas przekonać do zakupu?

Platforma testowa i testy

Każdy z testów został przeprowadzony trzykrotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

Standardowo nasze testy 3D rozpoczniemy od syntetycznych benchmarków 3DMark. Teoretycznie jedynymi testami syntetycznymi 3DMark niezależnymi od procesora są Port Royal i Speedway. Sprawdzają one również wydajność układów w obliczeniach śledzenia promieni (Ray Tracing). Wyniki z testów Time Spy oraz Fire Strike w ustawieniach Extreme pokazują tylko rezultat osiągany przez samą kartę graficzną - tak zwany “GPU Score”. Mocno okrojony rdzeń AD104, obecny w RTX 4070, w testach 3DMark nie błyszczy. Nowa karta nieznacznie przegrywa z RTX 3080. Jednak wyniki z benchmarków syntetycznych często nie mają odzwierciedlenia w grach. Jak zatem wypada RTX 4070 w wykorzystywanych przez nas w testach tytułach?

Nvidia GeForce RTX 4070 Founders Edition - Wydajność

Podobne spostrzeżenia możemy mieć, gdy spojrzymy na testy w grach, choć tutaj wszystko zależy od rozdzielczości, w której zostały przeprowadzone. W popularnym 1080p czy 1440p, RTX 4070 jest szybszy od kart poprzedniej generacji w tym wspomnianego już RTX 3080.

Z ciekawości przeprowadziłem kilka dodatkowych testów na naszej starej platformie, wyposażonej w procesor 12900K, by móc porównać nowego RTX z modelami 3060 Ti i 3070 Ti? Zaskoczenia nie będzie. Jednostka wyposażona w rdzeń Ada Lovalace jest nawet o 25% szybsza w tym przypadku.

RTX 4070 jest średnio o 25 % szybszy od swoich poprzedników, Wyjątkiem jest GTA5, które śmiało można powiedzieć nie działą najlepiej na kartach Ada Lovalace

Technologiczna dominacja - DLSS 3.0 i nie tylko

Jak już wspomniałem wcześniej, Nvidia mocno promuje swoje technologię SuperSamplingu DLSS, która pojawia się w coraz liczniej w najnowszych grach. Wykorzystuje ona algorytmy uczenia maszynowego w celu poprawy jakości obrazu - aby zapewnić wyższą płynność, jest generowany w niższej rozdzielczości. W najnowszej, trzeciej odsłonie DLSS, odpowiada już nie tylko za poprawę jakości pojedynczych klatek, ale także za ich całkowite generowanie. Dzięki temu możemy liczyć na nieosiągalny wcześniej wzrost wydajności. Dodatkowo “zieloni” stale ulepszają swoją technologię, aby wyeliminować wszelkie błędy, jakie mogą wyniknąć przy tak tworzonym obrazie.

Już w przypadku DLSS 2.0 mogliśmy mówić o znaczącym wpływie na wydajność. W testowanych przez nas tytułach opcja ta daje większą ilość średnio wyświetlanych klatek na naszym ekranie od 15% nawet do 50%. Jednak i te wyniki są niczym, jeżeli porównamy je z tym, co osiągamy dzięki DLSS 3 (z generatorem klatek). Mówimy tutaj często o ponad dwukrotnym wzroście ilości wyświetlanych FPS. Najlepszym przykładem jest Cyberpunk 2077, który - dzięki technologii Nvidii - działa płynnie w ponad 150 FPS! Przypominam - są to wyniki uzyskane w rozdzielczości 1440p.

Sam DLSS3 to nie jedyna zaleta RTX 4070. Pamiętajmy również o takich rozwiązaniach, jak Reflex, Remix czy RTX Super Resolution, które zostały zaprezentowane niedawno. Odpowiadają one za upscaling materiałów wideo. Warto odnotować, że był on dostępny wcześniej wyłącznie na przeglądarkach wykorzystujących silnik Chrome, będzie również dodany do popularnego odtwarzacza VLC. Oznacza to, że będziemy mogli się cieszyć lepszą jakością obrazu również i w naszych prywatnych nagraniach.

