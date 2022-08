Nvidia nie zarobiła tyle, ile planowała. Gry się przejadły?

Raport finansowy producenta pokazuje, że zarobił aż o 1,4 mld USD mniej, niż planował.

Raport finansowy Nvidia za drugi kwartał 2022 pokazuje przychód w wysokości 6,70 mld USD, zaś spodziewano się 8,1 mld. Dział gier miał w tym 44% udziału, reszta ta OEM i inne rozwiązania producenta. Z przychodów producent musi wydać ok. 1,32 mld na różnego rodzaju opłaty oraz rozwój, a także przygotowania do zaspokojenia przyszłych potrzeb klientów. Jednak dało się odczuć, że rynek zmienił się po pandemii, kiedy to zapotrzebowanie na nowe karty graficzne było ogromne, a zbiegło się to ze wzmożonym zainteresowaniem na polu wydobywania kryptowalut.

Inwestycje Nvidii sprawiły, że aby nie stracić, będzie musiała obniżyć ceny. Zresztą spadki cen kart graficznych RTX widzimy już od jakiegoś czasu. Pierwszego sierpnia sprawdziliśmy koszty zakupu RTX 3080 Ti - obniżki 1-2 tys. złotych były często spotykanym zjawiskiem. Zresztą spadek zainteresowania nowymi układami nie może dziwić. Po pierwsze - kryptowaluty straciły na popularności. Po drugie - osoby chcące kupić kartę graficzną w najgorętszym okresie co prawda przepłaciły, ale mają je, więc przez co najmniej rok nie będą zainteresowane kolejnym zakupem tego typu.

Nvidia zapomniała o tym, że robi solidne karty graficzne, które posłużą przez długi czas. A ponieważ nie jest to towar pierwszej potrzeby, nie zajmuje priorytetowych miejsc na liście zakupów. No i nie zapominajmy, że obecne flagowce zapewniają dużą wydajność w każdej grze, więc gdy ukaże się kolejna generacja, czyli RTX 4000, aby skorzystać z jej możliwości będzie trzeba poczekać na tytuły, które będą w stanie je eksploatować.

