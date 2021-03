Nvidia: RTX 3060 nie pozwoli kopać kryptowalut. Moderzy: nie

Jak pamiętamy, Nvidia wprowadziła do swoich kart z rodziny GeForce RTX 30 ograniczniki blokujące kopanie kryptowalut. No i teraz ma problem - "górnicy" znaleźli sposób, aby go ominąć i korzystać z kart do kopania kryptowalut.

Nvidia wprowadziła blokadę dla "górników" po to, aby nie wykupywali ono masowo kart graficznych, przez co normalni użytkownicy mają kolosalne problemy z ich zdobyciem. Pomysł ten pojawił się niecały miesiąc temu, jednak producent nie docenił pomysłowości ludzi - Chińczycy już wynaleźli sposób, jak ominąć ogranicznik i korzystać z pełnej mocy GeForce RTX 3060 do kopania Etherum oraz innych kryptowalut. Rozwiązanie wprowadzone przez Nvidia umożliwia kopanie z szybkością 40-45 MH/s, jednak ogranicznik sprawia, że spada ona o połowę, czyniąc korzystanie z kart GeForce po prostu nieopłacalnym. Wspomniani Chińczycy stworzyli modyfikację, która znosi ograniczenia. Na dowód zaprezentowali poniższe zrzut ekranu. Jak widać, Geforce RTX 3060 kopie Etherum z szybkością 45 MH/s przy użyciu algorytmu Dagger Hashi-Motto. Co więcej - nie kopie jedna karta, a "kopalnia" złożona z ośmiu kart graficznych. Ich wspólna moc wydobywcza wynosi 362,75 MH/s. Działanie modyfikacji potwierdziła na Facebooku wietnamska grupa "górników". Co więcej - w ich przypadku udało się osiągnąć szybkość 50 MH/s. A to oznacza efekt odwrotny do tego, jaki chciała osiągnąć Nvidia - teraz "górnicy" będą jeszcze bardziej zainteresowani nabyciem RTX 3060. Tym bardziej, że w porównaniu z droższym modelem RTX 3070 ma taką samą wydajność, ale - co bardzo ważne - zużywa mniej mocy. Źródło: VideoCardz