Nvidia kupuje ARM i staje się postrachem Intela - 40 miliardów $ w grze

Zaledwie kilka tygodni po prezentacji kart graficznych RTX 3000, Nvidia szokuje kolejną wiadomością. Zieloni kupili ARM za 40 miliardów dolarów. Co wyniknie z tej transakcji?

Nvidia oraz japoński SoftBank osiągnęły porozumienie w sprawie zakupu firmy ARM za kwotę 40 miliardów dolarów. Zieloni zamierzają wykorzystać technologię posiadaną przez ARM do poprawy swojej pozycji na rynku systemów operatach na sztucznej inteligencji.

Na mocy ostatecznego porozumienia Nvidia przejmie firmę ARM Limited od SGB oraz SoftBank Vision Fund.

Z okazji tego wielkiego wydarzenia CEO Nvidia wydał krótkie oświadczenie prasowej:

Łączymy broń z ARM, aby stworzyć wiodącą firmę komputerową z zakresu AI. AI jest najpotężniejszą siłą technologiczną naszych czasów. Ucząc się na danych, superkomputery AI potrafią pisać oprogramowanie, którego nie potrafi stworzyć żaden człowiek. Co zadziwiające, oprogramowanie AI może postrzegać swoje środowisko, wybierać najlepszy plan i działać w sposób inteligentny. Ta nowa forma oprogramowania rozszerzy obliczenia na każdym zakąteku globu. Pewnego dnia, biliony komputerów, na których działa oprogramowanie SI, stworzą nowy internet - internet rzeczy - tysiąc razy większy niż dzisiejszy internet ludzi.

Zarząd Nvidii wprost informuje, że ARM został zakupiony tylko i wyłączenie ze względu na rozwiązania z dziedziny AI. Jednocześnie CEO Nvidii w wywiadzie dla Forbes podkreślił, że zakup przez zielonych nie będzie miał najmniejszego wpływu na obecny model licencjonowania ARM. Oznacza to, że producenci układów scalonych do urządzeń mobilnych tacy, jak MediaTek czy Qualcomm mogą spać spokojnie. W dalszym ciagu będą oni mogli wykorzystywać architekturę ARM do budowy swoich procesorów.

Zakup ARM przez Nvidia i rozpoczęcie stosowania procesorów ARM przez Apple jest ogromnym ciosem dla firmy Intel, która od 2006 roku była jedynym dostawcą procesorów do komputerów Mac.

Firma ARM zachowa swoją siedzibę w Cambridge. Nvidia zamierza stworzyć w niej światowej klasy laboratorium AI.

