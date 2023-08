Nvidia RTX 4070 – wszystko, co wiemy, cena, gdzie kupić [02.08.2023]

Oto wszystko, co wiemy o procesorze graficznym Nvidia GeForce RTX 4070. Prezentujemy aktualne ceny dostępnych w sklepach modeli.

Dość niespodziewanie Nvidia postanowiła zaprezentować swoją najnowszą kartę graficzną 12 kwietnia. A już następnego dnia nowe GPU trafi do sprzedaży. RTX 4070 to kolejny po modelu TI model, który “zieloni” polecają do płynnej rozgrywki w rozdzielczości 1440p. Pamiętajcie by zapoznać się z naszą premierową recenzją.

Aby ułatwić Wam podjęcie decyzji zakupowych, postanowiliśmy zebrać wszystkie informacje o RTX 4070 w jednym miejscu.

RTX 4070 – specyfikacja

Nvidia w przypadku GeForce RTX 4070 wykorzystuje rdzeń AD104. Do dyspozycji mamy 5888 jednostek cieniującącuch, zwanymi także rdzeniami CUDA, 184 jednostki TMU odpowiedzialne za mapowanie tekstur oraz 68 ROP, które odpowiadają za renderowanie obrazu. Karta posiada 184 rdzeni Tensor, wspomagających działanie aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym - Ray Tracing - jest realizowane przez dedykowane 46 rdzeni RT trzeciej generacji.

RTX 4070 będzie posiadał 12 GB pamięci GDDR6x, która komunikuje się z układem poprzez 192-bitową szynę danych. Pamięci pracują z częstotliwością 1313 MHz, co przekłada się na prędkość 21 Gbps. Bazowy zegar dla procesora graficznego to 1920 MHz, a dzięki trybowi Boost osiąga 2535 MHz. TDP karty zostało ustalone na 200 W.

Nvidia RTX 4070 - cena

Ceny referencyjne zostały podane przez Nvidię. Jednak pamiętajcie, że dotyczą one podstawowych modeli. Tak naprawdę każdy wariant może mieć swoją własną, wyższą cenę, ponieważ producenci dodają od siebie różne rozwiązania, np. stosując wydajniejsze chłodzenie czy mocniejsze sekcje zasilania. A jaką kwotę podaje Nvidia?

RTX 4070 12 GB został oficjalnie wyceniony na 599 Dolarów / 3 199 zł.

Nvidia RTX 4070 data premiery

Nvidia RTX 4070 pojawił się w sprzedaży oficjalnie już 13 kwietnia. Jeżeli jesteście ciekawi naszej opinii, na temat nowego GPU Nvidii sprawdźcie naszą recenzję karty w wersji Founders Edition. Zamówienia przedpremierowe nie są jeszcze dostępne zarówno dla modelu Founders Edition, jak i tych przygotowanych przez partnerów.

Jeżeli chcecie sprawdzić, w którym sklepie znajdziecie RTX 4070 w aktualnej ofercie, możecie skorzystać z naszych szybkich linków:

A oto aktualne ceny wybranych modeli w polskich sklepach: