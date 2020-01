Nvidia RTX 3080, RTX 3070 - do sieci wycieka specyfikacja techniczna!

Zastanawiasz się, co zaoferują karty graficzne RTX kolejnej generacji? Mamy pierwsze specyfikacje techniczne.

Nvidia i AMD stale walczą o uzyskanie fotelu lidera na rynku kart graficznych. Po premierze tańszych układów producenci szykują się do odświeżenia swoich topowych modeli.

Źródło: nvidia.com

Wiemy, że zieloni pracują nad kartami graficznymi z serii RTX 3000. Firma posiada już swoją nową architekturę o nazwie kodowej Ampere, Dzięki silnej konkurencji ze strony AMD Nvidia pracuje w pocie czoła nad wprowadzeniem nowego produktu na rynek tak szybko, jak to tylko możliwe.

Ostatnie informacje wskazują, że układy RTX 3000 mogą zostać zaprezentowane już w marcu. Nvidia będzie wtedy gospodarzem konferencji GTC.

Do sieci wyciekły właśnie pierwsze informacje na temat kart graficznych RTX 3070 oraz RTX 3080.

Jak wynika z najnowszego raportu do sieci wyciekły dwa nowe procesory graficzne o kodach rdzenia GA103 i GA104. Oba układy należą do rodziny Ampere. W jednym z komentarzy w sieci można zauważyć, że po raz pierwszy kod rdzeniowy Nvidii kończy się liczbą 3. Zgodnie ze specyfikacją układ GA103 zostanie wyposażony w 10/20 GB pamięci GDDR6 VRAM. Pojawi się również 60 SM (Streaming Multiprocessor), 3480 procesorów strumieniowych oraz 320 bitowa pamięć wideo.

Model GA104 zostanie wyposażony w 8/16 GB pamięci GDDR6 VRAM z 48 procesorami SM. Do dyspozycji użytkownika będzie także 3072 procesory strumieniowe oraz 256 bitowa pamięć wideo.

Wszystko wskazuje na to, że układ GA 103 będzie kartą graficzną Nvidia RTX 3080, a GA 104 RTX'em 3070. Oba procesory graficzne zostaną wyprodukowane w 7 nm procesie technologicznym. W chwili obecnej nadal nie wiadomo, kto wyprodukuje referencyjne konstrukcje. Bardzo możliwe, że będzie to firma Samsung, która obecnie pozostaje w dobrych relacjach z Nvidią. TSMC już w chwili obecnej jest obłożone produkcją 7 nm układów między innymi do nowych iPhone'ów 11, a na dodatek firma przygotowuje się do uruchomienia 5 nm linii produkcyjnej.

W porównaniu z obecnymi układami RTX 2080 oraz RTX 2070 nowe układy graficzne powinny zaoferować znaczącą poprawę wydajności. Parametry techniczne zostały znacząco poprawione. Wystarczy przypomnieć, że RTX 2080 Super posiada zaledwie 8 GB pamięci wideo.

Źródło: gizchina.com, MyDrivers