Nvidia RTX 3080 w czerwcu 2020, a architekrura Ampere w marcu. Zieloni mają czas

Nvidia nie śpieszy się z prezentacją nowej architektury oraz nowej flagowej karty graficznej. Powód jest prosty - brak konkurencji ze strony AMD.

Brak odpowiedniej konkurencji to nie jest dobra informacja dla jakiegokolwiek rynku, szczególnie takiego, w którym niezbędne są innowacje. A tak zaczyna się dziać na rynku kart graficznych, gdzie Nvidia nie ma obecnie żadnej konkurencji. Ich karty graficzne skutecznie przeżuwają produkcje AMD i bez problemu radą sobie z każdą grą na rynku (chyba, że to Red Dead Redemption 2 w 4K). Z tego powodu Zieloni nie śpieszą się z prezentacją nowości, bo nikt ich do tego nie zmusza.

Najnowsze doniesienia na temat nowych produktów Nvidii mówią, że premiera nowej architektury będzie miała miejsce w marcu 2020 roku. Ampere, która zastąpi obecnego Turinga będzie pierwszą, którą wyprodukuje Samsung w 7nm procesie technologicznym (EUV). Brak pośpiechu to w tym przypadku dobra informacja, bo nie wiadomo jak koreańska firma poradzi sobie z produkcją.

Nowy proces technologiczny oznacza możliwość poprawy wydajności, podniesienia częstotliwości taktowania zegarów oraz mniejsze zużycie energii. Nowe karty mają skupiać się przede wszystkim na poprawie wydajności w obsłudze technologii Ray Tracingu. Nowa litografia to również mniejsze koszty produkcji i zdaniem analityków, nadchodzące karty graficzne Nvidii mogą być tańsze niż obecna generacja. Obniżce cen może również sprzyjać informacja, że Zieloni chcą się w najbliższym czasie skupić na rozwiązaniach biznesowych, w tym kartach Tesla dla tzw. superkomputerów. A to bardzo dochodowy interes.

Jeśli najnowsze doniesienia się sprawdzą, na nowe konsumenckie karty graficzne poczekamy jeszcze sporo czasu. Flagowa RTX 3080, o ile firma nie zmieni nazewnictwa, ma pojawić się dopiero w okolicach marca. Choć akurat Nvidii powinno zależeć, aby karta trafiła na rynek przed kwietniową premierą Cyberpunka 2077. Tańsze karty również są w planach, ale bardzo odległych. Modele RTX 3060 mają zostać zaprezentowane dopiero pod koniec przyszłorocznych wakacji.