Nvidia graczami stoi. I zarabia na tym krocie

Raport finansowy za drugi kwartał roku fiskalnego 2022 daje Nvidia Corporation powody do zadowolenia. Przychód był większy od przewidywanego.

Nvidia zarabia przede wszystkim na sprzęcie gamingowym (mam tu na myśli oczywiście karty RTX, ale także procesory konsolowe) oraz segmencie data center. Wzrost w tych sektorach wyniósł odpowiednio 11% i 16%. Colette Kress, odpowiedzialna za finanse w Nvidia, jako źródło sukcesu wskazuje architekturę Ampere. Ogólnie przychód całej firmy wyniósł 6,5 mld dolarów - spodziewano się nieco mniejszego, wynoszącego 6,43 mld. Wzrost jest kolosalny - za analogiczny okres w 2020 roku było to 3,86 mld. Czysty zysk firmy w obecnym okresie to 2,37 mld dolarów i jest to jej najlepszy wyniki jak dotąd.

Cieszy to z pewnością akcjonariuszy - Nvidia nabrała wartości na giełdzie. A jak konkretnie prezentują się przychody firmy? Gaming przyniósł 3 mld, data center 2,4 mld, a dział professional visualization 0,5 mld dolarów. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochód z gamingu podskoczył o kolosalne 85%. Kress podaje, że motorem napędowym są karty RTX 30, które stanowią 80% sprzedaży, reszta to m.in. karty dla górników. Z kolei skok data center to 35%.

Jeśli Nvidia wykupi Arm, może jeszcze bardziej umocnić się na rynku. Jednak póki co zastrzeżenia do tych planów mają brytyjskie władze i nie wiadomo, czy przejęcie dojdzie do skutku. Jakby nie było, karty RTX nadal są bardzo pożądanym towarem i nic nie wskazuje na to, aby stan rzeczy szybko uległ zmianie.

