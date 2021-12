Nvidia LHR - co to właściwie oznacza?

LHR to zabezpieczenie zaprojektowane, które ma na celu zniechęcenie górników Ethereum i innych kryptowalut do zakupu konsumenckich kart GeForce – tak, aby te mogły wreszcie trafić w ręce graczy.

Obecnie ciężko jest być graczem na PC. Paraliżujący niedobór kart graficznych sprawił, że zakup najlepszych modeli jest prawie niemożliwy. “Prawie” - ponieważ może uda Ci się znaleźć układ graficzny w kilkukrotnie wyższej cenie niż zakładali producenci. Co gorsza, kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, osiągnęły swój dotychczasowy szczyt w 2021 roku, powodując że hordy górników wręcz pożerały karty graficzne. Z półek sklepów zniknęły wszystkie modele, które tylko dało się wykorzystać do pozyskiwania wirtualnych walut. Wszystko po to aby wydobywać kryptowaluty i osiągać zysk. Przywykliśmy już do zdjęć „farm” złożonych z rzędów setek kart graficznych.

W celu przeciwdziałania wydobyciu, Nvidia wprowadziła technologię Lite Hash Rate (LHR), która miała poprawić tragiczną sytuację graczy w zakresie dostępności układów. Technologia ta nakłada ograniczenia na wydajność wydobycia z wykorzystaniem wybranych kart graficznych. Oto podsumowanie tego, co robi LHR - które karty graficzne wykorzystują tą technologię i czy ma to wpływ na wydajność gier (spoiler: nie ma) czyli wszystko, co musisz wiedzieć.

Co to jest technologia Nvidia Lite Hash Rate?

W dużym uproszczeniu karty graficzne Nvidia wyposażone w technologię LHR wykrywają, kiedy są używane do wydobywania kryptowaluty Ethereum (ETH) i automatycznie zmniejszają o połowę swoją wydajność. Sprawia to, że procesory graficzne LHR są mniej opłacalne dla “górników” ze względu na mniej korzystny stosunek możliwości wydobywczych do ilości pobranej energii. Głównym celem i założeniem była koncepcja, że jeśli procesory graficzne LHR nie są opłacalne dla górników, to będą łatwiej trafiać przez graczy.

Karty GeForce RTX 3060 jako pierwsze posiadały LHR, niestety szybko został ominięty || fot. Dominik Kujawski

Początki jednak nie były zbyt udane. Wprowadzenia limitera Lite Hash Rate w GeForce RTX 3060 nie poszło Nvidii zgodnie z planem. Przypadkowe wydanie sterownika beta odblokowało pełną wydajność kopania. Kuriozalnego wydźwięku w całej sytuacji dodaje fakt, nastąpiła ona po niecałym tygodniu od pierwszych zapewnień ze strony zielonych, że blokada nie jest zaimplementowana w sterownikach i nie da się jej łatwo zlikwidować.

Porównanie wydajności zdolności wydobycia Ethereum na zablokowanych i odblokowanych sterownikach

Niezrażona, Nvidia powróciła z ulepszonym wydaniem technologii LHR, tym razem wyposażając w nią większość dostępnych modeli serii RTX 3000 . Dodatkowo nowsze procesory graficzne wyposażone w LHR (takie jak RTX 3080 Ti) podobno charakteryzują się znacznie ściślejszą integracją między oprogramowaniem układowym (BIOS), a sterownikami.

GeFrorce RTX 3080 Ti pierwsza karta, która wyposażona w poprawiony limiter LHR fot. Dominik Kujawski

Pozostaje zatem zadać pytanie: Czy skuteczność limitera utrzyma się na dłuższą metę? Tego nikt nie wie. Ostatnie wiadomości wskazują jednak, że dzięki NBMiner, udało się odblokować już 70% procent pełnej wydajności wydobycia. Te dodatkowe 20 procent często powoduje, że nawet na karcie z LHR, kopanie zaczyna być “opłacalne” . Kryptowaluty to obecnie wielki biznes, a ambitni górnicy będą dążyć do złamania zabezpieczeń Nvidii, w celu uzyskania jak największych zysków.

Jakie procesory graficzne GeForce mają LHR?

Nvidia RTX 3060

Nvidia RTX 3060 Ti (bez zmian w wersji Founders Edition)

Nvidia RTX 3070 (bez zmian w wersji Founders Edition)

Nvidia RTX 3070 Ti

Nvidia RTX 3080 (bez zmian w wersji Founders Edition)

Nvidia RTX 3080 Ti

GeForce RTX 3060 Ti wyprodukowany przed majem 2021 nie posiada LHR || for. Dominik Kujawski

Nvidia zastosowała LHR w większości swoich serii RTX 3000 w połowie maja 2021 roku. Jeśli posiadasz już RTX 3060 Ti, RTX 3070 lub RTX 3080 wyprodukowanego przed zmianą, to ich wydajność wydobywcza nie będzie w żaden sposób ograniczona . Z tego samego powodu modele Founders Edition produkowane przez Nvidia nie obsługują LHR — wszystkie zostały wyprodukowane na długo przed wprowadzeniem limitera. Na chwilę obecną wszystkie produkowane procesory graficzne GeForce zawierają technologię LHR. Cóż, prawie wszystkie — najwydajniejszy i najdroższy GeForce RTX 3090 nigdy nie miał LHR, a wszystkie jego modele oferują pełną wydajność wydobycia.

Skąd mam wiedzieć, czy mam kartę graficzną LHR GeForce?

Niezależnie od tego, który model karty z serii RTX 3000 kupisz, będziesz wiedział, że kupujesz model z LHR. Większość producentów umieszcza taką informację na pudełku, pozwalając na łatwą identyfikację limitera. Drugą opcją jest skorzystanie z darmowego programu GPU-Z. Tutaj informacja czy nasza karta posiada limiter pojawi się obok modelu wykorzystanego rdzenia. Warto zaznaczyć, że konkurencyjne karty graficzne Radeon od AMD nie mają obecnie żadnych podobnych ograniczeń dotyczących wydobycia kryptowalut.

GPU identyfikuje czy karta graficzna posiada limiter LHR

Czy LHR wpływa na wydajność gier?

Jeśli jesteś graczem, nie musisz się martwić o technologię Lite Hash Rate. Nie wpływa w żaden sposób na wydajność w grach. LHR ściśle limituje algorytmy służące wydobyciu kryptowalut - głównie Ethereum.

Co oznacza LHR dla rynku sprzętu używanego?

Wartość odsprzedaży kart graficznych LHR jest trudna do przewidzenia. Niektórzy użytkownicy mogą bardziej cenić te modele, ponieważ LHR wskazuje, że karta graficzna prawdopodobnie nie była wykorzystywana do kopania. Z drugiej strony górnicy będą je mniej cenić ze względu na ich obniżoną wydajność w stosunku do ceny. Jeśli jesteś górnikiem, prawdopodobnie chcesz uniknąć procesorów graficznych LHR, chyba że ich ograniczenia zostaną odblokowane.

Należy wziąć też pod uwagę, że w momencie kiedy wzrośnie opłacalność kryptowalut (jej wartość), dla górników może być opłacalne, wykorzystanie układów LHR, nawet przy zmniejszonej wydajności.