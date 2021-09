Nvidia RTX 3000 SUPER - odświeżone karty Ampere dla laptopów

Najnowsze plotki wskazują, że na początku przyszłego roku możemy spodziewać się nowych kart graficznych od Nvidii.

Według Greymon55 i RedGamingTech, odświeżonych RTX'ów 3000 SUPER od Nvidii możemy spodziewać się na początku 2022 roku. RGT w filmie umieszczonym na swoim kanale wspomina, że prezentacja mogła by nastąpić na targach CES 2022 na początku przyszłego roku. Nie jest do końca jasne, czy Nvidia planuje jednocześnie wypuścić serię SUPER dla urządzeń mobilnych i komputerów stacjonarnych. Targi CES 2022 zapowiadają się naprawdę ciekawie ponieważ spodziewamy się wielu nowych premier, w tym mobilnych procesorów Alder Lake Intela, nowych układów Ryzen od AMD wykorzystujących 3D V-Cache i pełnej prezentacji układów Arc Alchemist.

I'm sure laptop RTX Super is early next year — Greymon55 (@greymon55) September 8, 2021

Plotka głosi, że NVIDIA RTX 3000 SUPER będzie bazować na rdzeniu GA103, a więc zupełnie nowym procesorze serii Ampere. Ma on pozwolić Nvidii na stworzenie większej liczby konfiguracji, zwłaszcza na rynku mobilnym, gdzie topowy RTX 3080 zbudowany jest na bazie układu GA104. Nic nie wspominano o kartach z rdzeniem GA103 dla komputerów stacjonarnych. Plotki o RTX 3090 SUPER wskazują, że najprawdopodobniej nadal będzie on używał układu GA102, tylko z większą liczbą rdzeni i uzyska wyższą wydajnością dzięki optymalizacji.

W pierwszej połowie 2022 roku należy spodziewać się co najmniej trzech nowych serii kart graficznych: odświeżonej wersji opartych o RDNA2, RTX 3000 SUPER i zupełnie nowego Arc Alchemist od Intela. Do końca roku AMD i Nvidia powinny również ogłosić zupełnie nowe architektury (RTX 4000 oraz RX 7000) i wprowadzić pierwsze nowe karty graficzne do sprzedaży.

źródło: Greymon55, RedGamingTech