Sam nie mogę się doczekać moda do Morrowinda stworzonego za pomocą narzędzia Remix. Jak pokazał mi przykład Portala, powrót do starych gier w nowej odsłonie może być bardzo przyjemny. Warto zaznaczyć że Nvidia postanowiła udostępnić narzędzie RTX Remix za darmo na licencji otwartego oprogramowania, które będziemy mogli pobrać bezpośrednio z portalu GitHub. Można więc przypuszczać że w niedługim czasie "zaleją" nas modyfikacje do naszych ulubionych gier poprawiające oprawę graficzną, dodające Ray Tracing, czy dodające możliwość skorzystania z DLSS.

Temperatury, pobór energii i podkręcanie

Niewielkie wymiary karty mogłyby sugerować, że ta osiąga wysokie temperatury podczas obciążenia. Cóż może te nie są najniższe, jakie odnotowaliśmy na jednostkach Ada Lovalace, jednak nie natrafiliśmy na żadne problemy z przegrzewaniem konstrukcji. Dodatkowo wentylatory pracują zaskakująco cicho, więc nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy ustawili dla nich własną krzywą w dodatkowym oprogramowaniu. Taki zabieg na pewno spowoduje zauważalną różnicę.

Warto tutaj również wspomnieć o limicie mocy - domyślnie został on ustawiony na 200 Watów. Model Founders Edition nie posiada blokady i pozwala jednak na zmianę tego parametru. Dodatkowe 11% pozwali uzyskać maksymalną moc wynosząca 225 Watów. Na domyślnych ustawieniach karta podczas rozgrywki pobiera średnio ok. 186 Watów. Dopiero przy pełnym obciążeniu “stress testem” zauważyliśmy zbliżenie się do limitu mocy (196W).

Zanim przejdziemy do podkręcania, warto też odnotować, że podczas testów w grach zegar boost rdzenia oscylował w okolicach 2 790 MHz, co jest już bardzo wysoką wartością. Musimy pamiętać, że przeważnie możliwości kart Ada Lovalace, przy zastosowaniu standardowego chłodzenia, kończą się w okolicach 2950 MHz.

Korzystając z programu MSI Afterburner zaczęliśmy poszukiwanie maksymalnej stabilnej częstotliwości taktowania rdzenia oraz pamięci GDDR6x. Te były w stanie pracować z 23 900 MHz (+1350 MHz). W przypadku rdzenia również nam się poszczęściło i karta była w stanie pracować z zegarem wynoszącym 2985 MHz i to pomimo braku możliwości podbicia napięcia dla GPU. Takie ustawienia pozwoliły zyskać prawie 1000 pkt w teście 3Dmark Port Royal, co przekłada się na dodatkowe 9% wydajności. Jednak i to nie wystarczyło, aby pokonać RTX 3080.

Podsumowanie

Jak zatem podsumować premierę RTX 4070? Już nie raz przekonywaliśmy się, jak duża moc drzemie w układach Ada Lovalace. W tym przypadku nie jest inaczej. Mimo znacznego “okrojenia” rdzenia AD104, RTX 4070 dalej świetnie sobie radzi zarówno w rozdzielczości 1080p jak i 1440p. Jednak czy to wystarczy?

Wszystko zależy czy jutro (13 kwietnia) w sklepach najdziemy RTX 4070 w dedykowanej cenie 3 199 zł. Jeżeli tak, to trudno sobie wyobrazić, by ktoś wybrał RTX 3070 Ti zamiast nowej karty Nvidii. Nawet osoby, które wcześniej rozważały zakup RTX 3080, będą miały się nad czym zastanowić. Co by nie mówić - w cenie nowego RTX 4070 najwyżej znajdziemy używany, często pokoparkowy model poprzedniej generacji.

Cóż - jak nie raz pisałem w przypadku komponentów komputerowych: “tanio to już było”. Jednak wszystko wskazuje na to, że Nvidia raczej będzie zadowolona ze sprzedaży nowej karty, podobnie jak miało to miejsce w przypadku RTX 4070 Ti.