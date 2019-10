Nvidia Shield TV kolejnej generacji oficjalnie

Na pokładzie AI, upscaling 4K, nowy design i niższa cena.

Po kilku obszernych przeciekach na przestrzeni ostatnich tygodni, Nvidia oficjalnie zaprezentowała nowy model Shield TV obok Shield TV Pro. Po raz pierwszy w historii producent zupełnie zmienił design urządzeń z serii Shield.

Źródło: techadvisor

Wszystkie informacje zostały potwierdzone przez producenta. Firma ujawniła, że Shield TV jest obecnie pozycjonowany jako urządzenie dostosowane do konsumpcji multimediów, a nie gier. Przypominamy, że pierwsza generacja urządzenia z 2015 roku dedykowana była właśnie graczom. Podstawowy model Shield TV 2019 posiada cylindryczny kształt i nie ma ani jednej diody LED informującej o statusie pracy urządzenia. Wszystko dzięki temu, że znacząco zmniejszono rozmiary, a Shield TV od teraz może być schowany za telewizorem tak, jak Chromecast od Google.

Potrzebnej aktualizacji doczekał się również pilot sterowania, który oferuje trójkątny dopasowany do dłoni kształt oraz zaawansowane funkcje takie, jak podświetlane klawisze z detekcją ruchu, dedykowane sterowanie mediami oraz wbudowany nadajnik podczerwieni do sterowania telewizorem i amplitunerem/soundbarem za pomocą jednego pilota.

Źródło: techadvisor

Wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z Nvidia Shield TV w celu uzyskania dostępu do gier z platform GeForce Now lub Google Play będą musiały sparować urządzenie z kontrolerem od Xbox One lub DualShock 4.

Poza zmianą wyglądu i nowym projektem zastosowano również inne podzespoły. Shield TV posiada w środku zmodernizowany układ Tegra X1+, który wspomagany jest przez 2 GB pamięci RAM oraz 8 GB rozszerzalnej pamięci masowej. Nvidia twierdzi, że takie komponenty spokojnie wystarczą do sprawnego działania urządzenia.

Zmodernizowany chipset ma zapewnić o 25 procent wyższą wydajność. Dzięki niej można będzie skorzystać z inteligentnego skalowania rozdzielczości do 4K z wykorzystaniem AI.

Źródło: techadvisor

Shield TV może skalować do rozdzielczości 4K materiały, które źródłowo mają rozdzielczość 360p, 480p lub 720p (z szybkością 30 klatek na sekundę).

Nie zabrakło też wsparcia dla Dolby Atmos i Dolby Vision. Można je wykorzystać w aplikacjach Netflix'a oraz Amazon Prime Video.

Dla bardziej wymagających przygotowano Shield TV Pro. Urządzenie posiada 3 GB RAM'u i 16 GB wbudowanej pamięci masowej oraz dwa porty USB 3.0 do podłączania urządzeń peryferyjnych, jak klawiatura lub mysz.

Shield TV został wyceniony na 149 dolarów. Model Shield TV Pro kosztuje 199 dolarów.