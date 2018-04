Nvidia Global Partner Program. Nvidia podgryza AMD, AMD wydaje oświadczenie

Asus poszerzył właśnie ofertę kart graficznych o modele Arez. To news, wydawałoby się, jakich wiele – gdyby nie szczególne okoliczności, w jakich się pojawił. W tle rozgrywa się bowiem kolejny etap wojny pozjazdowej między AMD i Nvidią, którego przyczynkiem jest tyleż słynny, co tajemniczy, program partnerski Nvidii, Global Partner Program.

Wprowadzona właśnie rodzina kart graficznych Asusa nosi nazwę Arez. Wśród modeli sygnowanych w ten sposób znajdują się karty graficzne oparte wyłącznie na procesorach graficznych AMD Radeon. Celowo nie nazywamy tej serii nową, gdyż modele Arez zasadniczo nie różnią się od dostępnych już u Asusa kart graficznych z rdzeniami Radeon RX500 i RX Vega. Z jednym, ale znaczącym wyjątkiem: brak na nich firmowego brandu „Republic of Gamers”, którym Asus oznacza sprzęt specjalnie skierowany do komputerowych graczy.

Karty graficzne Asus Arez.

Dlaczego to ważne? Aby to zrozumieć, cofnijmy się kilka tygodni w czasie.

Nvidia Global Partner Program

W marcu br. Nvidia ogłosiła inicjatywę GeForce Partner Program, zapraszając do współpracy producentów sprzętu bazującego na rozwijanych przez Nvidię technologiach. Firma zapowiedziała, że uczestnictwo w programie nie będzie wymagane, jednak członkowie GPP mogą liczyć na dodatkowe wsparcie – np. w formie promocji na różnych wydarzeniach Nvidii czy w mediach społecznościowych, a przede wszystkim wczesnego dostępu do technologii Nvidii.

Oprócz tego, w oficjalnym oświadczeniu o programie GPP, opublikowanym w blogu Nvidii, nie było za wiele szczegółów dotyczących programu. Firma sporo uwagi poświęciła za to transparentności. Według Nvidii dzięki programowi GPP gracze uzyskają pełną wiedzę na temat sprzętu, jaki kupują i będą mogli z pełną świadomością wybierać te produkty, które niosą obietnice jakości gwarantowane przez marki Nvidia i GeForce. Transparentność tę można uzyskać wyłącznie wówczas, gdy branding dostawcy technologii (Nvidia) i sprzedawców gotowych platform (producenci kart graficznych) jest spójny.

Global Partner Program. Czego Nvidia nie powiedziała

Zanim w blogu Nvidii pojawił się wpis o Global Partner Program, Kyle Bennett z serwisu HardOCP.com – co ważne, zaalarmowany o sprawie przez AMD – prowadził już na ten temat dziennikarskie śledztwo. Brak konkretnych informacji o programie prowokował bowiem do snucia domysłów.

Bennett twierdzi, że uzyskał wgląd do dokumentów świadczących o tym, że członkostwo w GPP wymaga posiadania rodziny produktów dla graczy, związanej na wyłączność z marką GeForce. Przykładowo, gdyby Asus zdecydował się na współpracę z Nvidią w ramach Global Partner Program, musiałby zrezygnować z oferowania kart graficznych z serii Republic of Gamers, zawierających rdzenie Radeon i, przykładowo, wprowadzić nową linię produktową. I to jest okoliczność, dla której ten tekst zaczęliśmy od kart Asus Arez.

Tuż po tym, jak Asus ogłosił wprowadzenie serii Arez, AMD wydało własne oświadczenie. I chociaż nie ma w nim żadnych bezpośrednich wzmianek o Nvidii ani programie GPP, jego styl nie pozostawia wątpliwości, w kogo jest wymierzone.

Jako twórca [technologii Free Sync] AMD pozwala partnerom korzystać z niego bezkosztowo zamiast obciążać graczy „podatkami” od własnościowych technologii ograniczając tym samym wybór wśród wyświetlaczy. (…) AMD współpracuje z partnerami AIB (add-in-board, tj. producentami kart graficznych) na równych zasadach, aby klienci mieli dostęp do jak najlepszych produktów i technologii oraz jak najlepszej jakości rozgrywki, jakie tylko może zaoferować AMD. Nie ma żadnych haczyków, które mogłyby godzić w konkurencyjność czy wolność wyboru graczy.

A wersja online oświadczenia, opublikowana w serwisie gaming.radeon.com pod którą podpisany jest Scott Herkelman, wiceprezes AMD i dyrektor generalny działu Radeon Gaming, nosi wymowny tytuł „Wolność wyboru”.

Global Partner Program. Komentarz redakcji

Oferowanie osobnych linii w ramach jednego segmentu produktowego nie jest w branży IT niczym szczególnym. Żeby daleko nie szukać, Asus ma osobno oznakowane płyty główne z chipsetami Intela i AMD (odpowiednio: Maximus i Crosshair).

Różnica z programem Nvidii polega na tym, że, jak się wydaje, GPP wykracza poza kwestie nazewnictwa. Nvidia utrzymuje, że udział w programie jest dobrowolny. Jednak z uczestnictwem w GPP mogą wiązać się takie profity, jak zniżki, pierwszeństwo w dostępie do produktów i dostęp funduszy na rozwój marketingu (to środki, jakie producent przekazuje partnerowi w ramach wsparcia działań sprzedażowo-promocyjnych). A to już pachnie działaniami antykonkurencyjnymi. W dodatku fakt, że o programie jest tak mało oficjalnych informacji, ma niestety mało wspólnego z transparentnością, zwłaszcza jak na projekt uzasadniany dbałością o przejrzystość procesu marketingu i sprzedaży produktów.

Serwis HardOCP sugeruje, że niektórzy azjatyccy dostawcy już zgodzili się na warunki programu Nvidii – oprócz Asusa są to m.in. MSI czy Gigabyte, obie sprzedające własne serie produktów gamingowych, odpowiednio Gaming X i Aorus. Oznacza to, że należy się spodziewać wyłączenia kart z układami AMD z tych serii lub, wzorem Asusa, utworzenia osobnych linii gamingowych, zawierających GPU Radeon. Z globalnej strony MSI poświęconej produktom z serii Gaming X, karty z Radeonami już zniknęły...

Kyle Bennett z HardOCP opowiada o szczegółach programu Nvidia GPP: